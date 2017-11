Lotte (13) er suveren for alderen. Men hun får ikke representere Norge. Det har turnforbundet bestemt.

ASKER (VG) Lotte Nordstad Juul Møller (13) har vunnet alle rytmisk gymnastikk-konkurranser hun har stilt opp i her til lands i sin aldersklasse.

Likevel er hun ikke tatt ut på landslaget. Det betyr igjen at hun ikke kan representere Norge internasjonalt i neste års EM og nordiske mesterskap.

For Norges Gymnastikk- og Turnforbund har bestemt at bare de som er med på landslaget, kan stille for Norge i internasjonale mesterskap som EM, VM og ungdoms-OL.

Har vunnet alt

De yngste som er tatt ut, er født i 2005, mens Lotte Nordstad Juul Møller er født i 2004.

Sammen med storesøster Josephine (14) er hun blant landets mest talentfulle i denne idretten. Lotte Nordstad Juul Møller har vunnet alle de nasjonale konkurransene hun har deltatt i siden hun begynte å konkurrere. I junior-NM 2017 var hun suveren i sin klasse og kvalifiserte seg til redskapsfinaler i konkurranse med ett til to år eldre gymnaster (der hun ble best nummer to og dårligst nummer syv). Søstrene vant hver sin i klasse i Norgescupen 2017.

Nå reagerer både klubben, Asker Turnforening, og foreldrene overfor forbundet på at lillesøster ikke skal få muligheten til å utvikle seg videre i idretten som hun elsker så høyt:

– Så vidt jeg har registrert stiller norske landslag i de fleste idretter med sine presumptivt beste utøvere når det er internasjonale mesterskap, sier Christian Holmboe, styreleder i Asker Turnforening.

– Får konsentrere seg

– Derfor er det veldig spesielt når bare de som er med på landslaget, skal kunne få representasjonsoppgaver.

TRENER MYE: Rytmisk gymnastikk er en idrett som krever ekstremt mye trening. Lotte Nordstad Juul Møller (bakerst) og storesøster Josephine jobber knallhardt for å bli gode. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Generalsekretær Øistein Leren i Norges Gymnastikk- og Turnforbund kommenterer saken slik til VG:

– Dette handler om å gi valgte gymnaster mulighet til å utvikle seg ved å skaffe seg erfaring fra slike konkurranser. Ved å la gymnaster på laget få ro til å konsentrere seg om å konkurrere ute, tror vi at de blir bedre på sikt.

Mister motivasjonen?

Han sier at de som står utenfor landslaget «kan konkurrere så mye de ønsker i utlandet», men altså ikke i mesterskap.

Hele svaret fra Leren kan du lese nederst i saken.

Asker-leder Holmboe frykter at mange vil miste motivasjonen og gi opp med slike uttakskriterier.

– Vi må også huske på at rytmisk gymnastikk er en spesiell idrett, der noen gjør sine internasjonale gjennombrudd allerede i 12-13- årsalderen og der de fleste når toppen i 20-årsalderen.

– Dette er jenter som trener opptil 30 timer i uken for å se hvor gode de kan bli. Og da er det selvfølgelig ikke så bra for motivasjonen når du får beskjed om at uansett hvor god du blir, så vil du ikke bli vurdert til å representere Norge.

Går i protest

Holmboe har bestemt seg for å gi seg som styreleder i protest mot Norges Gymnastikk og Turnforbund. Han mener at mens Northug-saken blir diskutert åpent, så blir denne debatten forsøkt kneblet.

I et åpent brev bruker styrelederen i Asker Turnforening ord som «munnkurv» og «kneblet» om kommunikasjonen med forbundet og sier rett ut:

– Jeg gidder ikke mer.

FAMILIEN: Pappa Anders Norstad med Lotte (til høyre) og Josephine Nordstad Juul Møller i forbindelse bråk rundt landslaget i rytmisk gymnastikk. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Foreldrene Eva Cecilie Juul Møller og Anders Nordstad føler seg maktesløse:

– Vår 13-åring har sine egne ambisjoner. Forbundet forteller henne at hun kan legge disse til side og får sine drømmer lagt i grus. Hun mener dette er urettferdig fordi hun forstår at dette dreier seg om andre ting enn hennes idrettslige prestasjoner. Dette er både litt trist og ganske opprivende for oss foreldre å være vitne til. Dette vil i praksis sette en stopper for hennes utvikling og muligheter i denne idretten, mener de.

Ny satsing på rytmisk gymnastikk

Foreldrene skjønner at den nyansatte landslagstreneren for rytmisk gymnastikk, Flavia Suarez, selv velger hvem hun vil ha med på landslaget sitt, men de reagerer på at ingen utenfor landslaget har mulighet til å kvalifisere seg for internasjonale mesterskap – uansett hvilke resultater de oppnår.

– Dette har vi fått bekreftet av generalsekretær Øistein Leren i forbundet.

Satsingen på rytmisk gymnastikk er ny i Norges Gymnastikk og Turnforbund etter et vedtak på siste ting. Søstrene Josephine og Lotte Nordstad Juul Møller tilhører Asker Turn, som har dominert sporten i årevis.

Josephine har fått tilbud om en landslagsplass, men det har ikke den ett år yngre søsteren.

– Hun digger idretten sin over alt annet og ønsker å oppfylle drømmene sine, fastslår foreldrene.

– Dette har forbundet satt en effektiv stopper for når de velger å la uttak basere seg på andre kriterier enn objektive, målbare og dokumenterbare sportslige resultater.

MYKE: Lotte (bak) og Josephine Nordstad Juul Møller viser hvor myke de er i Askerhallen. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Foreldrene tar til etterretning at bare én av døtrene har fått noe landslagstilbud:

– Kriteriene for uttaket har vært noe uklare, men mental innstilling, treningsiver og potensial har vært nevnt i noen sammenhenger. Og dette er jo helt OK – landslagssjefen må selvsagt få anledning til å velge ut de utøverne hun har mest tro på og som kan utvikle seg mest og best, mener Eva Cecilie Juul Møller og Anders Nordstad.

Fortsetter i klubben

Men de reagerer altså mest på at bare de som er på landslaget skal få muligheten til å representere Norge.

– Vår 13-åring har i klartekst blitt fortalt av særforbundet at hun ikke er noe å satse på. Uansett hvilke resultater hun skulle oppnå, vil hun ikke bli tatt ut på representasjonslag.

– Hun har det fint i klubben sin og kommer til å fortsette der. Men vi synes det er urimelig at hun ikke har muligheter når hun ikke er på landslaget.

De understreker at deres datter ikke er alene:

– Lotte er selvsagt ikke den eneste gymnasten i Norge som ikke er tatt ut på landslaget. Det er mange gymnaster med ambisjoner og drømmer – og som nå har fått beskjed av forbundet om å legge drømmene sine til side. Vi er enige med vår 13-åring om at dette er urettferdig.

– Fortjener lik mulighet

Leder i Asker Turn, Christian Holmboe, vurderer Lotte Nordstad Juul Møllers situasjon slik:

– Hun er suverent best i sitt årskull i Norge, men nå har fått beskjed om at hun bare kan glemme det.

– Men ifølge Norges Gymnastikk- og Turnforbund er dette en langsiktig satsing?

– Ja, jeg kan ikke si hvem som blir best når de nærmer seg 20 år, men jeg vet at jeg mener at alle fortjener en lik mulighet til å kvalifisere seg for å kjempe for Norges farger i internasjonale mesterskap.

Vi kan legge til at Norges eneste spesialhall for rytmisk gymnastikk ligger i Asker. I senior-NM i Haugesund i år tok jentene fra Asker åtte av ni gull. I junior-NM stakk Asker-jentene av med syv av åtte titler.

Generalsekretær Øistein Leren i Norges Gymnastikk- og turnforbund kommenterer saken slik:

• Bakgrunnen: Vi har et langsiktig mål om OL-deltagelse. Vi har en vedtatt langtidsplan for dette.

• Uttaket til landslaget: Uttaket er godt bearbeidet med erfaringer fra diverse samlinger i regi av NGTF under landslagssjefens ledelse i løpet av høsten 2017, samt observasjon i konkurranser og treninger. Konkurranseresultater/ranking fra våren 2017 har vært en indikasjon på hvem som har blitt invitert til nevnte samlinger, hvor alle da har hatt muligheten til å overbevise om berettiget plass på landslaget. Uttaket av gymnaster til landslaget for nevnte periode er basert på en konkret helhetsvurdering av gymnaster, herunder gymnastisk kvalitet, konkurranseresultater, og fremtidig potensial.

• Planen: De langsiktige målene i forbundets langtidsplan oppnås gjennom trening i Norge og i utlandet, bidrag fra ulike eksperter og konkurransedeltagelse, samt samarbeid med de mange gode RG-klubbene i landet.

• Representasjon: Når det gjelder representasjonskonkurranser i denne perioden er det gymnaster på landslaget som skal representere Norge i mesterskap og World Cup o.l. Dette handler om å gi valgte gymnaster mulighet til å utvikle seg ved å skaffe seg erfaring fra slike konkurranser. Ved å la gymnaster på laget få ro til å konsentrere seg om å konkurrere ute tror vi at de blir bedre på sikt.

• Om de andre: De som ikke er på landslaget, kan konkurrere så mye de ønsker i utlandet or representere sin klubb, både i noen FIG-godkjente konkurranser og mindre vennskapskonkurranser. Det er mange konkurranser å velge mellom internasjonalt, slik at gymnaster utenfor landslaget kan få god internasjonal erfaring i løpet av perioden. Det er flere gymnaster i hele landet som trener mye og har et høyt nivå. Vi oppfordrer alle gymnaster til å fortsette å trene og utvikle seg. Dette uttaket gjelder for 1. desember 2017 til 1. oktober 2018, og mye kan skje på ett år. Unge gymnaster har god tid på å utvikle seg og har mange muligheter til å komme inn på fremtidig landslag og til å delta i mesterskap med mål om OL-kvalifisering.

• Om knebling av debatt: Vi bestreber oss på å besvare alle henvendelser og knebler ingen. Alle blir lyttet til, men alle får ikke gjennomslag for sine meninger. Vi forholder oss til langtidsplanen og de mål og strategier som er satt i forbindelse med den.

• Om samarbeid: Vi ønsker et godt samarbeid med alle klubbene i Norge, noe vi opplever at vi har. Vi er opptatt av å finne løsninger i direkte dialoger, noe vi både har hatt og kommer til å ha med aktuelle klubber innen våre grener.