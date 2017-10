Lørdagens travtips: Stjernetraver vinner direkte etter sykdom

Rekordholderen Phantasm Soa har vært borte et par måneder grunnet sykdom. Men hesten rapporteres fin i trening og er god nok til å vinne på direkten.

VGs travekspert, Anders Olsbu, spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall.

– Phantasm Som hadde halsproblemer i sin siste start og var unnskyldt. Hesten ble skikkelig syk etterpå, men rapporteres fin i trening nå. Lundstrøm Wolden-traveren trenger trolig løp i kroppen før han er helt på topp. Selv om han møter gode hester, skal han uansett regnes med en flott mulighet på direkten. Det er en hest langt utenom det vanlige, mener Olsbu.

Han lar også Boulevard stå ugardert.

– Boulevard var helt rå fra dødens og tok ned Luxury Tile på streken i V75 sist. Kim Pedersen-traveren er veldig kjapp fra start. Kommer hoppa seg foran, tror jeg hun vinner igjen. Vel og merke om løpet sist ikke sitter alt for mye i kroppen, sier Olsbu.

Traveksperten mener også at Tekno Jerken kan være et bankeralternativ.

– Tekno Jerken var uheldig og feilet bort seieren i Nordisk Mesterskap i Finland sist. Tok en sterk seier gangen før og var god til seier i norgesmesterskapet fjerde sist. 10-åringen elsker disse langløpene og kan runde alle igjen i Bjerkebanens stayerløp, mener han.

LES OGSÅ:

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Phantasm Soa (V75-1) kommer ut etter sykdom, men har trent fint. Jeg tror han vinner direkte.

Dagens luring

Happy Petter (V75-5) avsluttet forrykende etter sen åpning sist og kan være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen etter lang pause.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2160 kroner

BANKER: Phantasm Soa har en stor vinnersjanse i 3- og 4-årsløpet i V75-innledningen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-1 (2140mv)

7 PHANTASM SOA

--------------------------

5 Chief Orlando

1 Zelov

4 Goldstile

3 Amazing Dream

2 Handsome Hank

6 Income

Løpet

Phantasm Soa får stå alene i dette lille, men kvalitetsfylte løpet for 3- og 4-årige varmblodshester.

Favoritten

Phantasm Soa var under pari grunnet halsproblemer i et 4-årsløp på Åby i sin siste start og endte uplassert for første gang. Cromwell-sønnen har vært skikkelig syk etterpå. Hesten har imidlertid trent fint og skal være godt forberedt. Normalt vinner han på direkten, men han kommer nå ut etter snaue to måneders pause. Nest sist var han knallgod toer bak Lionel i NM tross en tung tur. Gangen før tok han seg av Jarlsberg Grand Prix foran Cokstile og travet fantastiske 1.09,8, raskeste tid travet i Norge. I vinter vant han 4-årsløpet Prix d'Orthez på selveste Vincennes i Frankrike. Jeg lar Lundstrøm Wolden-traveren stå alene.

Outsiderne

Zelov feilet seg bort før bilen slapp i Kriteriekvalifiseringen sist. Vant lett fra dødens i Danmark gangen før. Holder Marc Bæk Nielsen-traveren seg til rett gangart, er han en av dem som kan kjempe om en trippelplass.

Goldstile avsluttet fort fra køen til femte i Kriteriet sist. I kvalifiseringen avsluttet han flott fra tredje utvendig via fjerdespor i siste sving og snappet seieren fra Black Talisman. Buer-traveren har et litt trangt spor, men kommer han seg bare feilfritt av gårde kan han ende på trippelen.

Amazing Dream firte til tredje fra tet i Kriterie-kvalifiseringen nest sist. Men han var forbedret i finalen, hvor han ble sittende fast med krefter spart. Er rask fra start, om han går feilfritt, og skulle han komme seg foran stiger sjansene for en plass blant de tre.

Handsome Hank fikk maks i Kriteriekvalifiseringen nest sist, mens han fikk sen åpning til syvende i finalen.

Luringen

Chief Orlando tapte kun for Ferrari B.R. i Derby-kvalifiseringen nest sist, men manglet rom bak vinneren Cokstile i finalen. I Jarlsberg Grand Prix fjerde sist ble han fjerde bak Phantasm Soa etter å ha travet i dødens de første 500 meterne. Er travsikker og kan fort bli toer bak den store favoritten.

Startsiden

Amazing Dream eller en feilfri Zelov kan muligens stikke til tet.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer to V75-bankere på Bjerke Travbane. Foto: Equus Media

V75-2 (2100ma)

2 LYKKJE TVEITEN

8 WELLEK

11 ELDHUSODIN

10 VETLE PETTER

9 TYRI LOKE

3 OLU LYKKJAR

--------------------------

7 Sol Faksa

5 Best Ruggen

12 Blessomen

6 Alsaker Pumbaa

4 Furderud Svarten

1 Sprett Odin

Løpet

Jeg streker av for halve feltet i grunncupen.

Favoritten

Lykkje Tveiten får et dristig tips. Nå står han endelig riktig til igjen. Antonsen-traveren vokser en klasse i front. Kommer han dit, kan han meget vel lede hele veien, selv om det er noen tøffe konkurrenter i mot. Tredje sist ledet han i det lengste, men fikk tilleggs- og elitehestene Briskeby Rauen og Særpefanten over seg oppunder mål og måtte nøye seg med fjerde. Fjerde sist tapte han kun for gode Kaksen. Femte sist holdt han unna fra tet, noe han kan gjøre igjen, selv om distansen er lenger.

Outsiderne

Wellek skuffet litt i V75 på Forus sist. Burde vært litt hvassere da. Løvdal-traveren er god nok på sitt beste, men holder litt usikker form og står litt sjanseartet til.

Luringen

Vetle Petter feilet bort en mulig trippelplass bak gode Kaksen sist. Har fått litt pause etter det og er behandlet. Har trent fint, og det er ikke umulig at han kan ta sin 10. årsseier.

Startsiden

Lykkje Tveiten kjøres for tet. En feilfri Sol Faksa og Wellek i mot.

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger

V75-3 (2600ma)

7 BOULEVARD

--------------------------

11 Dream Princess

2 Pleasetellmewhattodo

9 Whitney Brodda

3 Ina Håleryd

4 Norva Young

12 Athena A.P.

5 Mira Prawo

8 Afrodisiac

6 Wakanda

1 Lightning

10 Valnes Gwyneth

Løpet

Boulevard vinner normalt hoppedivisjonsløpet.

Favoritten

Boulevard var knallgod til seier fra dødens i V75 på Jarlsberg sist. Om ikke det løpet sitter for mye i kroppen, skal hun ha en solid sjanse igjen. Fra tet blir hun vrien å slå.

Outsiderne

Pleasetallmewhattodo pleier alltid å gjøre det bra på denne distansen. Heisholt-traveren står fint til spormessig og skal regnes blant de tre.

Luringen

Dream Princess kunne ikke hente all verden i en kjapp avslutning sist. Har vært god, og med tøff kjøring i front, er hun ikke helt ufarlig.

Startsiden

Boulevard sitter trolig tidlig i tet.

V75-4 (2120mv)

9 TROLL SOLEN

10 BRÅTNESFAKS

12 HORGEN LYNET

6 SMEDPÅL

8 Troll Svenn

7 Bol Odin

--------------------------

2 Spydomann Ø.K.

5 Bjørnemyr Texa

3 Hvatt Ronja

11 Høvding Jaros

4 Frier Birk

1 Komnes Molla

Løpet

Jeg tror det kan rekke med halve feltet i Nasjonalhestens pokalløp.

Favoritten

Troll Solen tok karrierens første seier i sitt 19. forsøk sist, en meget velfortjent en sådan. I Derby gangen før ble det helt feil da han ble til overs innledningsvis og siden mye hindret. Likevel avsluttet han sterkt til sjette. I kvalifiseringen fikk han sen åpning fra annet utvendig og måtte nøye seg med tredje bak Pyrmo og Alsaker Blest. Hamre-traveren kan runde alle igjen.

Outsiderne

Horgen Lynet avsluttet bra sist, men fikk alt for langt frem til ledende Troll Solen. Gangen før tok han en sterk seier fra dødens. Den svenske Derby-treeren kan kjempe i toppen feilfritt og på sitt beste.

Luringen

Bråtnesfaks var uheldig og feilet bort annen bak Troll Solen sist. Nest sist tapte han kun for Horgen Lynet tross galopp på startsiden. Skal regnes blant de tre feilfritt.

Startsiden

Komnes Molla, som har hele 40 m forsprang, vil naturlig nok lede en stund.

V75-5 (2100ma)

1 ALWAYS ON TIME

11 ORLANDO KNICK

9 HAPPY PETTER

--------------------------

8 Above From de Hess

6 Lins Tanic

7 Alfred Nosto

2 S.M.K. Shocking

10 Norse Ideal

5 Lonely Vacation

4 Halti H.

3 Chasing Gold

Løpet

Tre hester peker seg litt ut i dette varmblodsløpet.

Favoritten

Always On Time har tatt to strake seirer fra tet. Nest sist holdt han knepent unna for Skyfall, mens han vant enkelt foran Allaway G.T. sist. Helgestad-traveren er bra fra start og forsvarer normalt sporet. Om han ikke får for mye trykk underveis, kan han meget vel lede hele veien igjen.

Outsiderne

Orlando Knick var knallgod til annen fra dødens under Unionskampen på Färjestad sist. Gangen før vant han helenkelt på Bjerke. I Derbykvalifiseringen tredje sist avsluttet han fort til fjerde etter sen åpning. Den senere Derby-vinneren Cokstile vant det løpet. Hamre-traveren har fått et dårlig spor, men har vist at han kan gjøre grovjobben selv. Kan absolutt vinne.

Above From de Hess ble noe hardt flyttet ned til annen sist etter å ha brutt ut litt på oppløpet. Tok to solide seirer før det. Står sjanseartet til spormessig. Det lukter litt dødens. Men på sitt beste har hun vist at han kan være trippelaktuell selv derfra.

Lins Tanic var solid til seier sist. Tok ned Ulk Delle Selve fra dødens da. Er bra fra start, men neppe så rask at han kan ta en lengde på Always On Time. Trippelaktuell med posisjonsklaff.

Luringen

Happy Petter ble passivt kjørt første gang ut etter lang pause sist, men avsluttet forrykende da åpningen først kom ut av siste sving. Skal få et fint løp igjen, men blir det litt kjøring i front, har han normalt en bra speed å by på. Lundstrøm Wolden-traveren er sannsynligvis ytterligere forbedret med løpet sist i kroppen.

Startsiden

Ingen tar normalt en lengde på Always On Time.

BANKERALTERNATIV: Norgesmesteren Tekno Jerken skal ha en meget god vinnersjanse i Bjerkebanens stayerløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (3120mv)

11 TEKNO JERKEN

1 Tysvær Loke

12 Ulsrud Tea

6 Vertigo Bjørn

--------------------------

9 Gandolf

8 Steinfaks

10 Myhreng Jerker

7 Wik Emil

3 Lykkerus

4 Philip Lyn

15 Moe Svarten

14 Briskeby Rauen

13 Lex Lodney

2 Mjølner Tore

5 Tojo Prinsen

Løpet

Tekno Jerken kan vinne Bjerkebanens stayerløp.

Favoritten

Tekno Jerken feilet som vinner i Nordisk mesterskap sist. Norgesmesteren elsker langløp. Bankeralt.

Outsiderne

Tysvær Loke var solid til seier sist. Kan lede lenge.

Luringen

Vertigo Bjørn liker langløp og blir kuskeforsterket.

Startsiden

Nr. 1 og 3 er best ut.

SEIERSMASKIN: Quite Pepper har vunnet hele ni av elleve løp hittil i karrieren. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (2100ma)

11 QUITE PEPPER

12 MASSIVE ATTACK

2 LIGHTMAN O.

7 SPEEDMEISTER

10 PEDER MYKLA

3 DANCELLI

4 HICKOTHEPOOH

1 W.J. EMINENT BERGEN

9 Luzifer

5 Jet Bug

--------------------------

6 Republique

Løpet

Nesten ingen er sjanseløse i sølvdivisjonen.

Favoritten

Quite Pepper har vunnet hele ni av elleve løp. Slått kun i knallhardt lag i NM nest sist og i sitt comeback etter langt skadeavbrekk. Gikk bra til seier bakfra sist. Møter bedre hester nå, men Flaskerud-traveren er så god at han kan vinne igjen.

Outsiderne

Massive Attack tapte kun for Valley Ivan i et langløp sist, selv om han sprakk litt opp i kodene underveis. En strålende prestasjon med tanke på det. Avsluttet bra fra køen i en Derby-kvalifisering Born In The U.S.A. vant nest sist, men fikk for langt frem til å bli bedre enn femte. Står dumt til spormessig, men med tøft tempo innledningsvis, er det ikke umulig.

Luringen

Peder Mykla sto på fint i kulissene i et langløp under Unionskampen sist og manglet rom etter pause på 1.12-tallet gangen før. Feilfritt og med klaff skal han ikke avskrives helt. En dypvannsfisk.

Startsiden

De fire innerste kjører om føringen. Muligens Lightman O. eller en feilfri Dancelli til tet.

NØKKELKUSK: Mangeårig landschampion Eirik Høitomt har flere vinnersjanser på Bjerke Travbane lørdag. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Eirik Høitomt

Alder: 48 år

Antatt seirer i år: 193

Antall seirer totalt: 4488

Mesterens fire luringer

Eirik Høitomt fortsetter sitt massive seierskjør som suverent mestvinnende kusk. Men i V75 er det fire som har vunnet flere løp enn ham i år. Kanskje setter han fire luringer på Bjerke i dag?

V75-1: - Bankeren kommer direkte. Gjør Phantasm Soa det han kan, er de andre normalt sjanseløse.

V75-2: - Han har tøffere ut enn noen gang, men Eldhusodin har vært så bra i det siste at han fort kan vinne igjen. Utfordres av kapable Lykkje Tveiten og Vetle Petter, som radet opp seirer tidligere i år. Selv kjører jeg Wellek, som er god nok om det løser seg på startsiden.

V75-3: - Boulevard imponerte til seier fra dødens. Får tipset foran Whitney Brodda som det kan løse seg optimalt for fra dette sporet. Pleasetellmewhattodo er god på sitt beste. Det er også Athena A.P., som jeg selv kjører.

V75-4: - Er Troll Solen like bra som sist, kan han fort vinne igjen. Smedpål varierer litt, men er veldig god på sitt beste. Selv sikter jeg inn teten med Bjørnemyr Texa. Hun kan vinne derfra.

V75-5: - I utgangspunktet et løp mellom formsterke og tøffe Orlando Knick, som må gå bakfra med en meget god Always On Time i tet. Lins Tanic duger på sitt beste. Selv kjører jeg Above From De Hess, som kan overraske.

V75-6: - Han har et veldig fint løp her Tekno Jerken. En mulig banker. Utfordres først og fremst av Ulsrud Tea og Tysvær Loke.

V75-7 : - Han står vanskelig til Massive Attack, men har det som skal til for å runde dem alle sammen. Det samme har Quite Pepper. Ligthman O er sikret en fin reise og Speedmeister har alltid seierstunge avslutninger å by på.