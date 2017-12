Bråket om uttak til mesterskap i rytmisk gymnastikk har endt på styrebordet i turnforbundet. Men turnpresidenten vil ikke gå offentlig ut med hva det endte med der.

VG kunne nylig fortelle om Lotte Nordstad Juul Møller (13), som har vunnet alle rytmisk gymnastikk-konkurranser hun har stilt opp i her til lands i sin aldersklasse.

Likevel er hun ikke tatt ut på landslaget. Det betyr igjen at hun ikke kan representere Norge internasjonalt i neste års EM og nordiske mesterskap.

Her er bakgrunnen: Lotto (13) er suveren for alderen. Men får ikke representere Norge.

For Norges Gymnastikk- og Turnforbund har bestemt at bare de som er med på landslaget, kan stille for Norge i internasjonale mesterskap som EM, VM og ungdoms-OL. Blant dem er hennes storesøster Josephine (14).



Nå har Asker Turnforening – og flere andre turnforeninger rundt i Norge – bedt om at saken må behandles politisk i turnforbundets styre.

– Vil motta svar

Turnpresident Kristin Gilbert opplyser til VG at saken allerede er behandlet, men har ikke noe å si om hva de har bestemt:



– Styret i NGTF har mottatt henvendelse fra Asker Turnforening. Nevnte sak er behandlet i vårt styremøte, og de vil motta svar fra vår administrasjon, er det eneste hun ønsker å meddele i en epost.



VG har sendt en ny epost og spurt om presidenten virkelig ikke vil opplyse hva styret har bestemt, men har ikke fått respons på den henvendelsen.

– Prinsipielt feil

I brevet fra Asker Turnforening, som også er støttet av flere andre klubber, heter det:

– Vi mener at alle utøvere bør få anledning til å kvalifisere seg til internasjonale

representasjonsoppgaver uavhengig av landslagsplass. Dette er ikke til hinder for at

landslagsutøverne får særskilt oppfølging og således rom for landslagsledelsen til å

videreutvikle de utøverne de mener har størst potensiale, samtidig som det stimulerer andre utøvere til å satse på RG og utfordre landslagsutøverne.

Det heter videre at «vi mener at det er prinsipielt feil at unge utøvere ikke gis lik anledning til å bli uttatt til mesterskap».

TALENTER: Søstrene Lotte Nordstad Juul Møller (nærmest) og Josephine Nordstad Juul Møller er begge blant Norges største talenter i rytmisk gymnastikk. Men mens storesøster Josephine er tatt ut på landslaget, gjelder ikke det lillesøster Lotte. Bildet er fra trening i Asker Turnforening. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Ingen andre særforbund

– Vi er heller ikke kjent med at andre særforbund har tilsvarende regel, heter det i brevet.

Derimot får Norges Gymnastikk- og Turnforbund støtte fra enhet for talentutvikling ved Olympiatoppen:

– På generelt grunnlag mener jeg at det er riktig at rytmisk gymnastikk bygger på flere kriterier når de tar ut utøvere til landslag for så unge gymnaster. At RG velger at unge utøvere kvalifisert til landslag også skal få mulighet til læring og utvikling gjennom konkurranseerfaring fra alderbestemte mesterskap, synes jeg er greit, så lenge det er i tråd med barneidrettsbestemmelsene og rettighetene, sier Åke Fiskerstrand, som er konsulent i denne enheten på Olympiatoppen.

– Må ikke lukkes

– Det er imidlertid viktig at landslags-/utviklingsgrupper for unge utøvere ikke lukkes, men holdes åpne slik at også andre utøvere som senere oppfyller de kriterier som RG har satt opp, får muligheter til å komme på landslag ved senere anledninger, sier Fiskerstrand, som selv har en lang karriere som suksessrik landslagstrener i roing.

Turnpresidenten henviser til hva generalsekretær Øistein Leren tidligere har uttalt til VG om denne saken. Han sa:

– Dette handler om å gi valgte gymnaster mulighet til å utvikle seg ved å skaffe seg erfaring fra slike konkurranser (internasjonale mesterskap). Ved å la gymnaster på laget få ro til å konsentrere seg om å konkurrere ute, tror vi at de blir bedre på sikt.

Han sa også at de som står utenfor landslaget «kan konkurrere så mye de ønsker i utlandet», men altså ikke i mesterskap.

– Urettferdig

Foreldrene Eva Cecilie Juul Møller og Anders Nordstad sa den gang til VG at de følte seg maktesløs:

– Vår 13-åring har sine egne ambisjoner. Forbundet forteller henne at hun kan legge disse til side og får sine drømmer lagt i grus. Hun mener dette er urettferdig fordi hun forstår at dette dreier seg om andre ting enn hennes idrettslige prestasjoner. Dette er både litt trist og ganske opprivende for oss foreldre å være vitne til. Dette vil i praksis sette en stopper for hennes utvikling og muligheter i denne idretten.