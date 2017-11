Lørdagens travtips: Suveren i V75 igjen

Karmland Anna har vært den klart beste hoppa blant 3-åringene. Om ikke Hamre-traveren blir sittende fast, tar hun seg også av Biri Oppdretningsløp for hopper.

VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å la henne stå ugardert.

– Tidligere i år hun vunnet hoppe-Kriteriet og Oaks på enkleste vis. Har trukket førstesporet og møter en del startraske hester. Men hun kan løse brukbart selv. Bare hun ikke blir sittende fast, kan hun hente seierssjekken på 200 000 kroner, mener Olsbu.

I Biri Oppdretningsløp åpen klasse synes han det er langt mer åpent.

– Hele 400 000 kroner venter vinneren av Biri Oppdretningsløp åpen klasse. Løpet er åpent, men jeg setter Balder Mollyn først. Han har vist fin fremgang i det siste og har sittet fast i det lengste to ganger på rad, nest sist i selve Kriteriet. Jeg nærmest helgarderer, sier traveksperten.

Han lanserer for øvrig Smedpål som en bankerkandidat i V75-innledningen.

– Smedpål kan være et bankeralternativ i Arne Lunds minneløp. Han står 40 meter bedre til enn vanlig og har egentlig bare galoppen i mot. Men den kan også komme, frykter Olsbu.

I Vintillatravet tror sørlendingen det rekker med kvartetten Tekno Jerken, Kleppe Slauren, Gandolf og Roli Eld, mens han sjanser på to hester i eliteløpet for varmblodshester i form av Donatomite og Gigant Invalley.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Karmland Anna (V75-5) er den klart beste hesten og vinner om hun ikke blir sittende stengt.

Dagens luring:

Gigant Invalley (V75-6) var helt overlegen sist. Møter langt tøffere motstand nå, men skulle han få teten uten sverdslag, kan han muligens holde unna.

Alt fra Biri kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Biri:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2160 kroner





EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Karmland Anna stå ugardert i Biri Oppdretningsløp for hopper. Foto: Equus Media

V75-1 (2100mv)

2 SMEDPÅL

6 Järvsöodin

------------------------------

11 Bokli Teddy

13 Ådne Odin

1 Alm Elden

12 Vill Solen

14 Arvesølv

10 Mjølner Spik

7 Høvding Jaros

8 Lille Amare

9 Modin

4 Lex Odin

3 Jillborka

5 Haugestad Lina

Løpet

Smedpål kan være et bankeralternativ i Arne Lunds minneløp.

Favoritten

Smedpål kan ikke få bedre forutsetninger. Han tapte kun for Ådne Odin i en Derby-kvalifisering tredje sist og står hele 40 meter bedre til nå. Problemet er den store galoppfaren, selv om han har stabilisert seg en del. I Derby nest sist feilet han seg bort, men han fullførte solid til fjerde fra køen i Nasjonalhestens pokalløp som Troll Solen vant sist.

Outsiderne

Bokli Teddy ble toer både i kvalifisering og finale av det svenske Derby, men skuffet stort i den norske Derby-kvalifiseringen. Kommer nå ut i Flåten-regi.

Luringen

Järvsöodin feilet seg bort sist. Har vært bra ellers. Ble fjerde bak Garli Moe Garlin, Tand Kraft og Moe Tjalve i den norske Derby-kvalifiseringen.

Startsiden

Nr. 1,3 og 4 kjører om teten i første omgang, men slipper når Smedpål kommer.

SEIERSMASKIN: Quite Pepper har vunnet hele 10 av 13 løp. Kan runde alle tross dobbelt tillegg i dette stayerløpet. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-2 (3100mv)

15 QUITE PEPPER

2 DARCO

9 Merles Simone

------------------------------

1 Russel Street

4 Ulk Delle Selve

8 Bleeding Heart

10 Trust Boom Bay

13 Avalon

3 Royaldoodle

14 Lobster's Sam

11 Lass Labero

12 Marco d'Estino

7 Hot Vacation H.

5 Carl Lewis

6 L.J.'s Dreamcatcher

Løpet

Jeg prøver to-tre hester i dette stayerløpet.

Favoritten

Quite Pepper vant lett fra tet sist og er en vinnerhest av rang. Flaskerud-traveren har vunnet hele 10 av 13 løp hittil i karrieren. Har vunnet på distansen før og kan runde alle tross dobbelt tillegg.

Outsiderne

Darco vant lett som VG-banker sist. Tapte nest sist, over 4140 m, kun for gode U.S. Male E.P., som hadde langt tillegg. Kan vinne feilfritt.

Luringen

Merles Simone avsluttet fort til annen bak seiersmaskinen Always So Easy sist. Bra til seier nest sist. Skal ikke avskrives feilfritt.

Startsiden

En feilfri Darco kan muligens sitte i tet, men sporet er trangt.

SEIERSAKTUELL: Valle Ask holder her unna for utvendige Balder Mollyn som fikk sen åpning fra lederrygg. Nå blir sistnevnte en av favorittene til å ta førstepremien på 400 000 kroner i Biri Oppdretningsløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-3 (2100ma)

5 BALDER MOLLYN

2 LOME DIAMANT

9 SJØ GULL

6 BOKLI RAPP

1 ZITOR

3 Philip Ess

4 Troll Sterk Viking

11 Stumne Fyr

10 Lens Gutt

------------------------------

12 Brenne Banker

Løpet

Nesten ingen kan avskrives helt i Biri Oppdretningsløp, som har hele 400 000 kroner til vinneren.

Favoritten

Balder Mollyn har sluppet føringen i sine to siste starter. Ble sluppet frem til annen bak Valle Ask i Kriteriet, mens han avsluttet bra etter sen åpning i kvalifiseringen til dette løpet. Denne gang skal Hjørnerød-traveren kjøres mer offensivt. Normalt stikker han til tet. Om ikke åpningen blir for tøff, kan han lede hele veien, om han legger godviljen til helt inn.

Outsiderne

Lome Diamant angrep fra annet utvendig på siste bortre i kvalifiseringen til dette løpet og vant enkelt. I Kriteriet tredje sist ble alt feil, men han gikk et knallstert løp til femte. I Kriterie-kvalifiseringen tapte han kun for Tekno Eld. Feilfritt blir den sterke Djøseland-traveren seiersfarlig.

Luringen

Sjø Gull fikk et tungt løp utvendig leder store deler av løpet i kvalifiseringen til dette løpet, men sto på bra til annen bak Lome Dominant. Kan ventes forbedret nå og står til for et fint løp. Skal ikke avskrives.

Startsiden

Balder Mollyn stikker normalt til tet. Nr. 3 og 4 er også flinke ut.

V75-4 (2600ma)

1 JEFFERSON DOTCOM

2 CREEK'S SURVIVOR

6 LINS TANIC

9 C.C. SUGAR

10 RAINBOW BONANZA

7 HAPPY PETTER

3 PRINCE TANIC

12 PUCE TANIC E.

5 MC VET

4 Canadian Rolls

------------------------------

8 Sander Invalley

11 Sea Samedi

Løpet

Vidåpent i dette stayerløpet i bronsedivisjonen. Nesten ingen kan avskrives helt.

Favoritten

Jefferson Dotcom fullført sterkt til annen bak Clint Classic etter en blytung reise sist. Er meget kjapp fra start og klarer han å holde Creek's Survivor ute, kan han lede hele veien, vel og merke om åpningen ikke blir for tøff.

Outsiderne

Creek's Survivor har hatt en sterk sesong med fire seirer på fem forsøk, men kommer nå ut etter pause og har hatt helseproblemer. Men 7-åringen pleier å være vel forberedt. Garberg-traveren er også lynrask fra start, men har raske Jefferson Dotcom på innsiden. Fra dødens blir det straks verre.

Luringen

Lins Tanic avsluttet lynraskt fra køen til fjerde i V75 sist, men fikk for langt frem. Var overlegen foran Above From de Hess og Happy Petter gangen før. Med posisjonsklaff kan hun vinne igjen, men han står litt sjanseartet til.

Startsiden

Nr. 1 og 2 kjører om føringen.

V75-5 (2100ma)

1 KARMLAND ANNA

------------------------------

7 Stjärnblomster

5 Lykkje May

6 Ness Tjo Edel

2 Mjølner Torine

12 Haugestad Alma

8 Zicolina

3 Skeie Stjerna

10 Eikronja

4 Jega Janda

11 Ros Lilja

9 Huseby Snuppa

Løpet

Karmland Anna er den klart beste hesten blant de 3-årige kaldblodshoppene og vinner Biri Oppdretningsløp for hopper, bare hun ikke blir sittende fast.

Favoritten

Karmland Anna blir dagens V75-banker. Hamre-traveren har vært suveren i kvalifsering og finale av både hoppe-Kriteriet og Oaks. Bork Odin-datteren kan løse bra fra start, men det er en viss fare for at hun kan bli overflydd. Gjør hun det, blir det straks mer sjanseartet. Men finner bare kusken luken, spør hun neppe noen om seieren. Hoppa er sterk og kan gjøre grovjobben selv. En liten usikkerhet hefter ved at det har vært forkjølelse på stallen, men det virker ikke som hun er påvirket.

Outsiderne

Lykkje May avsluttet sterkt til tredje bak Karmland Anna i Oaks sist. Feilfritt er hun en av mange som er trippelaktuelle.

Luringen

Stjärnblomster ble strøket i Oaks-kvalifiseringen. Var overlegen i sin siste start og tapte kun for gode Tekno Eld på raske 1.26,5 fjerde sist. Selv fra et dårlig spor kan hun ende på trippelen.

Startsiden

Karmland Anna er flink ut, men kan bli utfordret av flere.

FAVORITT: Donatomite har tatt to strake seirer. Denne gang må han gå bakfra. Kan likevel vinne eliteløpet for varmblodshester. Hesten er for øvrig til salgs. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (2100ma)

10 DONATOMITE

4 GIGANT INVALLEY

------------------------------

8 Deep Sea Dream

12 Pingus Vang

11 Rafolo

5 Ultimate Photo

7 Valley Ivan

1 Riordan Kronos

2 Elite B.R.

3 Global Oracle

6 Strong Forte

9 Cadabra Tooma

Løpet

Jeg sjanser på to hester i dette eliteløpet, men det er flere om beinet. Posisjonene vil avgjøre mye.

Favoritten

Donatomite jakter sin tredje strake seier. Vant helenkelt fra tet tross en 1.08,8-åpning sist. Hamre-traveren skuffet bakfra tredje sist. Det gjør meg litt usikker. Han er kanskje best når han er med der fremme. Men blir det bare litt fart over forestillingen, tror jeg han kan runde alle. Det må uansett klaffe en del fra baksporet.

Outsiderne

Deep Sea Dream var solid toer bak B.B.S. Sugarlight i Kniksens æresløp sist. Nok en gang står han sjanseartet til spormessig. Er kjapp fra start, men det kan koste om han klemmer til. Men bare han unngår dødens, kan han ende blant de tre.

Luringen

Gigant Invalley var helt overlegen etter å ha overtatt etter drøye 500 meter sist. Er kjapp fra start og skulle han komme seg tidlig til tet og passeringstidene ikke blir alt for tøffe, kan Desserud-traveren kanskje holde helt inn.

Startsiden

Gigant Invalley kan sitte tidlig i tet. Kan bli utfordret av Deep Sea Dream om det satses direkte.

UTFORDRER: Kleppe Slauren tapte kun knepent for Tekno Jerken i NM i sommer. I Vintillatravet kan han muligens få revansje. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (2600mv)

12 TEKNO JERKEN

14 KLEPPE SLAUREN

6 GANDOLF

9 ROLI ELD

------------------------------

13 Smedheim Solan

2 Myhreng Jerker

5 Will Prinsen

8 Wik Emil

4 Kolnes Kjell

1 Pave Faks

10 Kleppe Fanden

11 Steinfaks

15 Moe Svarten

7 Vesle Sjur

3 Finnskog Fokus

Løpet

Fire hester peker seg litt ut i Vintillatravet.

Favoritten

Tekno Jerken ble syk rett før løpet sist. Var overlegen i sin siste start, som var et langløp. Avslutter alltid bra og kan absolutt vinne igjen.

Outsiderne

Kleppe Slauren var tapper toer fra dødens på Ulsrud Tea sist. Tapte kun knepent for Tekno Jerken i NM fjerde sist.

Luringen

Gandolf avsluttet flott til femte fra køen i Tekno Jerkens seiersløp sist. Er kjapp ut og står 20 m bedre til nå.

Startsiden

Gandolf kan sitte tidlig i tet.

BANKERKUSK: Frode Hamre bankertipper sin egen hoppe-Kriterie og Oaks-vinner, Karmlands Anna, i Biri Oppdretningsløp for hopper. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Frode Hamre

Alder: 53 år

Antatt seirer i år: 81

Antall seirer totalt: 1910

Ny Anna-suksess?

Som på Momarken for tre uker siden, tipper Frode Hamre seg selv banker med Karmland Anna. Han fikk rett da og gjentar kanskje suksessen. Han tror også på seier med Donatomite.

V75-1 : - Den beste hesten heter Smedpål og står på strek. Feilfritt er det en stor vinnersjanse, men han kan galoppere. Samme kan sies om svenskegjesten Järvsöodin, som har stor kapasitet, men som ofte galopperer. Garderinger til Bokli Teddy og Vill Solen.

V75-2: - Flere bra på farten i stayerløpet. Min favoritt blir Merles Simone, som er fra en stall i toppform. Min egen Ulk Delle Selve liker distansen og ble treer i tøft selskap sist. Quite Pepper er nok den beste, men skal rundt mange fra 40 meter tillegg. Darco har toppform i kroppen.

V75-3: - Han har spart opp til en seier, Balder Mollyn. Den kan fort komme nå. Hestene å slå blir trolig Lome Diamant, Troll Sterk Viking og Zitor.

V75-4: - Ett av de mest åpne løpene. Kapasitetshesten i feltet er C.C. Sugar. Får tipset foran duoen Jefferson Dotcom og Creek’s Survivor som begge kjører for tet. Den av de to som kommer foran, kan fort vinne. Lins Tanic skal aldri glemmes i slike sammenhenger.

V75-5: - Hun vant uten å være på topp sist, Karmland Anna. Vi blir nok overfløyet fra start, men jeg tror det løser seg. Dermed tror jeg vi vinner igjen. Banker.

V75-6: - Her tror jeg på ny seier. Nå med Donatomite, som er best, men som må ha litt flyt fra bakspor på Biri. Hestene å slå tror jeg blir Deep Sea Dream, Pingus Vang og vår egen Ultimate Photo, som jeg synes har spennende forutsetninger.

V75-7 : - Tre hester skiller seg ut. Jeg setter Gandolf først. Han kan lede veldig lenge fra tet og kanskje holde unna for elitehestene Tekno Jerken og Kleppe Slauren. Så vil jeg varsle litt for Smedheim Solan som er kraftig på gang i trening.