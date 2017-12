Lørdagens travtips: Langt tillegg for storfavoritt i V75

Kleppe Slauren blir storfavoritt i Adolf Idsøes æresløp, men har mange å runde fra dobbelt tillegg i V75-finalen.

VGs traveksepert, Anders Olsbu, velger derfor å gardere stortraveren.

– Kleppe Slauren er en av Norges beste hester og tapte kun knepent i årets NM. Men det skal ikke for mange skjær i sjøen før det blir for langt frem for den kapable Djøseland-traveren. Men ligger han på skuddhold på siste bortre, blir han tung å stå i mot. Jeg velger imidlertid å gardere med formsterke Ulsrud Tea og strekhestene Tomeld Ø.K. og Spik Mollyn, sier Olsbu.

I stedet lanserer han Silver Wing og Tinas Odin som alenestreker.

– Som hovedbanker satser jeg på Silver Wing i Jærløpet. Treningsrapportere er meget gode på Waaler-traveren, som var toer i en Kriterie-kvalifisering og som kan lede hele veien. Jeg lar også Tinas Odin stå ugardert. Tjomsland-traveren er usikker, men er mer enn god nok om han holder seg til rett gangart. Bak ham er det meget åpent, synes Olsbu.

Han mener også Goeie Gozer kan være et holdepunkt i langløpet. 4-åringen har vunnet fem av sine seks siste løp.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Silver Wing (V75-6) kommer ut etter pause, men rapporteres meget bra i trening. Kan spore rundt om i Jærløpet.

Dagens luring:

Jag Photo (V75-1) står spennende til på strek. Er kjapp ut og kan lede hele veien, selv om det jakter gode hester fra tillegg.

Alt fra Forus kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Forus:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 120 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2520 kroner

FORTJENER EN SEIER: Rafolo har gått mange gode løp i det siste og fortjener virkelig en seier, men Kolnes-traveren står sjanseartet til innerst i annen rekke på tillegg på sprint og må ha mye tur. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-1 (1600mv)

7 DEEP SEA DREAM

1 JAG PHOTO

12 RAFOLO

4 Aros Line

5 Valokaja Hindø

15 Emir la Brousse

14 Punk

13 Photo Lavec

9 Soho

---------------------------

6 Ridolini Park

11 Per Amore Gual

10 Riordan Kronos

2 Sebastian Mølgård

3 Dave Briggs

8 Conquestador B.R.

Løpet

Flere med vinnersjanse i sprintjakten.

Favoritten

Deep Sea Dream har det blitt litt feil for i hans to siste starter, men han har uansett gjort gode løp. Tapte kun for B.B.S. Sugarlight tredje sist. Kommer nå ut i regi av Gaute Lura og kan ha fått ytterligere en veksel. Er kjapp fra start og kan være tidlig fremme hos strekhestene.

Outsiderne

Rafolo fortjener snart en seier etter mange gode løp, men Kolnes-traveren står sjanseartet til innerst i annen rekke på tillegg.

Luringen

Jag Photo kommer ut etter litt pause, men har trent fint. Er kjapp fra start og liker distansen. Kan lede lenge, muligens helt inn.

Startsiden

Jag Photo forsvarer trolig sporet.

BANKERKUSK: Øystein Tjomsland, her med 10-millionershesten Tekno Odin, kan vinne med en feilfri Tinas Odin. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-2 (2040mv)

4 TINAS ODIN

---------------------------

8 Holene Faks

7 Verdals Svarten

14 Odins Høvding

1 Møller Viktoria

6 Vestpol Il

5 Jærvsømina

2 Skeie Odin

3 Dag Tora

9 Barka Blesen

13 Valle Indianna

10 S.G. Jerv Blesa

12 Eldnok

15 Frøya Lill

11 Bokli Storm

Løpet

Tinas Odin kan vinne feilfritt. Åpent bak.

Favoritten

Tinas Odin har vunnet tre av sine seks starter i år. Bare han holder seg til rett gangart, skal det være en god sjanse. Men det er det ingen garanti for. Sist feilet han på siste bortre, men kom sterkt tilbake. Langt tøffere i mot nå.

Outsiderne

Verdals Svarten fikk en velfortjent seier sist etter å ha hatt mye utur. Feilfritt og med klaff kjemper han blant de tre igjen.

Luringen

Holene Faks feilet før bilen slapp sist, men kom sterkt tilbake til tredje i Verdals Svartens seiersløp. Skal regnes blant de tre feilfritt.

Startsiden

Alle de tre innerste er flinke ut.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Silver Wing og Tinas Odin stå ugardert i V75-omgangen på Forus. Foto: Equus Media

V75-3 (2040mv)

5 FREIA BONANZA

10 DONNA DON. S.E.

9 U.F. ANDOVER A.

2 STEPPING FOR YOU

---------------------------

7 Lightning

6 St. Florent Decoy

13 Netherlee's Dream

15 Delec Hanover

12 Anazai

14 Lucky Princess

11 Turboline D.K.

1 Lady Toy Star

3 Trusty Sassy

4 Escaped

8 Alo Angel

Løpet

Fire hester peker seg klart ut i dette hoppeløpet.

Favoritten

Freia Bonanza ble det feil for i Oaks-revansjen sist. I tillegg var hun syk. Var meget bra til enkle seirer på sterke tider i de to foregående løpene. Viser hun tilsvarende kan hun bli vrien å fange.

Outsiderne

Donna Donna S.E. avsluttet flott og vant lett i V76 på Bjerke sist. Med samme innsats kan Morten Juul-traveren absolutt vinne igjen.

Luringen

U.F. Andover Again avsluttet fint til fjerde i samme løp. Avsluttet veldig fort til annen bak Farah Diba River gangen før. Er ikke borte med posisjonsklaff.

Startsiden

Lady Toy Star er kjapp, men skal ha rygg. Freia Bonanza kan få overta.

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger

V75-4 (2040mv)

7 TODIN

1 NESS TJO EDEL

8 SOLKONGEN

2 NESLANDS FAKSEN

4 GODTEPÅSEN

---------------------------

10 Will Teddy

11 Art Miklagard

3 Lex Odin

9 Sylv Svarta

6 Kleppe Frakken

12 Vikson

13 Bore Stjerna

5 Vertigo Diamant

Løpet

Jeg synes fem hester peker seg ut i dette kaldblodsløpet.

Favoritten

Todin vant veldig enkelt sist, men han møter langt tøffere lag nå. Men det er snakk om en kapasitetstraver som har vunnet hele syv av ti løp. Kun en gang har han vært utenfor trippelen. Møter en del gode hester, men viser han seg fra sin beste side, kan han ta sin fjerde strake seier.

Outsiderne

Ness Tjo Edel var syk sist og unnskyldt. Hun var bra tidligere i høst. Tapte blant annet kun for gode Karmland Anna i kvalifiseringen til Oaks. Står spennende til på strek og kan lede lenge, muligens helt inn. Men da må hun være tilbake på topp.

Solkongen var med på en tøff åpning sist, før han satt i tet etter 500 meter, som gikk etter raske 1.25. Kilometeren ble passert etter 1.26, og han firte litt til slutt. Vallaken er ruglete i travet og er ikke noe sikkert kort, men viser Hamre-traveren seg fra sin beste side, er det ikke umulig.

Luringen

Godtepåsen var tapper fra dødens sist og tapte kun for en veldig opplagt Dag Julius og seiersmaskinen El Viktor. I sommer vant han på sterke 1.26,7 over full distanse fra tet. Viser han tilsvarende, kjemper han i toppen.

Startsiden

Ness Tjo Edel vil naturlig nok som eneste strekhest lede en stund.

SUKSESSTRENER: Sigbjørn Kolnes har hele fem av 14 deltakere i langløpet. Hans Goeie Gozer blir stor favoritt. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-5 (2990mv)

3 GOEIE GOZER

9 Darco

11 Pantin

8 Dressed For Succes

10 Xante

5 Beauregard

13 Sandsjöns Igor

---------------------------

1 Adyton Falme

12 The Secret Light

6 Bernardo Halbak

7 Intrepid Ibex

2 Skyliner

14 The Trooper

4 V.P.'s Victory

Løpet

Goeie Gozer kan være et bankeralternativ i dette langløpet.

Favoritten

Goeie Gozer har gjørt det meste riktig og har vunnet fem av sine seks siste starter. Møter klart skjerpet lag, men står fint til på strek og skal ha en fin mulighet til å holde unna.

Outsiderne

Darco, Goeie Gozers stallkamerat, liker disse langløpene og kan muligens yppe seg om han holder seg til rett gangart.

Luringen

Dressed For Succes har ikke vunnet på 22 starter, men gjør en spennende start i Kåre Refslands regi. Er han forbedret, tør jeg ikke avskrive ham.

Startsiden

Goeie Gozer blir trolig vinket til tet.

OPTIMIST: Dyktige Jan Kristian Waaler sender ut Silver Wing i Jærløpet. Han tror 3-åringen kan lede hele veien. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (2040ma)

3 SILVER WING

---------------------------

11 Normandie Royal

7 Royal Baby

9 Gilbert B.R.

1 Red Shankly R.S.

2 St. Raphaeal Decoy

4 Mr. Malando

5 Diamond Yankee

6 Mixed Zone

12 Nu Love S.S.

8 Lonely Warrior

10 Diablo de Titan

Løpet

Jeg lar Silver Wing stå ugardert i Jærløpet for norskfødte 3- og 4-årige varmblodshester.

Favoritten

Silver Wing har kapasitet langt utover sitt beskjede grunnlag. Men han har ikke fått vist helt hva han kan, da han har slitt en del. I Kriterie-kvalifiseringen tapte han kun for Gretzky B.R., mens han ikke var på topp i finalen og måtte nøye seg med en åttendeplass. Nå kommer Waaler-traveren ut etter tre måneders pause, men rapporteres veldig fin i trening. 3-åringen er kjapp fra start og kan lede hele veien, om ikke åpningen blir for tøff.

Outsiderne

Normandie Royal ble tatt i mot i V76 sist og ble etterhvert sendt ned i lederrygg. Fikk sen åpning derfra og kunne ikke true Karamel Hill. Gangen før var hun overlegen. Husk at hun også var suveren i en hoppe-Kriterie-kvalifisering femte sist, før hun ble syk. Skulle det bli tøff kjøring i front, runder hun de fleste.

Luringen

Gilbert B.R. går alltid bra de gangene han holder seg til rett gangart. Står til for et fint smygløp, og skulle det bli tempo over forestillingen, skal han i alle fall regnes blant de tre.

Startsiden

Silver Wing og Royal Baby kjører trolig om føringen.

UTFORDRER: Norges beste hoppe, Ulsrud Tea, kan muligens yppe seg mot Kleppe Slauren med rett ryggløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (2040mv)

15 KLEPPE SLAUREN

14 ULSRUD TEA

1 TOMELD Ø.K.

7 SPIK MOLLYN

---------------------------

13 Lex Lodney

10 Nyland

6 Solør Svarten

5 Søndre Jerkeld

3 Philip Lyn

12 Sjø Kongen

9 Lille Jerkeld

4 Super Gullet

11 Vertigo Bjørn

2 Tangen Piril

8 Åspe Viktor

Løpet

Jeg streker for fire hester i Adolf Idsøes æresløp.

Favoritten

Kleppe Slauren er en av Norges beste kaldblodshester. Uten for mange skjær i sjøen, kan han runde alle, tross dobbelt tillegg.

Outsiderne

Ulsrud Tea har vært meget bra i det siste. Får hun slikke ryggen til favoritten, kan hun ha en fin speed å by på til slutt.

Luringen

Spik Mollyn er kjapp ut. Kan sikte inn føringen og lede lenge.

Startsiden

Spik Mollyn kan stikke til tet.

NØKKELKUSK: Kjetil Djøseland, her etter Kriterie-seieren med Norheim Svenn for noen år tilbake. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

NØKKELKUSKEN

Navn: Kjetil Djøseland

Alder: 44 år

Antall seirer i år: 23

Antall seirer totalt: 384

Djøselands store år

2017 startet med at han brakk beinet på tre steder da han ble sparket ut av sulkyen. Etterpå har alt gått på skinner for Kjetil Djøseland til hans beste år noensinne i løpsbanen. Lørdag kan han vinne V75-finalen på hjemmebanen Forus med Kleppe Slauren.

V75-1: - Han er rask fra start, Jag Photo. Kan lede dette sprintløpet fra start til mål. Deep Sea Dream er vant til tøffere motstand og står spennende til. Danskegjesten Aros Line har vunnet på Forus før og er luringen på strek. Hester som Emir la Brousse og Rafolo må heller ikke glemmes.

V75-2: - Åpent. Men holder Tinas Odin seg unna galoppen, har han en bra mulighet. Møller Viktoria er også ustødig, men god nok. Verdals Svarten er den første i en rekke av mange som skal regnes rett bak.

V75-3: - Hun har vært overbevisende til tre strake seirer, Stepping For You. Klar favoritt selv om det tøffere imot. Hestene å slå er Freia Bonanza, som er jeg tror tar teten og Lucky Princess som var god til seier på Jarlsberg sist.

V75-4: - Han har vunnet syv av ti løp i år, Todin. Har et bra spor på tillegg. Jeg tror han vinner igjen. Banker.

V75-5: - Goeie Gozer er en vinnerhest som står bra til. Volte og lang distanse er usikkerhetsmomentene. Går det bra, er vinnersjansen stor. Adyton Flame er mye bedre enn vist i det siste, og Darco er den i feltet med best meritter på denne distansen. Hjemmehåpet Xante er veldig bra på sitt beste og en luring.

V75-6: - Den som får tet av Silwer Wing og Diamond Yankee, kan ha et bra bud på løpet. Normandie Royal har dokumentert form og er i utvikling. Gilbert B.R. har møtt bedre hester enn han gjør nå.

V75-7 : - Jeg tror på et oppgjør mellom Ulsrud Tea og min egen Kleppe Slauren. Begge to har hatt en kjempesesong, men skal ut fra 40 meter tillegg. Jeg tror likevel på seier for den det klaffer best for av de to.