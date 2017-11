Lørdagens travtips: Norske storløpsbankere i V75

VGs travekspert, Anders Olsbu, tror Lionel og Ferrari B.R. vinner henholdsvis Kai Eriksens og Axel Jensens minneløp.

Lionel blir hans hovedbanker.

– Årets Olympiatrav-vinner gikk godkjent første gang ut etter to måneders pause sist og kan ventes klart forbedret med det løpet i kroppen. Gøran Antonsen varsler offensiv styrning. I så fall kan han sitte tidlig i tet. Uansett blir det vanskelig å stå i mot den sterke 7-åringen som matches mot Prix d'Amerique, mener Olsbu.

Traveksperten lar også verdensrekordholderen Ferrari B.R. stå ugardert.

– Ferrari B.R., som travet radige 1.09,9 over full distanse i sommer, skal virkelig opp til eksamen nå. Men Midtfjeld-traveren har vunnet sportrekningen og skulle han klare å komme seg til tet, kan han bli vrien å tukte. Men han kan bli utfordret av Love Matters og muligens Unicorno S.L.M., frykter traveksperten som i tillegg bankertipper Nobel Amok.

– Nobel Amok går opp en klasse, men har imponert. Er bra fra start og kan lede hele veien til sin fjerde strake seier, tror han.

I Axel Jensens minneløp for hopper synes han kvartetten Bugatti Brick, Bikini D.K., norske Madelen L.T.C. og Unrestricted peker seg ut.

Dagens banker

Lionel (V75-3) kan ventes klart forbedret med løpet sist i kroppen og har en overkommelig oppgave.

Dagens luring

Madelen L.T.C. (V75-7), årets norske hoppe-Derby-vinner, er kjapp fra start og kan lede hele veien.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 320 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1400 kroner

V75-1 (3120mv)

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller med hele tre bankere i den internasjonale V75-omgangen på Bjerke. Foto: Equus Media

7 FAROUK B.R.

13 MAKING LOVE

14 VICTORY KÅSG.

15 ONCEFORALL F.

5 Perfect King

11 Awesome Deal

12 Dekadent K.

1 Diablo Sisu

4 Darco

10 Double Spin

2 Russel Street

8 Skyfall

9 Marlon Donvici

6 Perillat

Løpet

Åpent i langløpet. Jeg garderer bredt.

Favoritten

Farouk B.R. har vunnet halvparten av sine åtte starter hittil i karrieren. Var overlegen fra dødens i sin siste start. Ble fjerde bak Ferrari B.R. i Derby-kvalifiseringen og ble knepent slått ut. Kan lede helt inn.

Outsiderne

Making Love vant lett fra tet sist. Kan runde alle tross dobbelt tillegg. Avslutter som regel alltid bra.

Luringen

Onceforall Face var god toer på en sterk tid i et langløp sist. Tok en sterk seier nest sist. Regnes.

Startsiden

Farouk B.R. kan ta føringen.

V75-2 (2100ma)

1 AILERON

2 HAVBERGS KNIGHT

9 SHELBY GLIDE

6 DANCELLI

10 GREAT KING WINE

5 TRINITY LUX

3 MONFALCONE

4 NO LIMIT L.A.

8 Rigoletto Jet

12 Windy Ammik

11 Facebook N.L.

7 Touchee Bi

Løpet

Nesten ingen kan avskrives i bronsedivisjonen.

Favoritten

Aileron satt fast med alt igjen sist. Har vunnet sportrekning og kan muligens forsvare sporet. I så fall stiger sjansene.

Outsiderne

Havbergs Knight avsluttet solid fra køen sist og var bra til seier etter relativt tidlig tetkjenning nest sist. Står fint til spormessig og er med i striden om han viser seg fra sin beste side.

Luringen

Shelby Glide ble overflydd sist og havnet i fjerde innvendig, men avsluttet sterkt til fjerde. Gangen før var han overlegen.

Startsiden

Noe åpen startside. Aileron, No Limit L.A., Havbergs Knight og Dancelli kan kjempe om føringen. Trinity Lux er heller ingen sinke.

BANKER: Lionel var overlegen i NM. Gøran Antonsen-traveren får stå alene i Kai Eriksens minneløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-3 (2100ma)

5 LIONEL

2 Zenit Brick

10 Tripolini V.P.

12 Caid Griff

3 Rocky Winner

4 Pebbe Simoni

6 Bruno di Quattro

11 Sylvester America

7 Deep Sea Dream

9 Punk

8 Perfect Toll

Løpet

Jeg tror Lionel vinner Kai Eriksens minneløp.

Favoritten

Lionel er norges mestvinnende hest gjennom tidene med sine 12,3 millioner kroner innkjørt. Årets Olympiatrav-vinner har fått ett løp i kroppen og kan ventes klart forbedret med det. Gøran Antonsen varsler en offensiv styrning, og jeg ser ikke bort i fra at han kan sitte tidlig i tet om kusken klemmer til direkte. Dette løpet er et ledd i oppkjøringen til Prix d'Amerique.

Outsiderne

Zenit Brick endte på plassen før Lionel sist og vant fire av fem løp før det. Skal regnes blant de tre.

Luringen

Tripolini V.P. var god som fjerde i VM sist og var nær annen. Aktuell blant de tre.

Startsiden

Lionel kan muligens sitte tidlig i tet om han blir offensivt kjørt.

V75-4 (1609ma)

1 GLOBAL TAKEOVER

10 SEAL KRONOS

11 SANTIAGO KYU

9 FERNANDO

3 CLINT CLASSIC

8 Always On Time

5 Jefferson Dotcom

2 Prince Tanic

4 Spicy Challenger

7 Muscle Mack

12 Liam Dana

6 Charlie Harmoni

Løpet

Åpent i Klass I-løpet. Jeg prøver syv.

Favoritten

Global Takeover har vunnet fire av sine fem siste starter, tre av dem fra tet. Er veldig rask fra start og kan forsvare sporet. Om ikke åpningen blir for tøff, kan det holde helt inn.

Outsiderne

Seal Kronos jakter sin femte strake seier og er ubeseiret i år. Var overlegen fra tet sist. Tok sterke seirer etter tunge reiser før det. Blir det tempo i front, stiger sjansene.

Luringen

Fernando avslutter fort hver gang og kan få et perfekt smygløp. Skulle han ligge på skuddhold i siste sving, er det ikke umulig for Thai Tanic-sønnen.

Startsiden

Global Takeover kan forsvare sporet. Jefferson Dotcom, Spicy Challenger, Charlie Harmoni og Always On Time kan yppe seg litt, om det klemmes til fra start.

V75-5 (1609ma)

1 NOBEL AMOK

7 Nancy America

10 Donatomite

2 Photo Lavec

6 Heartbreaker V.S.

11 Don't Mind Me

12 Triton Neergård

8 Emir la Brosse

5 Valokaja Hindø

3 Riordan Kronos

4 Strong Forte

Løpet

Jeg lar Nobel Amok stå alene i sølvdivisjonen.

Favoritten

Nobel Amok har vært god til tre strake seirer og var solid fra dødens sist, selv om han var nær galopp til slutt. Robert Bergh-traveren er kjapp fra start og har en fair sjanse til å forsvare sporet, selv om Nancy America er kjapp. Går opp en klasse nå, men om ikke åpningen blir for tøff, kan han meget vel holde unna.

Outsiderne

Nancy America har vært solid i sine to siste starter. Sist i svensk mesterskap for hopper ble hun toer bak Super Ariel, som speedet henne ned via siste indre. Gangen før vant hun lett tross en 1.08,8-åpning. Skulle hun klare å ta en lengde på favoritten, sitter hun med de beste kortene.

Luringen

Heartbreaker V.S. er sterk og kan gjøre grovjobben selv. Er ikke helt travsikker bak bilen, men feilfritt kan han ende blant de tre.

Startsiden

Nobel Amok er kjapp. Utfordres først og fremst av Nancy America.

VERDENSREKORDHOLDER: Ferrari B.R. kan muligens holde unna for gode Love Matters og Unicorno S.L.M. i Axel Jensens minneløp. 300 000 kroner venter vinneren. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (1609ma)

2 FERRARI B.R.

----------------------

3 Love Matters

5 Unicorno S.L.M.

1 J.H.Mannerheim

8 Justice Ås

10 Muscle Hustel

9 Evil Enok M.E.

4 Electric Light

6 Bali D.K.

Løpet

Jeg sjanser på Ferrari B.R. i Axel Jensens minneløp, men har stor respekt for Love Matters.

Favoritten

Ferrari B.R. vant helenkelt fra tet i DNTs høstfinale for 4-åringer sist. Vant lett tross galopp i Klein-løpet nest sist. Møter langt tøffere lag nå, men verdensrekordholderen er god nok til å vinne om han viser seg fra sin beste side. Midtfjeld-traveren er kjapp fra start, men har et par raske på utsiden. Fra tet tror jeg han blir vrien å tukte.

Outsiderne

Unicorno S.L.M. feilet like etter start sist. Er kjapp ut og kan være med i tetkampen. Er ikke ufarlig om han skulle komme foran.

Luringen

Love Matters vant lett fra tet sist. Slo Diamanten på Elitloppsdagen. Skulle han klare å overfly Ferrari B.R., er det muligens han som sitter med de beste kortene.

Startsiden

Ferrari B.R. kan bli utfordret av Love Matters og Unicorno S.L.M.

V75-7 (2100ma)

8 BUGATTI BRICK

5 BIKINI D.K.

1 MADELEN L.T.C.

3 UNRESTRICTED

10 Udessa Degli Dei

11 Xperia Knick

9 Ursula Horse

4 Bravivivicimo

2 Southwind Gizzel

7 La Diva Rossi

12 Rebella Mystic L.

6 Licensee

Løpet

Fire peker seg ut i A. Jensens minneløp for hopper.

Favoritten

Bugatti Brick vant lett fra tet sist og satt fast med krefter igjen nest sist. Er lynrask fra start og kan faktisk kjempe om føringen, selv fra spor ytterst på vingen. Og skulle Nurmos-traveren først komme seg foran, stiger sjansene.

Outsiderne

Bikini D.K. har radet opp seirer og har vært helt overlegen i alle sine siste starter. Må strekes.

Luringen

Madelen L.T.C. vant det norske hoppe-Derby fra tet fjerde sist. Er kjapp fra start og kan muligens forsvare sporet. Om åpningen ikke blir for tøff, kan hun vinne. Vokser en klasse i front.

Startsiden

Madelen L.T.C. er meget rask. Kan bli utfordret av Bugatti Brick.

OPTIMIST: Gøran Antonsen tror han vinner Kai Eriksens minneløp med sin egen Lionel. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Gøran Antonsen

Alder: 30 år

Antall seirer i år: 17

Antall seirer totalt: 96

Eventyret Lionel

Han har tatt steget nesten fra det store intet og inn i verdenseliten med sin Lionel, Gøran Antonsen. På Bjerke lørdag kjører han for årets tredje seier og nesten fem millioner kroner innkjørt. Gøran tipper seg likegodt banker med sin yndling.

V75-1: - Løser Farouk B.R. feilfritt til tet, tror jeg han vinner. I motsatt fall er det en bra sjanse for Awesome Deal, som har toppform. To hester holder på bongen.

V75-2: - Åpent. Min favoritt blir Aileron, som fort kan lede fra start til mål. Utfordres av Havbergs Knight både om tet og seier. Blir det hard kjøring om tet, kan en type som Monfalcone få det litt sydd opp. Trinity Lux har stor kapasitet og Dancelli holder toppform.

V75-3: - Jeg forventer Lionel mye forbedret fra sist. Fra et fint spor kjører jeg til for tidlig tet. Jeg tror jeg vinner. Banker!

V75-4: - To hester skiller seg ut. Global Takeover kan bli vond å ta ned fra tet. Formsterke Clint Classic kan greie det med en fin reise i hardt tempo.

V75-5: - Han står med tre strake seirer, Noble Amok. Jeg tror han enkelt sikrer seg tet og leder rundt om. Banker nummer to.

V75-6: - En liten ildprøve på gang for Ferrari B.R., som har vært strålende de to siste gangene. Står perfekt til og vinner fort igjen. Mulig banker, men han skal fungere helt på topp for å slå hester som Love Matters og Muscle Hustle.

V75-7 : - I en noe åpen finale setter jeg Unrestricted først. Hun var overlegen fra tet på Eskilstuna sist. Utfordres av Bravivivicimo, som har vunnet to strake og er i toppform. Danske Bikini D.K. rader opp seirer, møter tøffere selskap nå, men skal uansett strekes sammen med Bugatti Brick, om det løser seg fra et vrient spor.