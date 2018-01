Lørdagens travtips: Bankerfattig i V75

Det kryr ikke av sikre holdepunkter i V75-spillet på Klosterskogen Travbane, men Hez So Perfect kan være et alternativ.

VGs travekspert, Anders Olsbu, spiller uten bankere i V75-omgangen på Klosterskogen lørdag. Det nærmeste han kommer er i Hez So Perfect i V75-innledningen:

– Hez So Perfect har vært strøket enn gang, men har trent meget bra etterpå. Avsluttet som en vind til tredje bak gode Always On Time og Kicking Classic i sin siste start. Gangen før vant han lett fra tet. Brenne-traveren er kjapp fra start og kan lede hele veien igjen. Det er først og fremst Spicy Challenger i mot. Får han slikke rygg til oppløpet, kan han muligens utfordre via siste indre, tror Olsbu.

Går inn på tre

I V75-finalen er det flere vinnerkandidater, men han sjanser på tre hester i form av Roli Eld, Nyland og Lex Lodney. Men hester som Polar Northug, Finnskog Sjefen, Wik Emil og Philip Lyn kan heller ikke avskrives.

Dagens banker:

Ingen, men Hez So Perfect kan være en bankerkandidat.

Dagens luring:

Nyland (V75-7) rapporteres bedre i trening enn noen gang og kan muligens by på en overraskelse i V75-finalen.

Her er Olsbus V75-tips til Klosterskogen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2304 kroner

V75-1 (2100ma)

3 HEZ SO PERFECT

1 Spicy Challenger

---------------------------

2 St. Raphael Decoy

8 Puce Tanic E.

9 Ubuntu

5 Andova

4 Threetimesalady

10 Riverside Star

7 St. Michel Decoy

12 Jacobine Y.

6 Beaks Tamara

11 Super Photo

Løpet

To hester kan rekke i bronsedivisjonen.

Favoritten

Hez So Perfect har vært strøket en gang, men rapporteres meget bra i trening. Er kjapp fra start og kan fort stikke til tet. På sitt beste har han en god sjanse til å lede hele veien. I sin siste start avsluttet han lynraskt til tredje bak Always On Time og Kicking Classic. Vant lett fra tet gangen før.

Outsiderne

St. Raphael Decoy hadde trafikkproblemer i tøft lag i Haneborg-løpet sist, men var god som fjerde. Møter enklere lag nå, selv om han er hardt ute grunnlagsmessig. Er aktuell blant de tre.

Puce Tanic E. ble sliten fra dødens i sin siste start. Var bra i startene før, men har vært uheldig i sportrekningen.

Luringen

Spicy Challenger ble sittende fast bak en sliten konkurrent sist og er bedre enn raden. Var tapper som tredje fra dødens i et løp Hez So Perfect vant tredje sist, dog klart slått. Hamre-traveren er bra fra start og skulle han få ryggen til favoritten, får han sjansen på siste indre. På sitt beste kan han muligens yppe seg.

Startsiden

Hez So Perfect stikker trolig til tet.

V75-2 (2100ma)

1 TASSEN H.

11 ENJOYABLE

9 BEAT'EM ALL

6 MIKKEL H.R.

---------------------------

3 Impression

4 Golden's Pride

2 Sky Grande G.G.

5 Maestro

7 Red Bar

10 K.K. Alligator

12 Cochise

8 King N'Swing

Løpet

Fire-fem hester peker seg litt ut i grunndivisjonen.

Favoritten

Tassen H. vant knepent etter sisterunden i dødens sist. Var solid til to strake seirer før det. Blir overflydd og står således sjanseartet til. Men skulle han få lederrygg eller tredje innvendig, er det ikke umulig, med tanke på siste indre.

Outsiderne

Enjoyable har blitt toer i seks av sine syv siste starter og man kan stille seg spørsmål om vinnerviljen. Men han tapte kun knepent for gode Got You B.R. sist. Fortjener en seier snart, men må uansett ha tur fra sitt bakspor.

Luringen

Beat'Em All var god etter lang pause sist. Avsluttet solid til tredje etter galopp i første sving da. Har vært strøket en gang siden, men om han skulle være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, er det ikke umulig, selv om selskapet er skjerpet.

Startsiden

Nr. 2,3,4 og 6 er raske ut.

V75-3 (2100ma)

2 MOE TYR

1 LYKKJE BIRK

12 PRINS C.K.

8 Solstad Stjernen

---------------------------

4 Mine

3 Sjåvoll Sjarmi

7 Tako Ø.K.

5 Brenne Brunett

11 Stina Mi

9 Sager'n

10 Sølv Gutt

6 Gonagas Rebell

Løpet

En kvartett kan også rekke i grunncupen.

Favoritten

Moe Tyr måtte nøye seg med tredje bak Prins C.K. og Brenne Banker i Kaare Krosbys minneløp sist, men står 20 meter bedre til kontra Prins C.K. nå. Dessuten kan han trolig ventes forbedret med det løpet i kroppen. Moe-traveren har vært strøket tre ganger etter han satt fast etter galopp i Kriteriet i høst. På sitt beste er han mer enn god nok.

Outsiderne

Prins C.K. tok en sterk seier fra dødens i Krosbys minneløp sist, men står 20 m dårligere til kontra Moe Tyr og har dessuten trukket spor tolv. Må ha en del tur herfra.

Luringen

Lykkje Birk er ubeseiret på sine fire starter hittil i karrieren, men møter langt tøffere motstand nå. Skal uansett ikke avskrives fra sin fine utgangsposisjon.

Startsiden

Lykkje Birk, Sjåvoll Sjarmi, Mine, Tako Ø.K. og Solstad Stjernen kan alle løse bra feilfritt. Noe åpent.

V75-4 (2100ma)

1 ROCK THE BOAT

11 MAY LUCIFER

6 MIXED ZONE

10 BACKGAMMON

---------------------------

8 Obrigado Brazz

5 I'm On Fire

12 Nad Al Sheba

2 Dante Kievitshof

3 Rydens Maya

4 Garfieldz Prinze

7 Speedy Circle

9 Free Million

Løpet

Jeg prøver en ny kvartett i dette varmblodsløpet.

Favoritten

Rock The Boat var veldig god til en enkel seier foran Catherine's Camaro og Syoss sist. Står perfekt til spormessig og kan få tet eller lederrygg. Fra lederrygg kan han bli veldig skummel via siste indre. Fra tet kan han lede lenge, muligens helt inn.

Outsiderne

May Lucifer vant greit fra tet foran godt avsluttende Speedy Circle og Obrigado Brazz sist. Alle har trukket dårlige spor og må ha mye tur. Nest sist satt May Lucifer fast. Med tempo stiger sjansene.

Luringen

Backgammon sto på flott til annen bak stallkameraten Skylander Hill i Haneborg-løpet etter perfekt reise og åpning sist. Møter mye enklere lag denne gang, men Raab-traveren er litt variabel. Er ikke ueffen med samme innsats som sist.

Startsiden

Rock The Boat er kjapp. I'm On Fire er også meget rask og vil utfordre. Rydens Maya, Mixed Zone og Obrigado Brazz er heller ingen sinker, om det laddes.

V75-5 (2100ma)

6 SILKESPIKA

2 LØKKI FLAKSA

---------------------------

12 Sundby Søss

10 Stumne Luna

11 Homme Hera

8 Hovs Frøya

5 Jillborka

3 Engas Odelsjente

9 Eldmia

7 Neseldi

4 Gyldenlinn

1 Salte Faksa

Løpet

Jeg prøver to hester i hoppecupen.

Favoritten

Silkespika har vært meget bra i sine fem starter i sitt comeback. Hun kunne stått med fem strake seirer uten galoppen nest sist. Har tjent mye penger på kort tid, men utvikler seg stadig og kan meget vel vinne igjen. Sist holdt hun unna fra tet mot gode hester i V75.

Outsiderne

Sundby Søss måtte nøye seg med fjerde bak Silkespika sist, men står 20 meter bedre til nå. Men det må uansett klaffe en del fra spor tolv. Skal uansett regnes som trippelaktuell. Og med tempo stiger sjansene for det.

Stumne Luna tok en sterk og velfortjent seier sist. Skal regnes blant de tre igjen.

Luringen

Løkki Flaksa fortjener virkelig en seier etter flere sterke løp. Endelig har hun fått et flott spor etter å ha stått i spor tolv tre ganger på rad og spor ti fjerde sist. Bare hun holder seg til rett gangart, kan hun vinne.

Startsiden

Løkki Flaksa, Engas Odelsjente, Jillborka, Silkespika og Hovs Frøya kan alle løse bra om det klemmes til. Noe åpent.

V75-6 (2100ma)

1 PATRICIA HASTRUP

9 VALOKAJA HINDØ

2 Love Voice

7 Quite Pepper

8 Emir la Brousse

3 Photo Lavec

---------------------------

4 Soho

10 Speedmeister

5 Obi

6 Jet Voice

Løpet

Flere med vinnersjanse.

Favoritten

Patricia Hastrup står veldig fint inne både spor- og grunnlagsmessig i dette løpet. Hun holdt knepent unna fra tet som VG-banker nest sist. Hun tåler ikke å gjøre for mye selv lenger og ble sliten sist. Brenne-traveren kan sitte i tet om kusken vil, men hun er vel så god med ryggløp. Hun kan bli veldig farlig via siste indre, om hun sitter i lederrygg mot oppløpet.

Outsiderne

Valokaja Hindø avsluttet flott både sist og tredje sist etter sen åpning til henholdsvis annen og seier. Står til for et fint smygløp igjen, og blir det litt kjøring i front, kan han speede ned alle.

Quite Pepper har vunnet hele 12 av 17 starter hittil i karrieren og utvikler seg stadig. Sist var han suveren fra tet. Står langt ute på vingen, men er kjapp fra start, og det er ikke helt umulig at han kan bli sluppet til tet. I så fall stiger sjansene betraktelig for 7-åringen.

Emir la Brousse fullførte bra til femte fra dødens sist. Kan få et tøft løp igjen og må være på topp for å vinne herfra.

Photo Lavec avsluttet fint sist, men fikk for langt frem. Gangen før var han god til V75-seier på Forus. Feilfritt og på sitt beste er det ikke helt umulig.

Luringen

Love Voice er tilbake hos Øverdal. Vallaken er bra på sitt beste og pleier å være flink etter pause. Har han fått ny tenning, er det ikke umulig, fra en fin utgangsposisjon.

Startsiden

Patricia Hastrup er meget kjapp fra start. Utfordres av Soho og muligens Quite Pepper og Photo Lavec.

V75-7 (2100ma)

5 ROLI ELD

6 NYLAND

12 LEX LODNEY

---------------------------

3 Polar Northug

10 Finnskog Sjefen

9 Wik Emil

4 Philip Lyn

11 Tord Viking

7 Finnskog Fokus

2 Lill Ronja

1 Vassbø Fakse

8 Vesle Sjur

Løpet

Jeg sjanser på tre hester i V75-finalen.

Favoritten

Roli Eld kommer ut etter litt pause. Bø-traveren går stadig gode løp og pleier å være vel forberedt. I Vintillatravet nest sist tapte han kun for gode Kleppe Slauren. 8-åringen åpnet i 1.22-fart fjerde sist, så han kan løse bra fra start. Klaffer det med posisjonene kan han vinne på direkten.

Outsiderne

Lex Lodney har avsluttet bra hver gang i det siste og fortjener snart en seier. Sto vrient til på tillegg på sprint sist og står 20 meter bedre til denne gang, selv om han har spor tolv. Kan runde alle bare det klaffer litt.

Luringen

Nyland var god til seier både nest og tredje sist. Holdt unna for Ulsrud Tea, som hadde langt tillegg, tredje sist. Sist ble det feil og banen var dessuten upassende. Sunde-traveren rapporteres bedre i trening enn noen gang og skal ikke avskrives om det klaffer med posisjonene.

Startsiden

Nr. 1,3,4,5 og 6 kan løse bra.

NØKKELKUSKEN

Navn: Lars Anvar Kolle

Alder: 47

Antall seirer i fjor: 100

Antall seirer totalt: 3.167

Kolles «Perfect» banker

Han slår til med seg selv som bankerkusk med Hez So Perfect i V75-1 og tror på seier med Patricia Hastrup i V75-6. Lars Anvar Kolle varsler også for K.K. Alligator og Backgammon, som han selv kjører, som to luringer.

V75-1: - Jeg har god tro på Hez So Perfect. Hesten er i veldig bra form, er god fra start og står helt riktig til. Jeg kjører til for tet og har god tro på seier. Jeg lar det stå til med bankerforslag på egen hest.



V75-2: - Tassen H. har utviklet seg mye og kan vinne igjen, men sporet kan bli en felle. Mikkel H.R. har møtt gode hester i det siste og har dessuten hatt mye utur. Maestro er mye bedre enn raden, mens Beat'em All har tunge avslutninger etter ryggløp. Min egen K.K. Alligator er i veldig bra form, mens Enjoyable venter på å få full uttelling. Impression og startraske Golden's Pride er heller ikke helt borte.



V75-3: - Moe Tyr har skreddersydde betingelser i dette oppgjøret, og jeg tror han innkasserer seieren. Han blir min andre banker i en vrien omgang.



V75-4: - May Lucifer er den beste hesten, og han viste prima form i Drammen sist, men det er andre forutsetninger nå. Nad Al Sheba er minst like bra på kapasitet og er ikke ueffen til tross for leit spor. Min egen Backgammon var overraskende bra på Momarken og slo gode hester da, mens Mixed Zone muligens kan kjøre seg tidlig til tet? Blir i så fall skummel.



V75-5: - Jeg låser løpet på to hester. Løkki Flaksa er meget god, har et flott spor og må ha en topp vinnersjanse her. Men jeg har stor respekt for Silkespika som har imponert stort etter comebacket.



V75-6: - Jeg har trukket et prima spor med Patricia Hastrup, og jeg har god tro på at vi skal kjempe i toppen, men Quite Pepper og Emir La Brousse er to meget tøffe motstandere. Jeg har ikke råd til flere enn disse tre på bongen, men her kan det lønne seg å gardere ytterligere.



V75-7: - Både Philip Lyn og Lex Lodney er i strålende form. Ingen av dem blir vel blant de mest betrodde, men jeg tror begge kan dukke opp i seierskampen. Roli Eld og Polar Northug har prima spor og må tidlig med på alle bonger.