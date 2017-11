Lørdagens travtips: Gulljackpot i V75

En spennende Gulljackpot-omgang er i vente på Jarlsberg Travbane, hvor Norsk Rikstoto dobler syverpotten. Patricia Hastrup blir Jackpot-bankeren til VGs travekspert, Anders Olsbu.

Patricia Hastrup vant Th. Marthinsens æresløp i fjor.

– Da speedet Brenne-traveren ned storfavoritten B.B.S. Sugarlight og vant på en sterk 1.12-tid over full distanse. Nå har hoppa fått ett løp i kroppen og kan ventes ytterligere forbedret. 10-åringen er veldig kjapp fra start og kan lede hele veien, om ikke åpningen blir for tøff, sier Olsbu som tror hoppa også vinner årets utgave.

I Arnt Haakestads minneløp synes han Odd Herakles, Kleppe Slauren og Tekno Jerken peker seg litt ut, men heller ikke Ingbest og Jærvsørappen kan avskrives.

Olsbu prøver også en kvartatt i DNTs høstfinale.

– Fire hester peker seg ut i DNTs høstfinale med årets Kriterievinner, Valle Ask, i spissen. Mens i Nils Østbys minneløp, hvor våre beste 4-årige kaldblodshester møtes til dyst, er det langt mer åpent. Jeg gir et frekt vinnertips til Rofstad Odin, som står spennende til på strek. Men jeg garderer bredt, vurderer Olsbu.

Dagens banker

Patricia Hastrup (V75-3) har perfekte forutsetninger. Kan lede hele veien om hun får dirigere litt.

Dagens luring

Madonna Rags (V75-2) er meget bra på sitt beste. Skulle det bli litt feil for favoritten, er det ikke umulig.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2304 kroner

KRITERIEVINNER: Valle Ask tar seg her av Kriteriet. Lørdag kan Solberg-traveren vinne DNTs høstfinale for 3-årige kaldblodshester, men skal hente dobbelt tillegg. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-1 (2100mv)

12 VALLE ASK

11 LOME DIAMANT

2 MOE TYR

1 BRENNE BANKER

-------------------------------

9 Philip Ess

7 Troll Sterk Viking

8 Todin

10 Sjø Gull

4 Skorpion

6 Førlands Odin

3 Hanse Terna

5 Daragon

Løpet

Fire peker seg ut i DNTs høstfinale for 3-åringer.

Favoritten

Valle Ask har gjort nesten alt riktig i det siste og har vunnet fire av sine fem siste starter. I sin siste start holdt han kontrollert unna til seier i Kriteriet. Tredje sist, i det svenske Kriteriet, feilet han fra start, men kom sterkt tilbake til tredje fra køen, via drøye spor i siste sving. Kan runde alle.

Outsiderne

Lome Diamant knep seieren fra Balder Mollyn i Biri Oppdretningsløp sist. Fortjent med tanke på at han var veldig uheldig i Kriteriet, hvor han gjorde et fenomenalt løp, til tross for at han bare ble femte.

Luringen

Moe Tyr står spennende til på strek. Fungerer han som best, kan han holde unna. Typisk outsider.

Startsiden

Nr. 1 og 2 kjemper om føringen.

LURING: Madonna Rags har utviklet seg ytterligere etter at hun kom til Østlandet og har levert flere sterke prestasjoner. Muligens kan Rennesvik-traveren yppe seg mot storfavoritten Farah Diba River. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-2 (2100ma)

4 FARAH DIBA RIVER

9 MADONNA RAGS

1 UENDY Z.S.

-------------------------------

3 Ebba B.R.

8 Yankee Cat

12 Touchee Bi

10 Lucky Princess

5 Tuff Enuff

11 My Dream Come True

6 Sugarbaby

2 Divided Dream

7 Sogni

Løpet

Jeg prøver en trio i dette hoppeløpet.

Favoritten

Farah Diba River fikk en velfortjent seier sist. Angrep fra køen snaue runden igjen og avgjorde enkelt på oppløpet. Har trukket et fint spor og klaffer det bare litt med posisjonene, skal hun regnes med en bra vinnersjanse igjen.

Outsiderne

Uandy Z.S. ble sittende fast sist og er skikkelig på gang igjen etter å ha fått to løp i kroppen. Trond Anderssen-traveren er kjapp ut og kan muligens forsvare sporet. Klarer hun det uten at åpningen blir for tøff, kan hun holde unna, selv om hun er hardt ute grunnlagsmessig. Er heller ikke ueffen med rett ryggløp.

Luringen

Madonna Rags gikk et sterkt løp sist. Angrep fra køen i annen sving og kom ned i dødens midtveis. Tapte kun for ledende Sweet'n Sour Akema. Er litt variabel i prestasjonene, men feilfritt og på en god dag, er hun sterk nok til å utfordre.

Startsiden

Nr. 1,3,5 og 6 er kjappe ut.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer en frekk banker i form av Patricia Hastrup. Foto: Equus Media

V75-3 (2100ma)

1 PATRICIA HASTRUP

-------------------------------

11 Pingus Vang

9 Pebbe Simoni

2 Bruno di Quattro

3 Winmecredit

10 Thai Navigator

8 Rafolo

5 Soho

6 Denise F. Boko

4 Kapow Hanover

7 Ready Eddie

Løpet

Jeg sjanser på Patricia Hastrup i Th. Marthinsens æresløp.

Favoritten

Patricia Hastrup vant dette løpet i fjor på sterke 1.12,4 og tok ned storfavoritten B.B.S. Sugarlight ved den anledningen. De to hestene var langt foran de øvrige. Nå har hun fått ett løp i kroppen etter pause. Ble toer bak Tooltime fra tillegg da. Hun kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Brenne-traveren er veldig kjapp fra start og forsvarer trolig sporet. Om ikke åpningen blir for tøff, kan hun holde helt inn, selv over full distanse. Hun er vunnet begge sine to siste løp på Jarlsberg.

Outsiderne

Pingus Vang avsluttet sterkt fra køen sist og tok enkelt ned stallkameraten Rafolo til slutt. Har igjen fått et sjanseartet spor. Men skulle det bli tøff kjøring i front, runder han de fleste igjen til slutt.

Bruno di Quattro varmet fint sist, men det ble feil under løpet. Frode Hamre varsler at han hesten er på gang igjen. I toppform er han sterk nok.

Winmecredit har fått ett løp i kroppen, men trenger muligens flere. Men jeg ser ikke bort i fra at han kan ende på trippelen igjen, noe han har gjort hele 96 ganger på 140 forsøk.

Luringen

Pebbe Simoni ble hindret og sittende fast til slutt i et Kai Eriksens minneløp, hvor stjernetraveren Lionel vant. Klarer Krogh-Hanssen-traveren å holde ryggen til Patrica Hastrup, og luken skulle komme til slutt, er han ikke ufarlig.

Startsiden

Patrica Hastrup er meget kjapp ut.

V75-4 (2100ma)

1 SHANKLY LANE

3 DONTGIVEME CHOCOLATE

-------------------------------

11 Calexico

4 S.M.K. Smashing

10 Siberian Photo

9 Chanto Janhover

8 Blaze Of Glory

12 From Zero To Hero

5 Mikkel H.R.

7 Cantaro

2 Odd Supergirl

6 Unanfected

Løpet

To hester peker seg ut i grunndivisjonen.

Favoritten

Shankly Lane er ubeseiret på sine fire starter hittil i karrieren, men møter langt tøffere motstand enn han har gjort på sin hjemmebane, Forus. Men han har vunnet lett hver gang. Vallaken er bra fra start og kan muligens forsvare sporet, men han vil bli utfordret. Klarer han å forsvare sporet, uten at åpningen blir for tøff, kan det holder helt inn.

Outsiderne

Calexico har vært bra i sine siste starter og jakter sin tredje strake seier. Vant lett fra tet sist, men står langt mer sjanseartet til nå og er først og fremst trippelaktuell.

Luringen

Dontgiveme Chocolate har vært strøket en gang. I sin siste start satt han i tet etter 600 meter og var helt overlegen. Gangen før tapte han kun for gode Ourastile. Står fint til spormessig, og får han et fint utvendig par, er han god nok til å vinne.

Startsiden

Shankly Lane utfordres av S.M.K. Smashing. Cantaro er heller ingen sinke.

FAVORITT: Odd Herakles og Adrian Solberg Akselsen kan lede hele veien i Arnt Haakestads minneløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-5 (2100ma)

5 ODD HERAKLES

6 KLEPPE SLAUREN

10 TEKNO JERKEN

-------------------------------

8 Ingbest

11 Jærvsørappen

2 Alsaker Piril

1 Moe Svarten

4 Kleppe Fanden

9 Wik Emil

12 Lex Lodney

7 Philip Lyn

3 Vesle Sjur

Løpet

Jeg ser fem hester med vinnersjanse i Arnt Haakestads minneløp, men må nøye meg med tre hester.

Favoritten

Odd Herakles har endelig trukket spor i første rekke igjen. Romtveit-traveren er kjapp fra start og sikter etter alt å dømme inn føringen. Risikerer litt press av sterke Kleppe Slauren underveis. Men på sitt beste kan han holde unna, selv over full distanse. Sist sto han på flott til tredje bak Ulsrud Tea og nevnte Kleppe Slauren.

Outsiderne

Kleppe Slauren gikk en flott langspurt fra køen i Vintillatravet sist og avgjorde lett. Gangen før tapte han kun for en meget opplagt Ulsrud Tea fra dødens. Da var det sprint. Djøseland-traveren har fordel av full distanse, og jeg ser ikke bort i fra at han kan vinne fra dødens.

Ingbest vant i V76 på Bjerke sist, tross tillegg. Møter langt tøffere lag nå, men viste at formen er på topp. Men Hamre-traveren står sjanseartet til ytterst på vingen og må ha tur.

Luringen

Tekno Jerken var tilbake i løpsbanen i Vintillatravet etter å vært strøket en gang. Avsluttet bra på oppløpet, da han først fikk opp farten. Kan ventes forbedret nå. Blir det tøff kjøring i front, kan han avgjøre med sine kjempekrefter.

Startsiden

Odd Herakles prikker normalt inn føringen.

DERBY-VINNER: Will Prinsen har utviklet seg enormt i regi av Anders Lundstrøm Wolden. Han imponerte med seier i årets Derby og blir bare bedre og bedre. 4-åringen er belastet med hele 60 meter tillegg i Nils Østbys minneløp, men med maks klaff kan han runde alle. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (2100mv)

2 ROFSTAD ODIN

15 WILL PRINSEN

10 GARLI MOE GARLIN

14 TROLL SOLEN

11 Horgen Lynet

9 Moe Tjalve

13 Ådne Odin

8 Järvsöodin

-------------------------------

5 Wellek

7 Emil Mollyn

12 G. Jerken

4 Valle Storm

6 Bol Odin

1 Battimo

3 Hommes Ferrari

Løpet

Åpent i Nils Østbys minneløp. Jeg prøver åtte.

Favoritten

Rofstad Odin var under pari i Bergen sist. Har vært solid ellers, står spennende til og kan lede hele veien.

Outsiderne

Will Prinsen, årets Derby-vinner, har utviklet seg radikalt. Kan runde alle selv fra 60 meter tillegg.

Luringen

Moe Tjalve feilet like etter start i Killingmo-debuten sist. Skal ikke avskrives feilfritt.

Startsiden

Kanskje Rofstad Odin til tet, men de to andre på strek kan også løse fint.

VINNERHEST: Quite Pepper har vunnet hele 10 av 14 løp og blir favoritt i dette sølvdivisjonsløpet. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (1609ma)

6 QUITE PEPPER

2 LONGCAT HANOVER

1 Whatsoflying S.S.

5 Riordan Kronos

3 Toto

4 Among Hastrup

12 Joe Hoo Lee

10 Sweet'n Sour Akema

-------------------------------

7 Luzifer

11 Lightman O.

9 Ronato

8 Jacuzzi O.

Løpet

Nesten ingen kan avskrives i sølvdivisjonen.

Favoritten

Quite Pepper går gode løp hver gang, men han klarte ikke hevde seg fra langt tillegg i et langløp i V75 sist og måtte nøye seg med femte. Flaskerud-traveren har vunnet hele 10 av 14 løp og skal regnes i striden igjen. 6-åringen er kjapp fra start og skulle han klare å komme foran, stiger sjansene, men han har noen raske på innsiden.

Outsiderne

Whatsoflying S.S. var mektig fra dødens sist. Slo gode hester da. Kan løse bra fra start, men det er en fare for at han blir overflydd. Skulle det løse seg, er det ikke umulig for den kapable 6-åringen.

Luringen

Longcat Hanover kommer ut etter pause. Har vært god til seier i begge sine to siste starter, men han har også vært strøket et par ganger. Står fint til spormessig, og kan han kjøres skoløs foran, er det en fordel.

Startsiden

Quite Pepper er bra fra start, men alle de fem på innsiden kan åpne fort om det laddes. Heller ikke Luzifer eller Jacuzzi er noen sinker.