Lørdagens travtips: Ferrari B.R. tilbake i V75

Verdensrekordholderen Ferrari B.R. er tilbake i manesjen etter sine halsproblemer i Derby. Midtfjeld-traveren er en av fire klare bankerkandidater i V75-spillet.

Det er bare å velge og vrake mellom bankeralternativene under V75-kjøringen på Leangen Travbane i morgen.

– Men den aller sikreste er en gjenganger i VGs bankerspalter, nemlig Always So Easy. Morten M. Ottersen-traveren jakter nå sin niende strake seier. Hoppa har en veldig billig oppgave og alt tyder på ledelse fra start til mål. Normalt en sikker vinner, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Men mest spenning knytter det seg imidlertid til Ferrari B.R. i Josef Kleins æresløp.

– Ferrari B.R. er også en seiersmaskin av rang. Midtfjeld-traveren har kun tapt tre ganger på 15 starter. Men i hans viktigste oppgaver, Kriteriet og Derby, har hesten sviktet med galopp. I Derby hadde han halsproblemer og var uansett unnskyldt. 4-åringen, som har travet fantastiske 1.09,9 over full distanse, vinner om han er tilbake i normalform, mener Olsbu.

Han synes også at Crackajack og Eldhusodin er klare bankerkandidater.

– Førstnevnte jakter sin fjerde strake seirer og står fint til spormessig. Mens Eldhusodin møter relativt billig motstand og skal ha en god sjanse uten galopp, sier traveksperten.

Dagens banker:

Always So Easy (V75-4) har tatt åtte strake seirer på rad og er normalt en klink vinner igjen.

Dagens luring:

Leistad Terna (V75-1) har avsluttet sterkt i sine to siste starter, nest sist med galopp. En seier er like om hjørnet.

Her er Olsbus V75-tips til LeangenTravbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 75 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2025 kroner





EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer fire bankerkandidater. Han lar tre av dem stå ugardert i V75-spillet. Foto: Equus Media

V75-1 (2140mv)

15 BLEKE HULDRA

1 LEISTAD TERNA

10 PAVE JERKILA

12 VILLMIRA

8 REBEKKA

7 MIA MELIS

4 HAMMERSTJERNA

2 BJØRE LYDIA

5 GYLDENLINN

6 OMER BLESSA

3 Drill Rosa

14 Spikmira

13 Krokstad Juvita

9 Mireldine

11 Horgen Ylva

------------------------------

Løpet

Meget åpent i hoppecupen. Jeg helgarderer.

Favoritten

Bleke Huldra har avsluttet forrykende etter galopp i sine to siste starter. Er fryktelig usikker, men feilfritt kan hun runde alle tross dobbelt tillegg.

Outsiderne

Pave Jerkila ga seg fra dødens sist. Er variabel i prestasjonene, men er god nok på sitt beste. Outsider.

Luringen

Leistad Terna har avsluttet fort i sine to siste starter, nest sist med galopp. Ble tredje bak Villmira sist, men står 20 m bedre til kontra den nå. Kan vinne om det løser seg.

Startsiden

Leistad Terna, Omer Blessa og Mia Melis kan løse bra.

V75-2 (1640ma)

2 CRACKAJACK

------------------------------

1 Chef Superb

5 Lightning McQueen

6 Gjølmes Caviar

7 Synjo Danseuse

10 Albarella Rags

12 Call Me Superb

9 Vacation Queen

4 L.V. Mr. Bite It

3 Beniwiwi

8 Balder Halbak

11 Victoria May

Løpet

Jeg lar Crackajack stå alene i grunndivisjonen.

Favoritten

Crackajack har imponert med tre strake seirer, men møter klart skjerpet motstand nå. Før det ble han femte i en Kriterie-kvalifisering. Travet i dødens til han ble avløst i annen sving da. Gode Vainqueur R.P. vant det løpet. 3-åringen er kjapp fra start, men er ikke avhengig av teten. Bare han unngår dødens, skal det dreie seg om en god vinnersjanse.

Outsiderne

Lightning McQueen har endelig fått hull på seiersbyllen og har vært god til to strake, velfortjente seirer. Erland Holm-traveren avslutter alltid fort med rett ryggløp og skal regnes blant de tre igjen.

Luringen

Chef Superb har feilet seg bort i sine to siste starter, nest sist i Kriteriet. Satt fast i Kriterie-kvalifiseringen som tredje i løpet Gretzky B.R. vant. Var overlegen i de to foregående løpene. Er kjapp fra start og kan muligens yppe seg mot favoritten.

Startsiden

Chef Superb, Crackajack, Beniwiwi og Gjølmes Caviar er meget raske.

V75-3 (2140ma)

7 ELDHUSODIN

1 Rolf Martin

8 Solfaks

9 Røyns Stjernen

10 Hr. Ford

11 Hvalstad Odin

------------------------------

4 Spang Draupner

6 Ruskeli Scott

2 Myrviks Amor

12 Marve Tinn

3 Vertigo Kongen

5 Don Rigo

Løpet

En feilfri Eldhusodin blir vrien å slå i grunncupen.

Favoritten

Eldhusodin var uheldig som feilet sist, men han kom sterkt tilbake og hadde kjempet helt i toppen uten galoppen. Vant tre av fire løp før det og har stabilisert seg mye. Lundstrøm Wolden-traveren er veldig sterk og kan gjøre grovjobben selv. Jeg frykter egentlig galoppen mer enn motstanderne.

Outsiderne

Solfaks var overlegen fra tet i V76 sist. Møter klart skjerpet selskap og er hardt ute grunnlagsmessig, men han har en klar rekordforbedring inne og skal ikke avskrives feilfritt.

Luringen

Rolf Martin tapte kun for seiersmaskinen El Viktor sist, tross sisterunden i dødens. Står i fare for å bli overflydd, men feilfritt og om det løser seg, kan han ende blant de tre.

Startsiden

Vertigo Kongen og Don Rigo er raske. En feilfri Solfaks kan trolig også åpne fort i sin autodebut.

V75-4 (2140ma)

2 ALWAYS SO EASY

------------------------------

3 Alongcameaspider

9 Noss Jetta

11 My Dream Come True

10 Frances Marita

12 Tania N.L.

5 Smashing Lind

4 Thai Freedom

7 Debbie B.R.

8 Diana Dixi

1 Vici Sun

Løpet

Always So Easy blir nær sagt som vanlig VG-banker når hun kommer til start. En soleklar banker i dette hoppeløpet.

Favoritten

Always So Easy har imponert stort og står nå med åtte strake seirer og er ubeseiret i Norge. Morten M. Ottersen-traveren er lynrask fra start og har tatt alle sine tre siste seirer fra tet. Hoppa møter enklere selskap enn vanlig og skal normalt være en sikker vinner igjen. Alt tyder på ledelse fra start til mål. Jeg spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall for den gode 5-åringen.

Outsiderne

Alongcameaspider sto vanskelig til i spor tolv sist, men fikk likevel et fint løp innvendig. Skuffet ved å gi seg litt til slutt. Hamre-traveren kan langt bedre, men holder usikker form nå. På sitt beste kan hun fort ende på trippelen.

My Dream Come True har virkelig tent til igjen i regi av Veronika Bugge. Sist vant hun lett fra dødens foran godt avsluttende Noss Jetta. Gangen før knep hun seieren fra Iman Arvells. Står dumt til spormessig, men skulle det bli litt tempo over forestillingen kan hun muligens ende på trippelen.

Frances Marita var bra etter to måneders pause sist. Satt fast til oppløpet da og sto på fint til tredje bak My Dream Come True og Noss Jetta. Kan være ytterligere forbedret nå.

Luringen

Noss Jetta avsluttet bra fra køen til annen bak My Dream Come True sist. Hun har vært litt variabel, men er bra på sitt beste. Husk at hun vant en hoppe-Derby-kvalifisering foran Thai Goodwill i fjor og ble fjerde i selve hoppe-Derby. Så hun har mye inne og kan fort ende på trippelen.

Startsiden

Always So Easy spinner til tet igjen.

V75-5 (2140ma)

2 GUNNY PRINCESS E.

5 PLEASETELLMEWHATTODO

11 TILLER

10 Sweet Hangover

3 Brightasabutton

9 Gjølmes Lindy

6 Roxy Lady

1 Shining Moment

4 Euforia

------------------------------

7 Xandria

12 K.L.M. Sweetwater

8 Queen Lythonia

Løpet

En trio peker seg litt ut, men jeg garderer bredt i denne hoppedivisjonen.

Favoritten

Gunny Princess E. har hevet seg mange hakk i høst. Sist vant hun lett fra tet foran Akissassweetaswine. Er kjapp fra start og kan muligens ta føringen igjen. Om åpningen ikke blir tøff, kan det holde helt inn. Blir hun overflydd, får hun uansett et fint løp.

Outsiderne

Tiller var knepen toer bak Dahir Tariel sist, men ble flyttet ned ett hakk på grunn av sporskifte på oppløpet. Har gått fine løp i Norge og blir det kjøring i front, kan Fossen-traveren runde de fleste.

Luringen

Pleasetellmewhattodo fullførte greit fra tet til fjerde etter pause sist. Gode Boulevard vant. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og møter helt riktig lag. På sitt beste er Heisholt-traveren god nok.

Startsiden

Gunny Princess E., Brightasabutton og Pleasetellmewhattodo kjører om føringen.

UTFORDRER: Phantasm Soa skal prøve å yppe seg mot Ferrari B.R. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (2140ma)

7 FERRARI B.R.

------------------------------

3 Phantasm Soa

6 Chief Orlando

1 Evil Enok M.E.

2 Looking Superb

4 Derby d'Estino

5 Ugarina Jet

Løpet

Jeg lar verdensrekordholderen Ferrari B.R. stå ugardert i Josef Kleins æresløp.

Favoritten

Ferrari B.R. har vært helt fantastisk med 12 seirer på 15 forsøk. Han var uheldig i Derby sist, da han slet med halsen og feilet seg dessuten bort i tetkampen i første sving. I Derby-kvalifiseringen var han helt overlegen foran Chief Orlando og Evil Enok M.E. Aller mest imponerte han i verdensrekordløpet på Jarlsberg i vår. Da dro Midtfjeld-traveren hardt unna i front, holdt stilen mesterlig helt inn og landet på radige 1.09,9 over full distanse. 4-åringen står ytterst på vingen, men er kjapp fra start og kan sitte tidlig i tet om han blir kjørt offensivt som vanlig. Uansett skal han regnes med en god sjanse, om han er i normalform. Jeg spekulerer heller ikke her i favorittfall.

Outsiderne

Phantasm Soa skuffet i sin siste start på Bjerke, men hadde vært syk i forkant og ikke fått optimal oppladning til det løpet. Jarlsberg Grand Prix-vinneren og NM-toeren kan ventes klart forbedret med det løpet i kroppen. For første gang skal hestens trener, Anders Lundstrøm Wolden, kjøre ham i løp. Klaffer det og hesten viser seg fra sin beste side, kan de fort bli annen.

Evil Enok M.E. ble sendt i angrep fra køen runden igjen i Derby sist, men fullførte sterkt til tredje bak Cokstile og Shocking Superman. I kvalifiseringen fikk han en tung reise utvendig for Ferrari B.R. Ble sliten til slutt, men holdt bra til tredje. Blir overflydd fra start, men står til for et fint løp. Kan ende blant de tre igjen.

Looking Superb ble syvende i Derby. Tapte kun for Born In The U.S.A. i kvalifiseringen.

Luringen

Chief Orlando speedet inn til en enkel seier på Bjerke til en velfortjent seier i V76 sist. Gangen før manglet han rom fra lederrygg i Derby og måtte nøye seg med femte. I kvalifiseringen tapte han kun for Ferrari B.R. Hamre-traveren er lynrask fra start og kan peile inn teten i første omgang, men han slipper trolig om Ferrari B.R. kommer farende. Skal uansett regnes blant de tre.

Startsiden

Chief Orlando overlater normalt til Ferrari B.R.

V75-7 (2140ma)

12 TROLL SOLEN

6 KAKSEN

7 BRENNE BRAKAR

5 HELLE SPIK

9 MAKS MOLLYN

------------------------------

1 Gaardens Viktor

11 Theodor

3 Raymon

10 Alm Faks Hannibal

8 Alsaker Elfax

4 Sindor X.

2 Seter Birk

Løpet

Kun fem vinnerkandidater i kaldblodscupen.

Favoritten

Troll Solen vant ikke før i sin 19. start, men har nå imponert med to strake og velfortjente seirer. Sist var han god til seier og rakk frem tross 60 meter tillegg i Nasjonalhestens pokalløp. Gangen før var han helt overlegen i kaldblodscupen. Står litt dumt til i spor tolv, men han er sterk og kan gjøre mye selv. Feilfritt kan han runde alle.

Outsiderne

Kaksen dro hardt unna i front i V75 sist og ble innhentet av Horgen Lynet til slutt. Radet opp seirer før det. Thomas Ellefsen-traveren er kjapp fra start og kan sitte tidlig i tet. I så fall kan han bli vrien å fange, om han ikke blir for hissig.

Luringen

Brenne Brakar har vært god til to strake seirer i Sverige. Åsebø-traveren er ikke helt travsikker, men skal være god for en rekordforbedring ned på 1.24-tallet. Holder han seg til rett gangart, er han ikke noe dårligere enn konkurrentene.

Startsiden

Kaksen er bra fra start og kan sitte tidlig i tet. Helle Spik kan også løse fint om han går feilfritt.

STJERNEKUSK: Mangeårig landschampion, Eirik Høitomt. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Eirik Høitomt

Alder: 48 år

Antatt seirer i år: 208

Antall seirer totalt: 4503

Mesteren suser videre

Ingen kjører flere travløp i året enn Eirik Høitomt. Og ingen er i nærheten av å vinne så mange løp som ham. På Leangen lørdag, er han storfavoritt i to V75-løp og kan vinne fire.

V75-1 : - I et veldig åpent hoppeløp tror jeg mest på Bleke Huldra. Holder hun seg bare unna galoppen, er hun god nok å runde alle sammen. Mia Melis har toppformen inne, og Hammerstjerna virker å være på gang. Rebekka skuffet sist, men var veldig god i løpene før.

V75-2: - Han har overbevist i det siste, Crackajack. Står fint til og er en logisk favoritt foran L.V. Mr. Bite It, som tok en sterk seier fra dødens sist. Chief Superb har kapasitet som rekker og står spennende til. Selv kjører jeg Lightning McQueen, som har vunnet to strake og som er i form.

V75-3: - Han har imponert de siste gangene, Røyns Stjernen. Jeg tror han kan vinne uten trafikktrøbbel bakfra. Rolf Martin kan bli overflydd, men er god nok om det løser seg. Selv kjører jeg Eldhusodin, som kan kjempe om seieren om han ikke galopperer.

V75-4: - Hun har gjort alt riktig siden hun kom til Norge, Always So Easy. Etter åtte strake seiersløp kan vi selvsagt vinne igjen. Vi kjører til for tet. En fin vinnersjanse og en mulig banker. Hestene å slå blir trolig Thai Freedom, My Dream Come True og Noss Jetta.

V75-5: - Pleasetellmewhattodo har hatt litt stang ut i det siste og har et helt riktig løp på papiret her. Får hun teten kan mye være gjort. Jeg prøver uansett på tet selv med Gunny Princess E., som har vunnet tre av sine fire siste starter. Og som kan vinne igjen.

V75-6: - Han slet med halstrøbbel i Derby-finalen og var unnskyldt. Jeg tror Ferrari B.R. slår tilbake på direkten etter pausen. Banker.

V75-7 : - To hester skiller seg ut. Kaksen har radet opp seirer, men ble innhentet rett før mål på Momarken sist. Derfor setter jeg Troll Solen først. Han profiterer på styrken og Leangens lange oppløp. Luringen er en feilfri Helle Spik som jager årets trettende seier.