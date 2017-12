22 russere anker IOC-avgjørelsen

22 av russerne som er utestengt fra OL i Pyeongchang anker avgjørelsen. Blant dem er Aleksander Legkov.

Det skriver Idrettens voldgiftsrett (CAS) i en pressemelding onsdag.

– Utøverne ønsker at CAS kommer med en beslutning før vinter-OL i 2018 begynner, heter det seg i pressemeldingen.

De russiske langrennsstjernen Jevgenij Belov, Maxim Vylegzjanin, Aleksander Pethukov og Aleksander Legkov er blant navnene på listen over utøvere som har anket.

Legkov og Belov ble den 1. november utestengt fra OL på livstid. I tillegg mistet Legkov sitt individuelle OL-gull fra OL på hjemmebane i Sotsji i 2014.

Blant dem som har anket er det utøvere fra bob, skeleton, skiskyting, langrenn og skøyter.

VG-kommentar Leif Welhaven sa følgende etter mandagens IOC-beslutning:

Kronvitnet mot det statlige russiske dopingprogrammet, avhopperen Grigorij Rodtsjenkov, opplyste at Legkov var et spesialprosjekt under Sotsji-OL.

Rodtsjenkov skriver blant annet om et møte mellom ham, visesportsminister Jurij Nagornykh og Irina Rodionova – som hadde det praktiske ansvaret for doping-planen.

– Hun fortalte Nagornykh at Legkov responderte bra på doping-cocktailen og at treningen og prestasjonene ble bedre ved hjelp av den, skriver Rodtsjenkov.