Lørdagens travtips: Ferrari i V75-jackpot

Verdensrekordholderen Ferrari B.R. blir den klare bankeren i denne Jackpot-omgangen med over tre millioner kroner ekstra i syverpotten.

VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å bankertippe stortalentet.

– Ferrari B.R. var helt rå til seier tross startgalopp i Klein-løpet på Leangen sist. Midtfjeld-traveren, som har vunnet hele 13 ganger på 16 forsøk og som har travet utrolige 1.09,9 over full distanse, slet dessverre med halsen i Derby nest sist. Sist var han tilbake i toppslag. Normalt er det ingen som kan tukte ham i DNTs høstfinale for 4-årige varmblodshester. Jeg spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall, sier Olsbu.

I DNTs høstfinale for de 3-årige varmblodshestene er det langt mer åpent, men han prøver en kvintett med oppkomlingen A Brave Heart først på tipslinjen.

Olsbu lar også vinnerhesten Always So Easy stå ugardert:

– Jeg bankertipper som vanlig Always So Easy som jakter sin tiende strake seier. Men hun har aldri møtt så gode hester som i Miss Arabellas æresløp nå. Men hun står perfekt til i springspor og kan lede hele veien, selv om jeg har respekt for Tooltime, sier han.

I Arnt Paulsens minneløp er det åpent, men Olsbu prøver kvartetten Roli Eld, Myhreng Jerker, Philip Lyn og Vertigo Bjørn.

Dagens banker

Ferrari B.R. (V75-1) var suveren tross galopp sist. Uten uhell vinner kanontraveren igjen.

Dagens luring

Tripsson Ø.K. (V75-4) blir stadig bedre. Avsluttet flott sist og klaffer det bare litt med posisjonene, er han ikke ufarlig.

Her er Olsbus V75-tips til Sørlandet:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2240 kroner

OPTIMISTER: Kretsen rundt Ferrari B.R. kan trolig innkassere enda en ny seier med sin stjernetraver. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-1 (2140ma)

2 FERRARI B.R.

----------------------------

4 Chief Orlando

5 Massive Attack

1 Looking Superb

3 Fabian B.R.

7 Fernandinho B.R.

6 Income

Løpet

Verdensrekordholderen Ferrari B.R. er en soleklar banker i DNTs høstfinale for 4-årige varmblodshester.

Favoritten

Ferrari B.R. innfridde lett som VG-banker i Josef Kleins æresløp på Leangen sist, men jeg fikk nær hjertet i halsen da han feilet fra start. Likevel kom han råsterkt tilbake og avgjorde enkelt til en suveren triumf foran Evil Enok M.E. og Looking Superb. Var uheldig og hadde halsproblemer i Derby nest sist. Da feilet han dessuten i første sving. Midtfjeld-traveren, som har travet radige 1.09,9 over full distanse, har vunnet hele 13 av 16 løp. Muscles Yankee-sønnen står denne gang perfekt til i annetspor, og uten galopp er det normalt snakk om en sikker vinner. Jeg spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall.

Outsiderne

Massive Attack feilet seg bort i første sving mot eldre hester sist. Har gått solide løp ellers. Kommer ut med noe nytt utstyr nå og er en av mange som kjemper om plassen bak Ferrari B.R.

Looking Superb var god som tredje bak Ferrari B.R. i Klein-løpet sist. Er flink fra start og kan fort ende på trippelen igjen.

Fabian B.R. holdt knepent unna for Ultimo Tango sist og møter langt tøffere lag nå. Aagre-traveren er bra på sitt beste, men må være veldig god for å havne på trippelen.

Fernandinho B.R. gjør en spennende start i Dahlgaard-regi, men sporet trekker ned.

Luringen

Chief Orlando måtte brukes litt underveis sist, men fullførte godkjent til fjerde uten å være helt på topp. I Derby-kvalifiseringen fjerde sist tapte han kun for Ferrari B.R. Hamre-traveren er lynrask ut, men har noen raske på innsiden. Men klaffer det med rett ryggløp kan han fort bli toer bak den store favoritten, vel og merke om han viser seg fra sin beste side.

Startsiden

Ferrari B.R. er bra fra start, men vil få både Chief Orlando og Fabian B.R. over seg. Looking Superb er heller ingen sinke fra start. Ferrari B.R. kan uansett sitte tidlig i tet, om han blir offensivt kjørt.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, bankertipper både Ferrari B.R. og Always So Easy. Foto: Equus Media

V75-2 (2140mv)

11 WELLEK

6 RA TORE

3 NESLANDS FAKSEN

2 MIETOR

4 SØLV GUTT

9 Leikur

10 Spang Express

1 Tyri Troll

----------------------------

15 Havblikk

13 Høvding Jaros

12 Torvald

14 Grude Jerkeld

7 Bjønnum Jerven

5 Dæmro Svarten

8 Gyldenlinn

Løpet

Åpent i grunncupen. Skulle hatt med et par til.

Favoritten

Wellek er den beste hesten og fikk endelig en seier igjen sist. Kan runde alle om det klaffer litt fra dobbelt tillegg.

Outsiderne

Ra Tore har stabilisert seg mye og har vunnet fire av sine seks siste starter. Møter klart skjerpet lag, men umulig er det ikke.

Luringen

Mietor feilet bort en trippelplass sist. Kan ned mot rekorden og blir dessuten kuskeforsterket. Står spennende til og kan overraske.

Startsiden

De tre ytterste på strek løser bra.

V75-3 (2140ma)

2 REVELEER

9 GEMATRIA

----------------------------

3 Thai Goodwill

6 Netheerlee's Dream

5 Thai Profit

12 Hickothepooh

10 Yankee Cat

8 Lightman O.

7 Luzifer

4 Lobster's Sam

11 Anazai

1 Vici Sun

Løpet

To hester peker seg klart ut i sølvdivisjonen.

Favoritten

Reveleer sto på fint til annen bak en meget opplagt Riordan Kronos fra en vanskelig utgangsposisjon sist. Var solid til to enkle seirer før det. Høitomt-traveren er veldig kjapp fra start og vokser en klasse i front. Vrien å tukte derfra.

Outsiderne

Thai Goodwill kommer ut etter sykdom og pause. Trenger kanskje løp. Først og fremst trippelaktuell.

Luringen

Gematria trengte løpet etter seks måneders pause sist og kan ventes klart forbedret nå. Blir det litt kjøring i front og hun viser seg fra sin beste side, kan hun runde alle.

Startsiden

Reveleer får Netherlee's Dream over seg. Thai Profit og Luzifer er heller ingen sinker.

OUTSIDER: Moe Tjalve gjør en spennende start i regi av dyktige Erik Killingmo, men hesten står sjanseartet til i annen rekke på tillegg. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-4 (2140mv)

7 ASK ELD

5 EIGELANDS JOKEREN

9 TRIPSSON Ø.K.

11 CHARM ELDEN

4 KOLNES TOM

14 MOE TJALVE

6 STRAM VAIER

13 B.B. TERJE T.

8 Søndre Jerkeld

1 Tangen Braute

10 Mjølner Spik

12 Bokli Teddy

3 Ulsrud Troll

2 Kvikk Tojo

----------------------------

Løpet

Meget åpent i kaldblodscupen. Jeg helgarderer.

Favoritten

Ask Eld tok en sterk seier fra dødens sist. Kan vinne igjen.

Outsiderne

Eigelands Jokeren og Kolnes Tom tapte knepet for Ask Eld sist. De to førstnevnte delte annen. Kan kanskje få revansje.

Luringen

Tripsson Ø.K. viste klar fremgang sist. Avsluttet flott til fjerde i et løp Villas Cato vant. Kan overraske.

Startsiden

Tangen Braute kan ta føringen.

BANKERKUSK: Eirik Høitomt har radet opp seirer med Always So Easy. Lørdag kan hesten ta sin 10. strake seier. Men hun har aldri møtt så gode hester før. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-5 (2140mv)

7 ALWAYS SO EASY

----------------------------

10 Tooltime

9 Patricia Hastrup

1 Moviestile

8 Soho

12 Denise F. Boko

4 Thai Bakery

6 Delec Hanover

11 Dream On Plush

2 Alongcameaspider

3 Rose Garden

5 Sentry Holmsminde

Løpet

Seiersmaskinen Always So Easy får stå alene i Miss Arabellas æresløp, men har aldri møtt tøffere lag.

Favoritten

Always So Easy jakter sin 10. seier på rad. Morten M. Ottersen-traveren har stort sett vunnet lett hver gang. Hoppa har kun gått med bilstart i Norge, men vant sitt siste volteløp i Danmark. Hoppa står uansett perfekt til i springspor, og med landschampion Eirik Høitomt, kan det bære rett til tet igjen. I så fall har hun en flott sjanse. Skulle hun bli tatt i mot, blir det straks mer sjanseartet.

Outsiderne

Patricia Hastrup kommer ut etter lang pause og trenger kanskje løp. Med rett ryggløp kan hun uansett ende på trippelen.

Luringen

Tooltime ble litt passivt kjørt sist. Hadde hun blitt sendt i angrep fra annet utvendig mot siste sving, kunne hun slått ledende Dancelli. Hun hadde full fart i mål da luken endelig kom, men fikk for langt frem. Kan yppe seg.

Startsiden

Always So Easy kan sitte tidlig i tet. Først og fremst Moviestile i mot.

V75-6 (2140ma)

5 A BRAVE HEART

1 ROBIN G.T.

10 GOLDSTILE

6 Outstanding O.

8 Zelov

----------------------------

2 Dontgivemechocolate

4 Gilbert B.R.

7 Let's Take A Selfie

3 Chef Superb

12 Handsome Hank

9 Ghandi B.R.

11 Blaze Of Glory

Løpet

Jeg prøver fem i DNTs høstfinale for 3-åringer.

Favoritten

A Brave Heart har vist rivende utvikling og har nå tatt fire strake seirer, sist fra tet i Bergen 3-årsfestival. Lastebiltransporten krasjet imidlertid på en elg på vei hjem, men det ser ut til å ha gått fint med hesten. Skulle han komme seg foran, kan han fort vinne igjen, men han har et par raske på innsiden.

Outsiderne

Robin G.T. avsluttet flott til annen bak A Brave Heart sist. Klarer han å forsvare sporet, uten at åpningen blir morderisk, kan han holde unna helt inn.

Luringen

Goldstile kommer ut med nytt bitt nå. Feilet seg bort sist. Var tapper fra dødens nest sist og ble femte i Kriteriet gangen før etter en bra avslutning. Knep seieren fra Black Talisman i kvalifiseringen. Kan runde alle feilfritt og på sitt beste.

Startsiden

Robin G.T. er rask, men både Chef Superb og A Brave Heart vil prøve seg. Outstanding O. er óg bra ut.

FIDUS: Vertigo Bjørn blir kuskeforsterket med Tom Erik Solberg og kan muligens overraske i Arnt Paulsens minneløp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (2140mv)

11 ROLI ELD

8 MYHRENG JERKER

7 PHILIP LYN

6 Vertigo Bjørn

----------------------------

9 Gandolf

3 Mjølner Herkules

5 Sjø Kongen

10 Kolnes Kjell

2 Wik Emil

1 Nadine U.N.

4 Vesle Sjur

Løpet

Flere med vinnersjanse i Arnt Paulsens minneløp, men jeg må gå inn på fire hester.

Favoritten

Roli Eld går gode løp hver gang. Ble toer bak Kleppe Slauren, som sto 40 m bak, i Vintillatravet sist. Gangen før feilet han i striden med Gandolf. Klaffer det bare litt fra baksporet kan han være tilbake i seierssirkelen.

Outsiderne

Philip Lyn var milevis forbedret sist. Sto på flott til tredje bak Nyland og Ulsrud Tea da. Sistnevnte sto 40 m bak. 7-åringen er flink fra start og klaffer det bare litt med posisjonene, kan han være med i leken.

Luringen

Myhreng Jerker er milevis bedre enn raden. Sist i Vintillatravet travet han i dødens til han overtok på siste bortre. Feilet i fortsatt ledelse på oppløpet og kunne fort blitt toer bak Kleppe Slauren uten galoppen. Mikkelborg-traveren står fint til i springspor. Feilfritt og på sitt beste kan han absolutt vinne. Hesten har hatt fryktelig mye utur og fortjener snart en seier.

Startsiden

Nadine U.N. vil naturlig nok, som eneste strekhest, lede en stund. Men fra tillegg er både Myhreng Jerker og Philip Lyn gode fra start og kan komme fort frem til henne.

KAN FEIRE: Vidar Hop blir 59 år lørdag og kan også vinne V75-løp. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Vidar Hop

Alder: 59 år

Antatt seirer i år: 109

Antall seirer totalt: 3962

Travelt bursdagsbarn

Han nærmer seg 4000 seirer med stormskritt. Søndag kjører Vidar Hop B.B.S. Sugarlight i storløpet Preijs der Giganten i Nederland. Dagen før fyller han 59 år, noe som fort kan bli feiret med en V75-seier eller to på Sørlandet.

V75-1 : - Slik Ferrari B.R. fremsto på Leangen sist, skal det ikke være snakk om saken. Banker!

V75-2: - To hester skiller seg ut med Wellek som logisk favoritt etter seiersløpet på en sterk tid sist. 20 meter foran står Ra Tore, som rader opp seirer og som kan vinne igjen. Men mye kan skje i kaldblodsløp i dette grunnlaget. Jeg garderer derfor med høykapable, men usikre Neslands Faksen og Tyri Troll, som jeg selv kjører. Han kunne vunnet med åpning sist og står spennende til på strek.

V75-3: - Også her er det en duo som blir tungt spilt. Reveleer er formhesten som tar teten og som vil lede lenge. Gematria er kapasitetshesten som har fått ett løp i kroppen etter lang pause. Men ingen av disse kommer til dekket bort. Bak florerer det av seriøse utfordrere. En av dem er Hickothepooh, som jeg selv kjører. Han fullførte strålende som toer sist etter å blitt veldig stri i tet. Klaffer det bakfra, er han god nok.

V75-4: - Rundens mest åpne løp. Her kan så å si alle vinne. Posisjoner og dagsform avgjør. Knepen favoritt blir Ask Eld, om han ikke taper for mye fra start. Søndre Jerkeld, B.B. Terje T. og Eigelands Jokeren er tre formhester som tidlig skal strekes, sammen med Tangen Braute, som jeg selv prøver å kjøre unna med i tet.

V75-5: - Motstanden er kanskje tøffere enn noen gang før. Jeg tror uansett Always So Easy suser til tet og tar nok en seier. Banker nummer to.

V75-6: - A Brave Heart blir favoritt etter seiersløpet i Bergen sist, men jeg tror det kan skje mye i dette løpet. Robin G.T. vil utfordre både om tet og seier. Let’s Take A Selfie har strålende form. Selv kjører jeg Zelov, som var sterk treer fra dødens sist og som fort kan dukke opp om det klaffer, sammen med flere andre.

V75-7 : - Her kommer min beste sjanse for dagen. Roli Eld var sterk toer bak elitehesten Kleppe Slauren sist og møter enklere motstand denne gangen. Min favoritt blir likevel Myhreng Jerker, som fort kan få en pangstart fra springspor. Luringen er Gandolf, som skuffet sist, men som kan mye bedre.