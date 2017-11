Alpinhåpet Tvistad etter uhellet: – Kjente benet svikte

Ett døgn etter at hun røk korsbåndet for fjerde gang, ønsker ikke Maria Therese Tviberg (23) å svare på spørsmål om hun er innstilt på å komme tilbake som toppalpinist.

– Jeg må se; jeg vil ikke kommentere det nå. Det er mange faktorer som spiller inn, sier hun til VG fra hotellrommet i Lake Louise.

Tirsdag ble hun løftet bort i helikopter etter å ha falt under utfortreningen foran verdenscuprennet i Lake Louise.

Sjette operasjon

Maria Therese Tviberg Født: 7. april 1994. Kommer fra: Åsane, Bergen. Bor: Geilo/Oslo. Klubb: Geilo IL. Meritter: Junior-VM: sølv i utfor i 2015, sølv i kombinasjon i 2013.

Fredag reiser hun hjem til Norge, der hun håper at Arne Kristian Aune – spesialist i generell kirurgi og ortopedisk kirurg – kan operere henne for sjette gang: tre ganger korsbånd, to ganger menisk, én gang arrvev; nå korsbåndet i høyre kne.

– Det har ikke helt sunket inn hvor alvorlig det er. Jeg skjønner det sånn noenlunde, jeg har vært gjennom det før. Det vil ta seks måneder før jeg kan stå på ski, og ni måneder for jeg kan tidligst kan konkurrere. Det tar ett år, pluss-minus, svarer hun på VGs spørsmål om «opptrening».

– Jeg vil at kneet skal bli bra igjen, tilføyer hun.

Hun beskriver det skjebnesvangre fallet som et uhell, og at det ikke var så mye hun kunne ha gjort annerledes da det skjedde. Hun kom inn på hoppet, og på hoppkanten ble hun «bare skutt ut».

– Jeg hoppet sinnssykt mye lengre enn jeg hadde planlagt. Tuppene på skiene gikk aldri ned, de gikk bare opp, opp, opp. Jeg tenkte meg om, om jeg skulle lande på ryggen eller bena, forteller hun.

Poppet i kneet

Det ble bena.

– Jeg kjente at benet sviktet under meg. Jeg kjente at det «poppet» i kneet, sier Maria Tviberg – som der og da skjønte hva det betydde.

Hun har ingenting å utsette på behandlingen og oppfølgingen hun fikk, hverken umiddelbart eller senere. Snarere tvert imot.

– Det var to leger på meg hele tiden, sier hun.

Vel hjemme i Norge vil hun bli værende i Oslo, der hun deler en leilighet med sin kjæreste og søster, inntil «alt med» operasjonen er klargjort.