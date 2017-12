Lørdagens travtips: Gulljackpot i V75

Det er stor sport med V75-finaler på Bjerke Travbane lørdag. Og når Norsk Rikstoto dobler syverpotten, er spilleomgangen ekstra interessant.

VGs travekspert, Anders Olsbu, finner hovedbankeren sin i kaldblodscupfinalen i det avsluttende V75-løpet.

– Troll Solen har vært mektig i det siste. Hamre-traveren var overlegen i Nils Østbys minneløp sist og har vunnet tre av sine fire siste starter. Feilfritt og på sitt beste har han en fin sjanse igjen. Vidåpent bak ham, mener Olsbu.

Han tar også sjansen på å la Alessandra i hoppecupfinalen stå ugardert.

– Alessandra har vært blant de to fremste i hele ti av sine elleve siste starter. Seks av dem har hun vunnet. Hoppa står spennende til på strek og kan lede hele veien, om formen er intakt. Usikkerhetsmomentet er at hun har vært litt forkjølet siden siste start. Først og fremst Brenne Rødi og Trons Torila i mot, varsler traveksperten.

I Bjerkepokalen for varmblodseliten er det langt mer åpent, men han setter Global Republic knepent først, men garderer bredt.

Dagens banker

Troll Solen (V75-7) har vært solid i det siste. Var helt overlegen sist og skal ha en god sjanse igjen.

Dagens luring

Vetle Petter (V75-2) mistet en sko og feilet bort en mulig seier etter et blytungt løp sist. Kan vinne med klaff.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 300 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2520 kroner

VINNERHEST: Quite Pepper tapte kun knepent tross en tøff reise utvendig for leder sist. 6-åringen har vunnet 10 av 15 løp og kan ta seg av sølvdivisjonsfinalen om han kommer seg foran. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-1 (2100ma)

4 QUITE PEPPER

2 GEMATRIA

9 DENISE F. BOKO

3 THAI PROFIT

10 SPEEDMEISTER

11 Hickothepooh

12 Dancelli

---------------------------

1 Lightman O.

8 Whatsoflying S.S.

6 Elite B.R.

5 Longcat Hanover

7 Cantab G.T.

Løpet

Åpent i sølvdivisjonsfinalen. Jeg garderer.

Favoritten

Quite Pepper var meget tapper etter tredjespor og dødens sist. Tok ned ledende Toto fra dødens, men måtte se seg knepent slått av medsmygende Whatsoflying S.S., som snappet seieren. Flaskerud-traveren er kjapp fra start, men har et par raske på innsiden. Men kommer hesten seg først foran, kan han bli vrien å tukte, spesielt om han skulle få dirigere litt.

Outsiderne

Gematria har skuffet litt i sine to starter etter lang pause, men er behandlet og kan ventes forbedret. Står perfekt inne spor- og grunnlagsmessig. Hun er kjapp fra start. Er hun tilbake i slag, er hun god nok til å vinne.

Luringen

Speedmeister avslutter alltid fort med rett ryggløp. Speedet ned Elite B.R. sist. Møter langt tøffere lag denne gangen, men skulle det bli fart over forestillingen og det klaffer med posisjonene, ser jeg ikke bort i fra at han kan speede ned alle.

Startsiden

Quite Pepper er rask, men på innsiden vil nok også Gematria og Thai Profit åpne fort. Sistnevnte skal muligens ha ryggløp.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller med to bankere i denne gulljackpot-omgangen. Foto: Equus Media

V75-2 (2100ma)

8 WELLEK

7 VETLE PETTER

4 Eldhusodin

---------------------------

5 Røyns Stjernen

11 Eidshaugdjerven

12 Bjørkeviking

6 Hvalstad Odin

3 Ty Venn

1 Ty Svarten

9 Torvald

2 Rapptor

10 Høvding Jaros

Løpet

Jeg sjanser på tre hester i grunncupfinalen.

Favoritten

Wellek sto på flott mot årgangstoppene i Nils Østbys minneløp sist og tok to strake og imponerende seirer før det. Tapte for Vetle Petter fjerde sist. Avsluttet voldsomt fra køen da, men fikk alt for langt frem og måtte nøye seg med tredje. 4-åringen står sjanseartet til spormessig, men klaffer det bare litt med posisjonene, kan han vinne.

Outsiderne

Eldhusodin er god nok på sitt beste, men har variert litt i prestasjonene i det siste. Kunne ikke hente tillegg på Tekno Teddy sist. Kontret ut Alessandra til seier nest sist. Fjerde sist kunne han kanskje slått både Vetle Petter og Wellek om han ikke hadde feilet 400 m igjen. Ikke umulig på sitt beste.

Luringen

Vetle Petter var veldig uheldig sist. Fikk et blytungt løp før han trykket seg til tet 600 meter igjen. Mistet en sko og feilet like etterpå. Muligens var det seieren som gikk fløyten. Røren-traveren er meget bra på sitt beste og har tatt hele ti seirer denne sesongen. Han er ikke noe dårligere enn de andre.

Startsiden

Nr. 1,2,3,5 og 6 er kjappe.

V75-3 (2100ma)

3 BARBARELLA

5 U.F. ANDOVER AGAIN

2 PLEASETELLMEWHATTODO

6 LUXURY TILE

7 Wakanda

---------------------------

10 Delicious Dream

12 Boulevard

11 In Håleryd

1 Gaia B.R.

9 Mira Prawo

4 Akissassweetaswine

8 Tiria Jet

Løpet

Fem hester peker seg ut i hoppedivisjonsfinalen.

Favoritten

Barbarella har imponert i sine to starter i Norge. Første gang ut var hun med på en knallhard 1.07-åpning. Likevel sto hun på strålende til annen bak Wakanda som fikk et enklere løpsopplegg. Midtun-traveren er kjapp fra start. Får hun ikke for tøft trykk av Luxury Tile, har hun en fin sjanse til å holde inn.

Outsiderne

Pleasetellmewhattodo har vært overlegen i begge sine siste løp i V75 på tunge Leangen-banker. Hun er bra fra start og kan få en fin posisjon. Bare Heisholt-traveren unngår dødens, kan hun være aktuell på ny.

Luringen

U.F. Andover Again innfridde som VG-luring i V75 på Forus sist. Hun går gode løp hver gang. Klaffer det med rett ryggløp og hun ligger på skuddhold i siste sving, skal hun ikke avskrives denne gangen heller.

Startsiden

Barbarella er kjapp. Utforfordres først og fremst av Luxury Tile. Pleasetellmewhattodo er heller ingen sinke.

V75-4 (2100ma)

3 ORLANDO KNICK

1 RAINBOW BONANZA

4 CLINT CLASSIC

12 Jefferson Dotcom

10 Creek's Survivor

6 Lins Tanic

---------------------------

2 Spicy Challenger

11 Cantab Genius

9 Canadian Rolls

8 Sea Samedi

7 Support Kindness

5 Ubuntu

Løpet

Jeg streker for halve feltet i bronsedivisjonsfinalen.

Favoritten

Orlando Knick fullførte sterkt til femte etter et tungt løp i en svensk V75-finale på Solvalla sist. Gangen før vant han V75 i Bergen etter sisterunden i dødens. Hamre-traveren er sterk og går til mål. På sitt beste kan han vinne igjen.

Outsiderne

Clint Classic går stadig fine løp. Skuffet kanskje litt nest sist, men har vært god ellers. Kunne ikke gjøre noe med en meget opplagt Basic Instinct sist, men sto på fint til annen. Holdt unna for Jefferson Dotcom gangen før. Med posisjonsklaff skal han regnes blant de tre på ny.

Luringen

Rainbow Bonanza satt relativt tidlig i tet tross annen rekke sist og vant lett. Skullerud-traveren er kjapp fra start og har en fair sjanse til å forsvare sporet. Gjør han det og åpningen ikke blir for tøff, kan det holde helt inn. Han trives fortreffelig i front.

Startsiden

Rainbow Bonanza er kjapp fra start og forsvarer normalt sporet etter at Support Kindness er blitt strøket.

AKTUELL IGJEN: Hans Christian Holm har kjørt Alessandra tolv ganger. Kun en gang har ekvipasjen vært dårligere enn annen. Da feilet hun bort en trippelplass. Halvparten av løpene har endt med seirer. I hoppecupfinalen kan hun lede hele veien. Usikkerhetsmomentet er at hun har vært forkjølet siden siste start. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-5 (2120mv)

1 ALESSANDRA

---------------------------

14 Brenne Rødi

12 Trons Torila

4 Kiro Bia Balderina

9 Valle Tiril

15 Rødmyrsfakså

13 Brenne Blissi

5 Valle Fryd

6 Bleke Huldra

8 Trø Hera

10 Aine G.L.

3 Stuve Yr

7 Bork Odina

11 Finnskog Oda

2 Drill Rosa

Løpet

Alessandra kan holde unna i hoppecupfinalen.

Favoritten

Alessandra har hatt en flott comeback-sesong. Hun har vært blant de to fremste i ti av sine elleve siste starter. Seks av dem har endt med seirer. Hoppa står perfekt til på strek og kan lede hele veien. Usikkerhetsmomentet er at hun har vært forkjølet etter siste start.

Outsiderne

Trons Torila har avsluttet solid i sine fire siste starter. Tapte for Alessandra nest sist og står 20 m dårligere til kontra henne nå. Tapte kun for gode Lykkje Borka sist.

Luringen

Brenne Rødi, årets NM-vinner for hopper, er mer enn god nok om hun går feilfritt og viser seg fra sin beste side. En stor outsider.

Startsiden

Alessandra forsvarer sporet.

V75-6 (2100ma)

12 GLOBAL REPUBLIC

10 VIKING VA BENE

2 DONATOMITE

4 RAFOLO

3 PEBBE SIMONI

1 Red Team Rex

7 Patricia Hastrup

11 Pingus Vang

---------------------------

5 Ultimate Photo

6 Punk

9 Soho

8 Global Oracle

Løpet

Åpent i Bjerkepokalen. Jeg garderer bredt.

Favoritten

Global Republic burde vunnet sist for å få fullt godkjent, men måtte se seg knepent slått av Pebbe Simoni. Står i utgangspunktet iskaldt til og må ha knallhard kjøring i front. Da kan han spurte fort.

Outsiderne

Viking Va Bene har ikke vært på topp i sine tre starter i år etter sitt Frankrike-opphold og kommer nå ut etter en ny pause. Er god nok på sitt beste, men må være klart forbedret for å vinne. Likevel har trener Kolnes mer tro på Viking Va Bene enn stallkameraten Rafolo.

Luringen

Rafolo var uheldig og feilet som seiersfarlig i angrep via drøye spor ut av siste sving i V75 på Forus sist. Har endelig fått et bra spor og skulle han komme seg foran, stiger sjansene. Men han har raske Donatomite på innsiden og kjappe Punk på utsiden.

Startsiden

Donatomite, Rafolo og Punk kjører om føringen. Sistnevnte slipper nok.

BANKERKUSK: Dyktige Magnus Teien Gundersen er fast sjåfør på Troll Solen, som har vunnet tre av sine fire siste starter. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (2100ma)

6 TROLL SOLEN

---------------------------

8 B.B. Terje T.

12 Ask Eld

2 Horgen Lynet

4 Brenne Brakar

1 Kaksen

3 Eikmann

7 Lykkerus

9 Tysvær Loke

11 Lykkje Borka

5 Jærvinn S.K.

10 Charm Elden

Løpet

Troll Solen eller mange er spørsmålet i kaldblodscupfinalen.

Favoritten

Troll Solen imponerte med en overlegen seier i Nils Østbys minneløp sist. Tapte kun knepent for Brenne Brakar etter et tungt løp i dødens nest sist. Var solid til to strake seirer før det. Feilfritt og om han viser seg fra sin beste side, har han en fin sjanse. Vidåpent bak den store favoritten.

Outsiderne

B.B. Terje T. har gått gode løp i det siste og fortjener snart en seier. Nest sist tapte han kun knepent for Ask Eld fra tillegg i V75. Står sjanseartet til spormessig og skal være veldig god for å vinne herfra. På sitt beste er han uansett aktuell blant de tre.

Ask Eld skuffet litt sist, men var god til to strake fra dødens før det. Står perfekt inne grunnlagsmessig og viser han seg fra sin beste side, kan han runde alle.

Luringen

Horgen Lynet feilet trolig bort en topplassering i løpet Tripsson Ø.K. vant sist. Er bra fra start og står fint til spormessig. Feilfritt og på sitt beste skal han regnes blant de tre.

Startsiden

De tre innerste, samt Jærvinn S.K., Troll Solen og Lykkerus kan alle løse bra. Noe åpent.

NØKKELKUSK: Frode Hamre er som vanlig sentral i V75. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

NØKKELKUSKEN

Navn: Frode Hamre

Alder: 53 år

Antall seirer i år: 89

Antall seirer totalt: 1918

Hamres tre favoritter

Ingen travtrenerstall har vunnet så mange V75-løp i 2018 som den til Frode Hamre. På Bjerke lørdag mener han stallen har vinnermulighet i fem V75-løp. Tre av dem som favoritter.

V75-1: - Quite Pepper er en vinnertype som alltid er vanskelig å slå. Jeg skal uansett prøve med Gematria, som jeg håper og tror kan lede veldig lenge. Blir det hardkjør foran, kan den formsterke duoen Dancelli og Hickothepooh bli skumle bakfra.

V75-2: - Mange gode hester på farten. Eldhusodin får tipset grunnet sitt høye toppnivå. Røyns Stjernen holder toppform og strekes tidlig tross tøffere motstand. Wellek har en mulighet om det løser seg fra et vanskelig spor. Vetle Petter er også aktuell med klaff.

V75-3: - Jeg tror på en bra vinnersjanse med U.F. Andover, en hest jeg holder høyt. Han var veldig god sist. Barbarella får tet og kan bli nøtten å knekke. Pleasetellmewhattodo har vunnet to strake på sterkt vis.

V75-4: - Han har vunnet to strake fra tet og kan få teten igjen. Da kan Rainbow Bonanza bli vanskelig å slå. Men jeg skal prøve med Orlando Knick, som har fått et løp i kroppen etter pause og som kan gjøre grovjobben selv. Clint Classic er en seierstype som ikke må glemmes.

V75-5: - Alessandra kan være løsningen i det som kan se ut som et åpent hoppeløp. Jeg tror hun leder hele veien. Banker.

V75-6: - Jeg tror på seier med Donatomite. Selv om distansen ikke er noe pluss. Men han kjennes veldig fin ut nå. Jeg vil kjøre i tet. Hestene å slå blir trolig Rafolo, vår egen Ultimate Photo og Pebbe Simoni. Alle tre hester med stor kapasitet.

V75-7 : - Nok en mulig stallseier på gang. Troll Solen har vunnet tre av de fire siste og kjemper om seieren igjen. Tysvær Loke har stor kapasitet og er en stor outsider etter skade og pause. Brenne Brakar og Kaksen er to andre som vet hvordan travløp kan vinnes.