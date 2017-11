Kveldens V76-tips: Ubeseiret i travritt

Strikkeprinsen blir holdepunktet i kveldens V76-omgang på Bjerke Travbane.

Humborstad-traveren er veldig usikker med sulky, men i sine tre travritt har han vært suveren hver gang. VGs travekspert, Anders Olsbu, lar ham stå ugardert igjen.

– Feilfritt blir Strikkeprinsen vrien å fange, selv om jeg har respekt for Mjølner Tore, som gjør en spennende montédebut. Men Strikkeprinsen har vært suveren i alle sine tre travritt. Normandie Royal, som var syk sist og unnskyldt, kan også være et bankeralternativ, mener Olsbu.

Dagens banker:

Strikkeprinsen (V76-2) er ubeseiret i tre travritt og skal regnes med en god sjanse igjen.

Dagens luring:

Torvald (V76-5) feilet bort en mulig topplassering i V75 sist. Kan kjempe i toppen uten galopp.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2100 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Strikkeprinsen stå ugardert i kveldens travritt. Foto: Equus Media





V76-1 (2140mv)

1 MAKITA

13 LYKKJE EMBLA

6 STUVE YR

15 LUSTRA IDA

4 IDLILLY

12 ROKNE ODA

-------------------------------

2 Rappalma

7 Nito Faxa

11 Finnskog Mira

14 Celoma

9 Spikrappa

10 Jillborka

5 Magnums Mocca

3 Kolnes Beth

8 Julie

Løpet:

Jeg prøver seks hester i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Makita passerte hele feltet i overlydsfart på siste bortre sist og dro til seg en klar ledelse i siste sving. Det så ut til å gå mot en klar seier, men på siste del av oppløpet bremset hun opp og ble innhentet på streken. Står perfekt til denne gang, men det signaliseres ryggløp. Dermed blir det sjanseartet. Kommer åpningen, speeder hun fort inn til seier.

Outsiderne:

Lykkje Embla var god toer bak Will Teddy sist og er i klar fremgang. Var på trippelen i halvparten av sine 16 løp i fjor. Fire av dem endte med seier. Med maks klaff kan hun muligens ta årets første triumf.

Luringen:

Lustra Ida går sterke løp hver gang. Feilet bort en topplassering sist. Feilfritt og med klaff kan hun runde mange, muligens alle.

Startsiden:

Makita kan forsvare sporet om kusken vil, men det signaliseres ryggløp. Stuve Yr kan muligens overta.

V76-2 (2100mv)

3 STRIKKEPRINSEN

-------------------------------

9 Mjølner Tore

2 Lome Gant

11 Lill Ronja

1 Lukas

12 Super Gullet

4 Stram Vaier

5 Kleppe Sprinten

13 Tord Viking

8 Turbin

6 Alm Rodina

10 H.M. Hird Balder

7 Millionolga

Løpet:

Strikkeprinsen blir kveldens V76-banker.

Favoritten:

Strikkeprinsen er ubeseiret på sine tre travritt hittil i karrieren. Hver gang har han vært suveren. Holder han seg bare til rett gangart, blir han svært vrien å fange.

Outsiderne:

Lome Gant sto på fint til tredje bak Strikkeprinsen i sitt siste travritt, men var klart slått. På Jarlsberg fredag var han god til seier i et vanlig travløp. Skal regnes blant de tre.

Luringen:

Mjølner Tore gjøre en spennende montédebut. Gikk et flott montéprøveløp på 1.29, og jeg ser ikke bort i fra at Mjølnerød-traveren kan yppe seg litt mot storfavoritten.

Startsiden:

Strikkeprinsen kan muligens sitte tidlig i tet om han blir offensivt ridd.

V76-3 (1609ma)

4 NORMANDIE ROYAL

8 Passe Partout

-------------------------------

10 N.Y. Maaemo

6 Tommycin

3 Girl Power

2 Air Speed

5 Always The Best

12 Enjoythestar S.C.

11 King Frecel

9 Emilsboy

7 Robben

1 Black Symphonic

Løpet:

Normandie Royal kan være et bankeralternativ i dette sprintløpet.

Favoritten:

Normandie Royal innledet karrieren med tre strake seirer. I norgesdebuten vant hun helenkelt og overlegent foran Grace B.R. I selve finalen skuffet hun etter å ha sittet i tet etter drøye 500 meter. I Oaks-kvalifiseringen var hun syk og unnskyldt. Er Hamre-traveren tilbake i normalform, skal hun regnes med en flott sjanse.

Outsiderne:

N.Y. Maaemo har stort sett vært jevn på 1.15-tallet over full distanse i det siste. Blir det tøff kjøring i front, kan han fort ende på trippelen.

Luringen:

Passe Partout har vært strøket en gang i sitt nye hjemland. Kolnes-traveren er lynrask fra start, åpnet i 1.07-fart sist. Var imidlertid stri og ga seg naturlig nok i siste sving. Gangen før vant han lett fra tet. 3-åringen kommer nå ut etter lang pause og trenger kanskje løp. Er en uansett farlig å avskrive. En outsider.

Startsiden:

Normandie Royal og Passe Partout er begge meget bra fra start. Girl Power og Tommycin er også flinke ut.

V76-4 (2140ma)

5 SPANG VIKTOR

11 SILKESPIKA

9 Sjåvoll Sjarmi

2 Ludvig H.M.

6 Krovar

-------------------------------

14 Valle Oda

1 Lygne Odine

10 Ros Lilja

7 H.M. Norne Rose

3 Myrviks Junior

4 Skib Viktor

12 Villting

13 Lustra Hera

Løpet:

Jeg prøver en kvintett.

Favoritten:

Spang Viktor vant sist han kom ut etter pause. Var knallgod til seier fra dødens da. Feilet like etter start i de to neste startene. Kommer nå ut etter hvile og har trent bra. Feilfritt kan Mjølnerød-traveren vinne på direkten.

Outsiderne:

Silkespika var overlegen i sitt comeback sist og er normalt ytterligere forbedret nå. Møter skjerpet lag, men kjemper normalt om seieren igjen.

Luringen:

Sjåvoll Sjarmi feilet et par ganger sist. Hadde minst vært annen uten den siste galoppen. Er usikker, men skulle hun gå feilfritt, kan hun muligens yppe seg.

Startsiden:

Lygne Odine, Ludvig H.M. og en feilfri Spang Viktor kan alle løse bra.

V76-5 (2140ma)

2 SPRETT ODIN

3 KIRO BIA BALDERINA

7 BEST RUGGEN

10 LILLE AMARE

11 TORVALD

4 HAGE JERVEN

5 Kringlers Viktor

-------------------------------

6 Bjørnemyr Victoria

9 Egge Edel

12 Kolbu Jonatan

1 Bjøre Lydia

8 Hornnes Vilje

Løpet:

Jeg streker for syv hester i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Sprett Odin fikk et tungt løp i dødens sist, men var likevel ikke slått før kort før mål. 7-åringen står fint til spormessig og kan ta en etterlengtet seier med ytterligere fremgang.

Outsiderne:

Kiro Bia Balderina har vunnet tre av sine fire siste starter. Har hatt en måneds pause, men feilfritt og på sitt beste kan hun absolutt vinne igjen.

Luringen:

Torvald er skikkelig på gang igjen. Er ikke lett å få inn på bestilling, har kun vunnnet tre av 79 løp. Men sist i V75 kunne han muligens blitt seiersfarlig uten galoppen på siste bortre. Gode Wellek vant det løpet.

Startsiden:

Sprett Odin, Hage Jerven, Kringlers Viktor, Bjørnemyr Victoria og Hornnes Vilje kan alle løse bra fra start. De to sistnevnte ønsker nok ryggløp.

V76-6 (2100ma)





9 THAI PROFIT

8 LOOKING SUPERB

-------------------------------

1 Viking Arrow

4 Marchetti

3 Cantab Genius

5 Robin G.T.

2 Bale M.B.

6 Miley Goal

10 President Ideal

7 Gigant Super

11 Quite Fast

Løpet:

Jeg sjanser på to hester i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Thai Profit feilet fra start i V75 sist og havnet bakerst. Det løste seg imidlertid perfekt, og hun avsluttet fort etter sen åpning og knep seieren fra Luzifer på streken. Hun står til for et perfekt ryggløp, og blir det tøff kjøring i front, stiger sjansene.

Outsiderne:

Viking Arrow tok en fortjent seier sist etter å ha hatt trafikkproblemer i de tre foregående startene. Vant på en sterk 1.12-tid. Skulle han forsvare sporet, uten at åpningen blir morderisk, er det ikke umulig.

Luringen:

Looking Superb har blitt tredje bak gode Ferrari B.R. i begge sine siste starter. Er en av Norges beste 4-åringer. Står ytterst på vingen, men Blekkan skal satse offensivt. Jeg ser ikke bort i fra at han kan vinne fra dødens.

Startsiden:

Viking Arrow, Cantab Genius og Marchetti kjemper om føringen, men utenfra kommer nok Looking Superb tidlig.

V76-7 (2100ma)

11 U.F. ANDOVER AG.

9 LUXURY TILE

1 LOGICAL ELEGANCE

5 DONNA DONNA S.E.

6 Delicious Dream

-------------------------------

7 Mon Amie Superb

12 Nogara

3 Mira Prawo

13 Tiffany T.G.

10 Tulle Ringhøj

15 Threetimesalady

4 Zandra Invalley

2 Tiria Jet

14 Valcyrie Simoni

8 Dixi d'Hilly

Løpet:

Jeg prøver fem hester i hoppeløpet i V76-finalen, hvor det er 15 hester bak bilen. Åtte i første rekke, fire i annen og tre i tredje.

Favoritten:

U.F. Andover Again avsluttet solid til annen bak Farah Diba River i V76 sist, da luken kom i siste sving. Kan speede inn til seier med posisjonsklaff.

Outsiderne:

Luxury Tile knallet til fra start fra spor åtte i V76 sist. Satt i tet etter 500 m, som gikk etter radige 1.07. Ble naturlig nok sliten til slutt og dalte til sjette i et løp Wakanda vant. Står til for et fint smygløp nå. Kan fort ende blant de tre.

Luringen:

Donna Donna S.E. har gått mange fine løp i det siste uten å vinne. Skulle det klaffe med posisjonene er det ikke umulig at Morten Juul-traveren kan ta en etterlengtet seier.

Startsiden:

Logical Elegance og Zandra Invalley kan kjøre om føringen.