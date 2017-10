Lørdagens travtips: Fire klare bankerkandidater i V75

Det ser svært favorittpreget ut i V75-omgangen på Momarken, hvor Oaks-løpene står i fokus. Bankeralternativene står i kø.

VGs travekspert, Anders Olsbu, mener den sikreste vinneren er Nice Eleven L. i Oaks-revansjen.

– Nice Eleven L. var tapper toer i hoppe-Derby sist. Hun har vunnet sportrekningen, og det meste tyder på ledelse fra start til mål. Storlantet Magnus Teien Gundersen kjører stallhesten for første gang i løp, siden hans far Geir Vegard er ryggoperert. Gundersen jr. er for øvrig mestvinnende kusk i V75 i år og ligger som nummer tre på landsstatistikken, informerer Olsbu.

Han lar også Karmland Anna stå ugardert.

– Karmland Anna har vært suveren i det siste og var uten konkurranse i hoppe-Kriteriet. I Oaks-kvalifiseringen vant hun lett tross galopp. Feilfritt vinner hun igjen, mener Olsbu om hesten kusken selv, Frode Hamre, bankertipper.

Traveksperten synes også at U.S. Male E.P. har en stor sjanse i Høst-maraton, som er på hele 4140 m. Det samme med Kaksen i kaldblodscupen. Sistnevnte jakter sin femte strake seier.

Dagens banker

Nice Eleven L. (V75-3) har perfekte forutsetninger. Gundersen-traveren leder normalt fra start til mål.

Dagens luring

Tekno Lotta (V75-2) innehar store fartsressurser, men gjør som hun selv vil. Yter hun maks helt inn, er hun ikke ueffen.

Her er Olsbus V75-tips til Momarken Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 40,50 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1980 kroner

V75-1 (4140mv)

15 U.S. MALE E.P.

8 Eye Of The Tiger N.L.

------------------------------

7 Above From de Hess

2 Darco

13 Republic

5 Allaway G.T.

14 Mymanyyouare

3 Spicy Boss

6 Bleeding Heart

12 Avalon

10 The Secret Light

9 Pingo Spring

4 California Estelle

1 Kind Of Magic

Løpet

To hester peker seg ut i Høst-maraton, over hele 4140 meter, med U.S. Male E.P. som klar favoritt.

Favoritten

U.S. Male E.P. er råsterk, kanskje en av landets sterkeste. Vant kontrollert sist. Feilfritt har han en god sjanse til å runde alle. En alternativ banker.

Outsiderne

Above From de Hess har vært solid i det siste. Var god toer bak Lins Tanic i V75 sist. Trippelaktuell.

Luringen

Eye Of The Tiger N.L. feilet i angrep mot siste sving sist. Hadde vunnet ellers. Kan muligens yppe seg.

Startsiden

Kind Of Magic kan ta føringen.

V75-2 (1640ma)

7 BRENNE BLISSI

11 UGGLA I MOSSEN

1 TEKNO LOTTA

10 Møller Jerka

6 Rus Can

2 Aine G.L.

------------------------------

5 Kaksi Can

9 Jillborka

3 Vertigo Prinsesso

4 Haugestad Lina

8 Komnes Jerka

Løpet

To hester peker seg ut i Oaks-revansjen, men jeg streker for over halve feltet.

Favoritten

Brenne Blissi har vært maksimalt uheldig i sine siste starter og har form mye bedre enn de siste resultatene skulle tilsi. Sprint er ingen fordel og sporet kunne vært bedre. Uansett skal Brenne-traveren regnes med en bra sjanse, bare hun går feilfritt.

Outsiderne

Uggla I Mossen feilet seg bort sist. Gangen før vant hun enkelt det norske hoppe-Derby fra tet. I kvalifiseringen vant hun greit foran Tekno Lotta.

Luringen

Tekno Lotta innehar meget store fartsressurser, men kan plutselig gi blaffen. Hun er nok aller best med ryggløp, men kan også gå fra tet. Er ikke ueffen om hun vil ta i for fullt helt inn.

Startsiden

Tekno Lotta kan åpne lynraskt, men skal muligens ha rygg. Rus Can er heller ingen sinke.

V75-3 (1640ma)

3 NICE ELEVEN L.

------------------------------

8 Come Vacation

12 Madelen L.T.C.

7 Lady Lane

4 Global Talk

6 Rebella Mystic L.

1 Ms. Quaker Force

9 Freia Bonanza

2 Exclusive G.T.

11 Scarlet Creation

10 Precious To Me

5 Shanaia

Løpet

Nice Eleven L. blir en klar banker i Oaks-revansjen for varmblodshestene.

Favoritten

Nice Eleven L. var meget tapper toer bak Madelen L.T.C. i hoppe-Derby sist etter siste 1100 meter i dødens. Har vunnet sportrekningen nå. Det meste taler for tidlig tetkjenning og at hun får dirigere helt inn. Jeg spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall. En klar banker.

Outsiderne

Madelen L.T.C. sto på flott til fjerde på en sterk tid på Åby sist. I hoppe-Derby gangen før var hun god til seier fra tet. Har fått sjansene forringet fra et sjanseartet tolvtespor. Men med posisjonsklaff kan hun fort ende på trippelen.

Lady Lane ble det feil for sist, men Høitomt-traveren var meget bra både i kvalifisering og finale av hoppe-Derby til henholdsvis annen og tredje. Trippelaktuell, men må ha tur fra et sjanseartet spor.

Luringen

Come Vacation vant lett i sin siste start i Bergen. Møter klart skjerpet motstand og er nær sagt som vanlig uheldig med sporet. Er normalt ytterligere forbedret med løpet sist i kroppen, men må ha mye tur herfra. Er først og fremst trippelaktuell.

Startsiden

Nice Eleven L. er kjapp og sitter trolig tidlig i tet.

V75-4 (2140ma)

2 KARMLAND ANNA

------------------------------

1 Ness Tjo Edel

3 Haugestad Alma

10 Lykkje May

4 Skeie Stjerna

9 Eikronja

6 Bjørnemyr Tara

5 Grude Elle

11 Vill Vira

12 Ros Lilja

7 Alonso Borka

Løpet

Karmland Anna blir stor favoritt i kaldblods-Oaks. En klar banker.

Favoritten

Karmland Anna vant tross galopp på startsiden i Oaks-kvalifiseringen sist. Både i kvalfisering og finale av hoppe-Kriteriet var hun overlegen. Feilfritt spør hun neppe noen om seieren i Oaks. Hamre-traveren er god nok til å vinne, selv om hun må gå utvendig for leder hele veien.

Outsiderne

Ness Tjo Edel forsvarte seg lenge mot storfavoritten Karmland Anna, men kunne ikke stå i mot til slutt. Ness-traveren er i stadig fremgang, er kjapp fra start og kan lede lenge igjen. Men normalt blir det for tøft å slå Karmland Anna. Men hoppa er en meget god sjanse til å bli toer.

Luringen

Lykkje May kom ut med ny balanse i Oaks-kvalifiseringen sist, noe som ikke slo heldig ut. Ble fjerde med galopp i hoppe-Kriteriet gangen før. I den kvalifiseringen vant hun greit etter et fint løp i annet utvendig. Feilfritt og på sitt beste kan hun ende på trippelen.

Startsiden

Ness Tjo Edel kan forsvare sporet, selv om alle de tre utvendige og ikke minst Bjørnemyr Tara kan yppe seg.

V75-5 (2140ma)

1 GILBERT B.H.

2 ST. RAPHAEL DECOY

9 VIKING NOSTO

6 GENTLE DESIGN

10 FROM ZERO TO HERO

7 E. STREET

5 MIKKEL H.R.

8 SANDA LOVE

4 SIMA'S STARMAIL

11 Personal Goals

------------------------------

3 From A Key

12 Mr. Cane's Lad

Løpet

Meget åpent i grunndivisjonen. Nesten ingen kan avskrives helt.

Favoritten

Gilbert B.R. ble sjenert og galopperte sist. Gangen før vant han lett foran Rocket Man. Kan bli overflydd fra start, men feilfritt og om han ikke blir sittende fast, kan han vinne igjen. Men Lundstrøm Wolden-traveren er ikke helt til å stole på.

Outsiderne

Viking Nosto kommer ut etter pause med usikker form. Steinar Holm-traveren har kapasitet for seier, men er ikke til å stole på. Er og blir en evig outsider inntil han stabiliserer seg.

Gentle Design gikk feilfritt sist og fikk en velfortjent seier. Uten galopp er han absolutt ikke noe dårligere enn de andre.

Luringen

St. Raphael Decoy var solid toer bak Goeie Gozer sist og yppet seg skikkelig til slutt. Er bra på sitt beste og skal regnes tidlig fra sin flotte utgangsposisjon.

Startsiden

Nr. 2,3, eller 4 kan muligens kjempe om føringen i første omgang.

V75-6 (2100ma)

1 S.M.K. SILVOUSPLAIT

2 LET'S TAKE A SELFIE

9 GLUHWEIN

------------------------------

4 Tarantino Classic

3 Kamperhaugs Dina

6 Thai Sarahya

5 Gaia B.R.

11 Riva Renn

10 Selma Frecel

7 Karamel Hill

8 L.H. Starline

12 Albarella Rags

Løpet

Tre hester peker seg ut i varmblods-Oaks.

Favoritten

S.M.K. Silviousplait vant lett fra tet i sin Oaks-kvalifisering. Var uheldig og feilet som toer bak Easy Creation i hoppe-Kriterie-kvalifiseringen gangen før og gikk glipp av en Kriteriebillett. Fortjener revansje for det nå. Er kjapp ut og kan lede hele veien om ikke åpningen blir for tøff.

Outsiderne

Let's Take A Selfie vant også sitt Oaks-forsøk lett fra tet. I hoppe-Kriteriet gangen før avsluttet hun fort til annen bak Gluhwein etter et fint smygløp i tredje innvendig. Hun er bra fra start og bare hun unngår dødens, kan hun være med i striden.

Luringen

Gluhwein har utviklet seg veldig fint og var god til seier i hoppe-Kriteriet etter et perfekt løp i annet utvendig. Vant lett i Oaks-kvalifiseringen. Står til for et fint løp og uten uhell, er hun aktuell igjen.

Startsiden

S.M.K. Silvousplait forsvarer sporet.

V75-7 (2140mv)

6 KAKSEN

7 Lykkerus

8 Charm Elden

12 Mjølner Tore

11 Eigelands Jokeren

4 Horgen Lynet

14 Jærvinn S.K.

15 Vill Solen

3 Strikkeprinsen

1 Kvikk Tojo

2 Lome Gant

------------------------------

9 Stensvik Iver

10 Tallas

5 Eos Marinka

Løpet

Kaksen blir stor favoritt i kaldblodscupen. Åpent bak.

Favoritten

Kaksen har vært meget bra til fire overlegne seirer på rad. Fra springspor piler han trolig til tet igjen og kan fort lede hele veien. En alternativ banker.

Outsiderne

Lykkerus var solid som tredje bak Tekno Jerken og Ulsrud Tea i et langløp sist. Aktuell blant de tre om det løser seg fra tillegg.

Luringen

Mjølner Tore avsluttet fort til fjerde i Tekno Jerkens seiersløp sist. Møter enklere lag her og skal regnes blant de tre feilfritt.

Startsiden

Kaksen er kjapp fra start og stikker trolig til tet.

Nøkkelkusken

Navn: Frode Hamre

Alder: 53 år

Antatt seirer i år: 76

Antall seirer totalt: 1905

Hamres kaldblodsbanker

Elegante varmblodshester er som regel det stall Hamre seler ut i V75. Men de siste årene har det blitt flere og flere «kaldinger». På Momarken i dag klinker Hamre til med bankertips på sin egen Karmland Anna i Norsk Oaks.

V75-1 : - Han har fine forutsetninger U.S. Male E.P., som nok takler den lange distansen bedre enn de fleste. Hesten å slå er seiersmaskinen Eye Of The Tiger N.L. Det går mot et oppgjør mellom disse to.

V75-2: - Hun feilet seg vekk i hoppe-Derby, Brenne Blissi, men bekreftet form i tøft lag sist. Kan få sin revansje mot hoppe-Derby-vinner Uggla i Mossen her. Tekno Lotta er luringen fra sitt fine spor.

V75-3: - Hun har vunnet sportrekningen, Nice Eleven L. Klar favoritt foran hoppederbyvinner Madelen L.T.C., som står vanskeligere til. Løpets outsider er Global Talk, som kan spurte veldig fort med ryggløp.

V75-4: - Hun ble forstyrret til galopp i kvalifiseringen, Karmland Anna. Normalt er det ingen galoppfare. Jeg tror vi vinner som vi gjorder det i hoppe-Kriteriet. Banker.

V75-5: - Gilbert B.R. får tipset i et av de åpneste løpene. Løser han feilfritt, kan han lede fra start til mål. Utfordres først og fremst av St. Rapahel Decoy, som var solid toer sist, og høykapable Viking Nosto, som kommer ut etter lang pause.

V75-6: - Tar S.M.K. Silvousplait teten, tror jeg mye er gjort. Hun overbeviste i kvalifiseringen. Thai Sarahya underpresterte for meg i kvalifiseringen, men kan mye bedre. Er god nok til å utfordre. Det er Let’s Take A Selfie og hoppe-Kriterievinner Gluwhein også.

V75-7 : - Han gjør ikke noe annet enn å vinne, Kaksen, som kan vinne igjen fra et fint spor på strek. Lykkerus har fart og kapasitet nok til å kunne utfordre, om det løser seg fra tillegg. Eigelands Jokeren og Kvikk Tojo er to av flere luringer i et litt åpent løp.