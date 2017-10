Lørdagens travtips: To dobbeltbankere i V75-gulljackpot

En bankerfattig V75-omgang er i vente på Bergen Travpark. Det kan ligge store penger i luften i denne gulljackpot-omgangen, hvor Norsk Rikstoto dobler syverpotten.

VGs travekspert, Anders Olsbu, endte til slutt opp uten alenestreker. Han satser i stedet på to dobbeltbankere.

– Jeg tror det kan rekke med Rofstad Odin og Todin i Nils A. Skjolds æresløp, mens jeg synes elitehestene B.B.S. Sugarlight og Viking Va Bene peker seg ut i Kniksens æresløp. Den som får føringen sitter trolig med de beste kortene, mener Olsbu.

I eliteløpet for kaldblodshester, Jacob Melands æresløp, sjanser han på trioen Odd Herakles, Jærvsørappen og Tekno Jerken.

Åpent i Bergen 3-årsfestival

I Bergen 3-årsfestival stiller kun syv hester til start, men jeg ser hele seks av dem med en viss vinnersjanse. Jeg setter Kriterie-toeren Black Talisman knepent først.

VINN PÅ TRAV:

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Ingen, men Rofstad Odin og Todin er den beste dobbeltbankeren.

Dagens luring:

Hez So Perfect (V75-3) er veldig kjapp fra start. Skulle han klare å komme foran, stiger sjansene. Han trives fortreffelig i front. Kan vinne derfra, selv om motstanden er tøff.

Alt fra Bergen kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bergen Travpark:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 480 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2400 kroner

OUTSIDER: Märtha-vinneren og Kriterie-treeren Ghazi B.R. skuffet i EM for 3-åringer sist. Er behandlet etter den starten og er en stor outsider i Bergen 3-årsfestival. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-1 (2100ma)

6 BLACK TALISMAN

2 ZELOV

4 GHAZI B.R.

5 GOLDSTILE

1 A Brave Heart

-----------------------------

7 Robin G.T.

3 Calina

Løpet

Seks av de syv hestene som stiller til start kan vinne Bergens 3-årsfestival.

Favoritten

Black Talisman sto på fint til femte i EM for 3-åringer på Solvalla sist. I Kriteriet nest sist travet han i tredjespor til han fikk overta etter 350 meter. Slapp siden til den senere vinneren Hard Times. Var klart slått av den, men holdt knepent unna til annen foran en tapper Ghazi B.R. I kvalifiseringen satt han i tet etter 500 meter, fikk en trykk underveis og måtte se seg knepent slått av Goldstile. Gundersen-traveren er kjapp fra start, men det kan nok koste en del om han skulle komme seg foran. Kommer han seg dit, uten at åpningen blir for tøff, kan han holde unna. Fra dødens går det neppe.

Outsiderne

Zelov tapte kun for gode Chief Orlando, som sto 20 meter bak, i V75 på Bjerke sist. Ledet i det lengste da. Feilet før bilen slapp i Kriteriekvalifiseringen og fikk det løpet spolert. Tok en sterk seier fra dødens tredje sist. Er bra fra start, om han løser feilfritt, og kan utfordre om føringen. Skal regnes blant de tre uten galopp.

Ghazi B.R. skuffet i EM for 3-åringer sist. Det var ikke noe drag i ham da. Var solid fra dødens i Kriteriet gangen før og var kun knepent slått fra annen av Black Talisman. Sistnevnte fikk et langt enklere løp da. Også i Kriterie-kvalifiseringen var han god toer bak Hard Times etter sisterunden i dødens. Vant både kvalifisering og finale av Märtha-løpet før det. Er behandlet etter siste start. Er formen fortsatt intakt, kan han vinne igjen.

Goldstile var flink som tredje bak Chief Orlando og Zelov sist, men hadde litt munnproblemer da. Avsluttet bra til femte i Kriteriet og tok ned Black Talisman i kvalifiseringen.

Luringen

A Brave Heart har utviklet seg veldig i det siste og står nå med tre strake seirer. Møter langt tøffere lag nå, men han vant tross alt på en 1.14-tid full vei i V75 sist. Hesten er kjapp fra start, men det blir kanskje ryggløp nå. Skulle åpningen komme, er han ikke helt ueffen. Flere av konkurrentene kan ha blitt slitne etter en del tøffe løp.

Startsiden

A Brave Heart, Zelov og Black Talisman er trolig raskest. Førstnevnte velger muligens ryggløp.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spilller uten bankere i Gulljackpot-omgangen i V75. Foto: Equus Media

V75-2 (2100mv)

7 ROFSTAD ODIN

2 TODIN

-----------------------------

4 Førlands Odin

14 Battimo

3 Rigel Øyvind

6 Vertigo Diamant

9 Alm Elden

11 Føynland Faks

13 Dag Jo

8 Lustra Ida

12 Kleppe Frakken

10 Dag Julius

1 Jarand

5 Eragon

Løpet

To hester peker seg litt ut i Nils A. Skjolds æresløp.

Favoritten

Rofstad Odin satt i tet etter 600 meter sist. Stakk i fra til en overlegen seier til slutt da. I Derby-kvalifiseringen måtte han nøye seg med femte, men møtte hester som Garli Moe Garlin og Tand Kraft da. Møter ingen som er i nærheten av deres kaliber her. Løser det seg fra innersporet fra 60 meter tillegg, er han god nok til å runde alle.

Outsiderne

Førlands Odin har kommet inn på stallen til Ove Wassberg. Rapporteres meget bra i trening og kan overraske. En stor outsider.

Luringen

Todin var forkjølet i Kriteriekvalifiseringen sist. Feilet likevel i kamp om femte kort før mål. Imponerte før det og har mye inne. På sitt beste kan han muligens holde unna.

Startsiden

Jarand vil naturlig nok lede litt.

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger

V75-3 (2100ma)

9 ORLANDO KNICK

3 C.C. NOSTO

11 LINS TANIC

1 ALLAWAY G.T.

4 HEZ SO PERFECT

-----------------------------

7 Xante

10 Highland Breeze

12 Millrain

2 Marino D.V.

5 Norse Ideal

8 Super Strong

6 Ernis Lane

Løpet

Fem hester peker seg litt ut i bronsedivisjonen.

Favoritten

Orlando Knick sto vanskelig til i spor elleve sist. Angrep drøye runden igjen sist, men sparket oppi og feilet på oppløpet. Hadde trolig fått en fjerdepremie ellers. Gangen før var han mektig toer fra dødens under Unionskampen i V75 på Färjestad. Står til for et fint løp og skal regnes i striden.

Outsiderne

C.C. Nosto satt i tet etter 500 meter etter en 1.11-åpning sist og kunne ikke stå i mot Clint Classic til slutt. Står fint til spormessig nå. Klaffer det bare litt med posisjonene kan han vinne.

Lins Tanic har vært meget bra i sine to siste starter. Sist stakk han til tet og var siden helt overlegen på en sterk tid. Tok en sterk seier etter store deler av løpet i dødens nest sist. Står verre til spormessig nå, men blir det bare litt kjøring i front, kan han runde alle.

Luringen

Hez So Perfect feilet i angrep sist, da han sparket oppi en konkurrent. Kunne muligens endt på trippelen ellers. Er kjapp fra start og skulle han komme foran, hvor han vokser en klasse, kan han lede hele veien.

Startsiden

De tre innerste kjemper om føringen. Marino D.V. er blitt strøket.

UTFORDRER: Viking Va Bene er skikkelig på gang igjen og kan utfordre B.B.S. Sugarlight både om teten og om seieren. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-4 (2100ma)

2 B.B.S. SUGARLIGHT

3 VIKING VA BENE

-----------------------------

1 Pingus Vang

8 Bruno di Quattro

6 Rafolo

10 Sejr Gammelsbæk

7 Deep Sea Dream

9 Special Envoy

5 Love Voice

4 Ridolini Park

Løpet

B.B.S. Sugarlight og Viking Va Bene peker seg litt ut i Kniksens ærsløp. Den som kommer foran, sitter trolig med de beste kortene.

Favoritten

B.B.S. Sugarlight kommer ut etter to måneders pause og skal ha dette løpet som en gjennomkjøring før et storløp i Nederland. Men man tar neppe den lange turen til Bergen uten litt seiersambisjoner. Men han trenger muligens løp i kroppen før han er helt på topp. Vallaken har ikke vært like god i år som tidligere, selv om han har slått til med noen gode løp. Denne gang er i alle fall motstanden og sporet helt perfekt. Solberg-traveren er bra fra start og skulle han komme foran, uten at åpningen blir for tøff, stiger sjansene.

Outsiderne

Pingus Vang feilet på startsiden sist, men kom råsterkt tilbake i kulissene til sjette i løpet Donatomite vant foran Rafolo. Han var god i flere løp i Frankrike i fjor og har formen på plass igjen. Er bra fra start og kan få et fint løp. Feilfritt og på sitt beste skal han regnes blant de tre.

Luringen

Viking Va Bene mistet en fremsko i angrep sist og kunne kjempet i toppen ellers. Har i likhet med Pingus Vang fått et par løp i kroppen etter veldig lang pause. Kolnes-traveren er meget kjapp fra start, og det satses mot tet. Kommer han først dit, er det han som har de beste sjansene, om åpningen ikke blir morderisk.

Startsiden

B.B.S. Sugarlight og Viking Va Bene kjemper trolig om føringen, men heller ikke Pingus Vang er noen sinke fra start.

V75-5 (2100mv)

10 PRINSESSE SØLV

5 TY VENN

8 VALLE MAX

14 Vesle Maia

-----------------------------

3 Mjølner Brun

9 Spang Express

11 Stjernetira

12 Modin

15 Bjøre Lydia

1 Pytt Elden

4 Mos Lomen

6 Tømmerprins

7 Bokli Storm

Løpet

Fire hester peker seg ut i grunncupen.

Favoritten

Prinsesse Sølv var flink toer bak Olu Lykkjar sist. Vant et V75-løp i Bergen fjerde sist og kan gjøre det igjen feilfritt og med posisjonsklaff.

Outsiderne

Høvding Jaros er blitt strøket etter å ha skuffet kapitalt sist. I de to foregående løpene tapte han kun for henholdsvis Kaksen og Bjørnemyr Texa. Er god nok. Dermed flytter jeg opp Valle Max på det lille forslaget og får med storoutsideren Vesle Maia som har hatt mye utur.

Luringen

Ty Venn var god til en overlegen seier fra tet i Drammen sist, da Alm Nagano feilet fra start. Er kjapp fra start og kan sitte tidlig i tet. Distansen er lengre nå, men han kan lede lenge, muligens inn.

Startsiden

Ty Venn sitter trolig tidlig i tet.

LURING: Derby-vinneren Jærvsørappen er behandlet etter siste start og kan være forbedret. Er kjapp fra start og kan lede hele veien. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (1600ma)

9 ODD HERAKLES

6 JÆRVSØRAPPEN

1 Tekno Jerken

-----------------------------

4 Kleppe Slauren

2 Ulsrud Tea

10 Ingbest

7 Myr Faksen

3 Galileo

5 Kleppe Fanden

8 Vertigo Prins

Løpet

Et spennende eliteløp for kaldblodshester i Jacob Melands æresløp, hvor jeg går inn på tre hester.

Favoritten

Odd Herakles var meget bra under Unionskampen på Färjestad sist. Ble sendt frem i dødens runden igjen og tapte kun knepent for Odin Tabac da. Gangen før tapte han kun for Tekno Jerken etter en tung tur. Romtveit-traveren fortjener snart en seier etter flere gode løp. Men han står litt sjanseartet til i bakspor. Men blir det tøff kjøring i front, stiger sjansene. 7-åringen skal uansett regnes i striden.

Outsiderne

Tekno Jerken har vært meget bra i det siste. Vant lett i Bjerkebanens stayerløpet sist og feilet som vinner i Nordisk Mesterskap gangen før. Lundstrøm Wolden-traveren er blitt bedre fra start, men står i klar fare for å bli overflydd. Og treneren vil helst ikke ha hesten tidlig ut i dødens. Dermed blir det sjanseartet.

Luringen

Jærvsørappen er behandlet etter siste start på Färjestad. Hesten rapporteres veldig fin i trening. 6-åringen er veldig kjapp fra start og skal ha en fair sjanse til å ta føringen. Kommer han seg først dit og er like god som i de to seiersløpene i sommer, hvor han vant på 1.20-tallet, kan han bli vrien å tukte.

Startsiden

Jærvsørappen kan sitte tidlig i tet.

V75-7 (1600ma)

1 DANCELLI

9 TOOLTIME

3 Massive Attack

7 Gematria

-----------------------------

5 Alwaysinblackpedia

6 Longcat Hanover

4 W.J. Eminent Bergen

10 Explosive Lane

8 Netherlee's Dream

2 Arthurian Hanover

Løpet

Jeg prøver fire hester i sølvdivisjonen.

Favoritten

Dancelli fikk et perfekt løp i lederrygg i V75 på Bjerke sist og perfekt åpning på siste bortre. Rundet til tet i siste sving og stakk i fra til en overlegen seier foran Quite Pepper. Møter klart skjerpet lag nå, men skulle Mikkelborg-traveren forsvare sporet, er han god nok til å holde unna.

Outsiderne

Tooltime var tapper treer fra dødens over full distanse mot gode hester på Åby sist. Var helt rå til seier etter stor galopp på startsiden i V75 på Forus nest sist. Har ingen fordel av sprint, men blir det litt tempo over forestillingen, kan hun runde alle.

Massive Attack avsluttet bra etter å angrepet fra fjerde utvendig på siste bortre, men fikk alt for langt frem til Dancelli. Men han fullførte bra til tredje. Buer skal klemme til fra start og frykter ikke dødens, selv om det kan bli tøft å vinne derfra.

Alwaysinblackpedia har Magnus Teien Gundersen et meget godt tak på. Ekvipasjen vant i deres siste løp sammen fra spor tolv i V75 på Forus sist. Klaffer det med posisjonene, ser jeg ikke bort i fra at hun kan kjempe helt i fremste rekke.

Longcat Hanover har vært god til to strake seirer på 1.12-tallet. Er bra fra start, og skulle han klare komme seg foran, stiger sjansene.

Luringen

Gematria kommer ut etter lang pause, men har trent bra. Står sjanseartet til ytterst på vingen og må ha tur med posisjonene. Er formen intakt og det klaffer, kan hun være seiersaktuell.

Startsiden

Dancelli kan muligens forsvare sporet.

EN VINNERKANDIDAT: Odd Storetvedt, her med Åsakjappen, tror han kan vinne med Todin. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Odd Storetvedt

Alder: 62 år

Antatt seirer i år: 19

Antall seirer totalt: 838

Hjemmehåpet

Odd Storetvedt har hatt flere, gode kaldblodshester de siste årene. Den siste i rekka er 3-åringen Todin som har vunnet fire av seks løp så langt. 62-åringen tror på den femte i lørdagens V75 på hjemmebane.

V75-1 : - To hester skiller seg litt ut i 3-årsfestivalen. Den som får det beste løpet av Ghazi B.R. og Black Talisman, er trolig vinneren.

V75-2: - Jeg tror jeg kan vinne med Todin, som trener veldig fint og som har en spennende oppgave her. Hestene å slå blir nok søringen Alm Elden og trønderske Rofstad Odin. Lustra Ida er heller ikke borte om det klaffer.

V75-3: - Åpent. Med Allaway G.T. som min knepne favoritt. Greier han tet, tror jeg han kan slå gode konkurrenter som Hez So Perfect, Lins Tanic og Orlando Knick.

V75-4: - B.B.S. Sugarlight er klassehesten som skal vinne et slikt løp på normalform. Er han ikke der, varsler jeg litt for Love Voice, som ikke var som best sist, men som kan mye bedre. Pingus Vang og Ridolini Park er også to luringer som kan skrelle.

V75-5: - Jeg sjanser litt med Høvding Jaros som rundens banker. Han har et høyt toppnivå og tar ikke turen til Bergen uten grunn. Og han er vant til tøffere motstand enn dette.

V75-6: - Kommer Odd Herakles riktig til bakfra, samtidig som det blir litt tempo, tror jeg han kan spurte ned alle til slutt. Jærvsørappen er fort en vinner fra tet uten trykk, og Kleppe Slauren skal alltid regnes i slike løp.

V75-7 : - Her tror jeg Pål Buer sitter bak den beste hesten. Massive Attack vinner dette om han kommer fint til. I motsatt fall gjør trolig Hamre-trioen Alwaysinblackpedia, Gematria og Tooltime opp.