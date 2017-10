Kveldens travtips: V76-bankeren tar sin åttende strake

Always So Easy har hatt en fantastisk sesong med åtte seirer på ni forsøk. Har tatt syv strake seirer og leder trolig hele veien igjen.

Always So Easy blir VGs travekspert, Anders Olsbu, sin klare hovedbanker. Man han lar også Dæmro Kjempen stå ugardert.

– Always So Easy er veldig kjapp fra start. Om Morten M. Ottersen-traveren ikke får Moviestile tøft over seg, skal hun regnes med en god sjanse igjen. Jeg lar også Dæmro Kjempen stå ugardert. Han har vært god til to strake seirer i sitt comeback. Mangeårig landschampion Eirik Høitomt styrer begge, informerer Olsbu.

Dagens banker:

Always So Easy (V76-6) har vært knallgod i år. Seiersmaskinen vinner trolig igjen og tar sin åttende strake.

Dagens luring:

Makita (V76-4) var overlegen sist. Ble toer bak Alessandra nest sist, men står 20 meter bedre til kontra henne nå.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30. Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 350 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2016 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer to Høitomt-bankere i V76. Foto: Equus Media

V76-1 (2140mv)

2 DÆMRO KJEMPEN

-----------------------------

9 Mjølner Zorro

14 Mine

13 Tekno Blondie

6 Kolbu Kæsj

5 Wik Faksen

8 Harald

3 Gikling O.L.

12 Turbofaksen

1 Lygne Odine

7 Hafell Kuling

11 Alm Vinta

15 Ask Embla

10 Rappnor

4 Furderud Stjerna

Løpet:

Dæmro Kjempen blir klar favoritt. En trio i mot.

Favoritten:

Dæmro Kjempen tapte kun for gode Tem Jahn og Troll Solen i debuten i fjor. Har vunnet lett i sine to siste starter i sitt comeback. Står fint til på strek og skal regnes med en god sjanse igjen. Er god nok for en rekordforbedring.

Outsiderne:

Mine er ubeseiret på sine tre starter hittil i karrieren. Kommer ut etter drøye tre måneders pause nå og rapporteres litt tung i kroppen. Står dessuten litt sjanseartet til i annen rekke på tillegg. Men hun er farlig å avskrive helt.

Luringen:

Mjølner Zorro ble forstyrret til galopp 800 meter igjen sist, men kom sterkt tilbake og tapte kun på foto. Gikk på 1.28-tallet da. Satt fast etter galopp gangen før. Er kanskje best med pisk, men kan yppe seg feilfritt.

Startsiden:

Dæmro Kjempen stikker trolig til tet.

V76-2 (2100ma)

11 DENALI

6 SPARKLING

9 BETTY

2 GEMMA B.R.

7 HEARTHAMMER

4 Demerara

8 Dippin' Dots

-----------------------------

1 Enjoy G.D.

10 Cyrus

5 Louise Challenger

12 Carte Cachet

3 Pop Rocket

Løpet:

Åpent i DNTs unghestserie for hopper. Jeg sjanser på syv hester.

Favoritten:

Denali vant enkelt tross mye av løpet utvendig for leder sist. Feilet ut av siste sving gangen før og kunne kjempet i toppen ellers. Klaffer det litt fra et sjanseartet spor, kan det gå veien igjen.

Outsiderne:

Betty avsluttet bra til tredje sist. Var bra til seier femte sist. Står til for et fint smygløp. Feilfritt og med klaff kan hun muligens vinne igjen.

Luringen:

Sparkling avsluttet bra etter innvendig reise sist. Tapte kun for gode Ourastile, dog klart, tross dødens nest sist. Med posisjonsklaff er hun ikke ueffen.

Startsiden:

Demerara, Louise Challenger, Hearthammer og Dippin' Dots kan alle løse bra. En åpen startside.

V76-3 (2140mv)

8 SOLFAKS

6 VEST ODIN

12 JO BLESSEN

1 KAPTEIN

3 TENK NÅ DINA

2 Tyri Troll

-----------------------------

4 Hof Blesen

10 Prinse Lindy

9 Perle Kaisa

5 Bjørkly Kvikka

7 Sør Rigo

Løpet:

Jeg streker for halve feltet i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Solfaks har vært helt fantastisk i sine to siste løp etter pause. Tapte mye på galopper, men kom råsterkt tilbake til henholdsvis annen og første. Var suveren i sin siste start. Feilfritt spør han neppe noen om seieren, men galoppen ligger på lur.

Outsiderne:

Vest Odin var milevis forbedret etter snaue to måneders pause sist. Vant tross galopp da. Feilfritt og med samme innsats kan han kjempe helt i fremste rekke.

Jo Blessen avsluttet fort etter sen åpning på Biri fredag og gikk pigg i mål. Feilfritt og om det klaffer fra baksporet på tillegg, kan han by på en overraskelse.

Luringen:

Tenk Nå Dina er milevis bedre enn raden, men hun har feilet mye i det siste. Ledet i det aller lengste fjerde sist, men måtte se seg målfotoslått av Årdals Blesa. Fikk løpet spolert femte sist i en hjulhekt. Kunne kjempet i toppen ellers. Årdals Tobben vant det løpet foran Kaksen.

Startsiden:

Som eneste strekhest vil naturlig nok Kaptein lede en stund.

V76-4 (2140mv)

7 ALESSANDRA

4 MAKITA

8 Sundby Søss

-----------------------------

3 Kuven Tøtto

12 Langaard Siv

1 Vestpol Hebe

9 Lykkje Embla

2 Mailund Jerva

11 Celoma

10 Flammen Julie

6 Goroso Sjarmen

15 Stumne Luna

13 Egge Edel

5 Tellus Vilja

14 Valborg

Løpet:

To-tre hester peker seg klart ut i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Alessandra har vært meget bra til fire strake. Står sjanseartet til innerst på tillegg, men er bra fra start og kan komme løs direkte. I så fall kan hun vinne igjen.

Outsiderne:

Sundby Søss holdt meget bra etter en knalltøff 1.20-åpning og ledet i det lengste sist. Tapte kun for Valle Storm da. Kan være litt variabel, men viser hun seg fra sin beste side og kommer seg greit ut fra et trangt spor, er hun ikke ueffen.

Luringen:

Makita var overlegen i billig lag sist. Gangen før kunne hun ikke true Alessandra, men denne gang står Makita 20 meter bedre til. Kan lede hele veien.

Startsiden:

Makita er kjapp ut og kan ta føringen.

SKAL HA RYGG: Viking Arrow skuffet litt fra tet sist. Det signaliseres ryggløp denne gangen. En garderingshest. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-5 (2100ma)

3 SANDSJØNS IGOR

4 SOUTHWIND GIZZEL

11 FOX DRAGON

7 CLINT CLASSIC

2 VIKING ARROW

12 DOUBLE SPIN

9 CANADIAN ROLLS

1 Edindy

-----------------------------

6 Seabreeze Ås

10 Lighthouse West

5 Tuff Enuff

8 Quentin Frontline

Løpet:

Et åpent løp. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Sandsjøns Igor har vært bra i sine to starter etter pause. Satt fast med alt igjen første gang ut og vant lett fra tet gangen før. Er kjapp fra start og kjøres for tet. Kommer han først dit, uten at åpningen blir for tøff, kan han meget vel vinne igjen.

Outsiderne:

Fox Dragon var god til en enkel seier foran Allaway G.T. i norgesdebuten sist. Kolnes-traveren står sjanseartet til i bakspor. Men med overpace er han ikke ueffen.

Luringen:

Southwind Gizzel har vært meget bra i Rennesvik-regi. Gikk en 1.12-tid fra dødens som toer bak Ny Komet sist. Kommer ut skoløs og skal regnes i striden igjen.

Startsiden:

Sandsjøns Igor kan muligens sitte tidlig i tet. Viking Arrow skal i utgangspunktet ha rygg. Edindy er heller ingen sinke. Flere andre kan også løse bra.

SUKSESSTRENER: Morten M. Ottersen trener seiersmaskinen Always So Easy. Som vanlig får Eirik Høitomt kjøre hoppa. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-6 (2100ma)

2 ALWAYS SO EASY

-----------------------------

9 Merles Simone

4 Moviestile

5 Madonna Rags

8 Thai Bakery

1 Delicious Dream

7 Nova Yamoz

6 Miley Gaol

12 Alongcameaspider

3 Sugarbaby

10 K.W. Tigerlady

11 Rose Garden

Løpet:

Always So Easy i dette hoppeløpet blir kveldens hovedbanker.

Favoritten:

Always So Easy jakter sin åttende strake seier og har vært helt fantastisk. I sine to siste starter har hun vunnet lett fra tet. Ottersen-traveren er kjapp fra start og kan lede hele veien igjen, om ikke åpningen blir for tøff.

Outsiderne:

Moviestile var med på en knallhard 1.07,7-åpning sist og ble naturlig nok sliten til slutt. Er kjapp fra start og kan utfordre favoritten om føringen. Om hun ikke havner i dødens, kan hun ende blant de tre, om hun viser seg fra sin beste side.

Luringen:

Merles Simone fikk en velfortjent seier sist etter mye utur. Står til for et fint løp, og skulle det bli tøff kjøring i front, kan hun muligens yppe seg.

Startsiden:

Always So Easy og Moviestile vil kjøre om føringen. Sugarbaby er også bra ut, men tar normalt ikke en lengde på Always So Easy.

LURING: Moe Tjalve fullførte bra etter tunge reiser i Derby-sammenheng. Kommer nå ut med nytt utstyr, drapropper. Feilfritt og på sitt beste kan han yppe seg. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (2140mv)

6 POLAR NORTHUG

3 MOE TJALVE

14 Myhreng Jerker

1 Lille Jerkeld

-----------------------------

10 Kolnes Tom

2 Torpa Nicklas

12 Wik Emil

15 Nyland

8 Nadine U.N.

13 Pedrus

5 Viktor K.

4 Tangen Piril

9 Røyns Skatt

7 Millionolga

Løpet:

Fire hester peker seg litt ut med Polar Northug som klar favoritt.

Favoritten:

Polar Northug fortjener virkelig en seier. Tapte kun for Gandolf etter galopp sist til ny pers, 1.23,4, over full distanse.

Outsiderne:

Myhreng Jerker var syk sist og unnskyldt. Mikkelborg-traveren er klart bedre enn raden. Er aktuell på sitt beste og med posisjonsklaff fra tillegg.

Luringen:

Moe Tjalve fikk tunge reiser i Derby-sammenheng, men fullførte bra. Feilfritt og på sitt beste kan han yppe seg.

Startsiden:

Torpa Nicklas og Polar Northug er trolig best i gang.