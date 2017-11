Kveldens travtips: To Jackpot-bankere i V76

Over 1,2 millioner kroner ekstra venter i syverpotten på Bjerke Travbane i kveld. VGs travekspert, Anders Olsbu, satser på to Jackpot-bankere.

Olsbu lar både Catherine's Chevy og Viggen Langborg stå ugarderte.

– Catherine's Chevy tok en sterk seier fra dødens i årets første 2-årsløp på Bjerke sist. Møter stort sett de samme hestene igjen. Uten uhell skal Rorgemoen-traveren ha en fin sjanse på ny. Jeg lar også danskegjesten Viggen Langborg stå ugardert. Vallaken fortjener en seier etter å ha vært på trippelen i 12 av 13 starter i år, men han har kun vunnet en gang denne sesongen, sier traveksperten.

Dagens banker:

Catherine's Chevy (V76-1) var god til seier fra dødens. Normalt vinner han igjen.

Dagens luring:

Alsaker Piril (V76-4) er tilbake i form. Vant tross galopp sist. Kan lede hele veien.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1760 kroner

TIDLIG UTE: Henry Rorgemoen er alltid tidlig ute med sine talentfulle unghester. Her på Bjerke for to år siden setter han norgesrekord med Catherine's Camaro. I kveld kommer han til start med sistnevnte søster, Catherine's Chic og Catherine's Chevy, som tok en sterk seier fra dødens sist og som blir bankertippet i VG. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-1 (1609ma)

2 CATHERINE'S CHEVY

---------------------------------

5 Catherine's Chic

4 Welldone Wilma

11 Offdahook Genius

7 B.S. Gold

9 Vico Regi H.

1 Emmely

10 Odd Special Girl

12 Miss Tanic

6 Traffic Dream

8 Somebeachsomewhere

Løpet:

Jeg lar Catherine's Chevy stå ugardert i dette 2-årsløpet.

Favoritten:

Catherine's Chevy tok en sterk og kontrollert seier fra dødens sist, selv om han falt litt ut av travet til slutt. Står fint til spormessig og skal regnes med en bra sjanse igjen.

Outsiderne:

Welldone Wilma fikk maks fra annet utvendig sist, men hadde slitt med bronkitt før det løpet. Kan ventes forbedret med det løpet i kroppen og kan muligens yppe seg mot favoritten både på startsiden og til slutt. I debuten på Bergsåker for et par måneder siden vant hun lett fra tet.

Luringen:

Catherine's Chic fikk sen åpning fra lederrygg sist og ble toer bak stallkameraten Catherine's Chevy. Har blitt strøket inn ett hakk og skal regnes blant de.

Startsiden:

Catherine's Chevy er bra fra start, men kan bli utfordret av Welldone Wilma.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller med to bankere i Jackpot-omgangen på Bjerke Travbane i kveld. Foto: Equus Media

V76-2 (2140mv)

10 NESS TJO EDEL

8 EIGELANDS REBECCA

7 OPSETH SARVVIS

6 Kaptein

---------------------------------

2 Kringlers Frida

1 Romhus Gulle

13 Hof Blesen

4 Stjernen Jenta

5 Våler Stjerna

3 Låhne Lina

11 Hafell Storm

12 Bauers Annabella

9 Gylden Bausa

Løpet:

Jeg prøver en kvartett i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Ness Tjo Edel fikk en tung tur i dødens i Biri Oppdretningsløp for hopper sist og ble naturlig nok sliten til slutt. Gangen før ble hun sjette i Oaks tross halsproblemer. I Oaks-kvalifiseringen tapte hun kun for gode Karmland Anna. Fjerde sist vant hun lett etter å ha overtatt runden igjen. 3-årshoppa møter eldre hester nå, men langt enklere lag. Har et trangt spor, men kommer hun seg bare feilfritt avgårde og det klaffer litt med posisjonene, kan hun absolutt vinne.

Outsiderne:

Opseth Sarvvis har vært veldig bra i høst. Har vært på trippelen i fem av ni starter i år og skal regnes blant de tre igjen, bare det klaffer litt fra innersporet på tillegg.

Luringen:

Eigelands Rebecca overtok runden igjen sist. Stakk i fra feltet, men var uheldig og feilet i soleklar ledelse på siste bortre. Hadde blitt seiersfarlig uten. Også hun har trukket et trangt spor og galoppen ligger hele tiden på lur. Men feilfritt og på sitt beste, er hun mer enn god nok. Hoppa er milevis bedre enn raden.

Startsiden:

En feilfri Kringlers Frida kan muligens ta føringen.

V76-3 (2100ma)

4 VIGGEN LANGBORG

---------------------------------

8 Merles Simone

5 Alberte Merci

1 Global Tess

3 Royaldoodle

12 Conrads Wilhelm

11 Nova Yamoz

10 Welcome S.E.

7 Javier Palema

9 Miley Goal

6 Hopeful Tooma

2 I See U. One

Løpet:

Jeg lar danskegjesten Viggen Langborg stå alene.

Favoritten:

Viggen Langborg har vært på trippelen i 12 av 13 starter i år, men har kun vunnet ett løp. Hele åtte ganger har han blitt nummer to, så man kan jo spørre seg om det kan være snakk om en antivinner. Jeg tror egentlig ikke det. Mønster-traveren er sterk og kan gjøre mye av grovjobben selv. Han tåler en tur i dødens. Pisken får ikke være med denne gangen, men gjør han det han skal, kan han ta en etterlengtet seier.

Outsiderne:

Merles Simone var god toer i et langløp i V75 sist, men hun kunne ikke stå i mot medsmygende Carl Lewis til slutt. Gangen før avsluttet hun fort til annen bak seiersmaskinen Always So Easy. Mikkelborg-traveren står sjanseartet til ytterst på vingen, men også hun kan gjøre en del selv. Feilfritt og med posisjonsklaff, skal hun regnes blant de tre.

Luringen:

Royaldoodle ble sjenert til galopp i første sving i samløp med Merles Simone sist, men kom bra tilbake i kulissene. Trond Anderssen-traveren er i klar fremgang og kan muligens være en trippelluring, selv om han er hardt ute grunnlagsmessig.

Startsiden:

Alberte Merci stikker trolig til tet.

DERBY-VINNER: Ingbest, fjorårets Derby-vinner, møter enklere lag enn vanlig og kan runde alle tross tillegg. Først og fremst Alsaker Piril i mot. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-4 (2140mv)

10 INGBEST

6 ALSAKER PIRIL

---------------------------------

1 Will Prinsen

7 Briskeby Rauen

9 Lex Lodney

3 Mjølner Herkules

4 Pave Faks

8 Wik Emil

5 Tord Viking

2 Rinde Kvikken

Løpet:

Jeg prøver to hester i dette eliteløpet.

Favoritten:

Ingbest ble femte i Jacob Melands æresløp i Bergen sist, men var ikke helt på topp da, både reiste og overnattet dårlig. Gangen før avsluttet han flott til tredje bak Odin Tabac og Odd Herakles. Vant lett fra tet gangen før. Hamre-traveren slipper å møte de beste her og kan runde alle, selv fra tillegg.

Outsiderne:

Will Prinsen var veldig positiv i Vintillatravet sist. Han avsluttet best av samtlige etter sen åpning etter innvendig reise i køen og ble femte. Årets Derby-vinner blir normalt overflydd fra start, men skulle det løse seg, er det ikke helt umulig.

Luringen:

Alsaker Piril har fått et par løp i kroppen etter pause og var god til seier sist, dog i billig lag. Da feilet han litt fra start og havnet i køen. Likevel rundet han alle til en grei seier. Bø-traveren er kjapp fra start og kan lede hele veien om han prikker teten.

Startsiden:

Alsaker Piril kan sitte tidlig i tet. Briskeby Rauen kan yppe seg litt.

V76-5 (2600ma)

10 SUPER ORLANDO

8 TEQUILA LIND

7 LIGHTNING MCQUEEN

3 WELL MADE

4 Lady Lara

---------------------------------

5 Chanto Janhover

6 L.H. Starline

2 Victoria Cheyenne

9 From A Key

1 Realistic

Løpet:

Fem hester kan muligens være nok i grunndivisjonen.

Favoritten:

Super Orlando har vært som forvandlet i regi av Jens Kristian Brenne og har vært solid til to strake seirer. Kan meget vel runde alle igjen.

Outsiderne:

Lightning McQueen har vært strøket en gang på grunn av noen bagateller. Har vært god til to strake seirer, men står litt sjanseartet til langt ute på vingen. Men klaffer det med rett ryggløp, kan han speede ned de fleste, muligens alle.

Luringen:

Tequila Lind feilet før bilen slapp sist. Ble likevel sendt tidlig frem og var i dødens etter en runde. Ble naturlig nok sliten til slutt og firte til sjette i et løp Super Orlando vant. Står ytterst bak vingen igjen, men blir nok offensivt kjørt, da hun er litt sprutredd. På sitt beste tåler hun en tur i dødens. Og jeg ser ikke bort i fra at hun kan vinne selv derfra.

Startsiden:

Lady Lara, Chanto Janhover og L.H. Starline er alle kjappe fra start. Muligens blir sistnevnte tatt opp fra start. Ellers kan hun vær med i tetkampen.

V76-6 (1609ma)

2 BARBARELLA

8 LUXURY TILE

9 WAKANDA

5 Mira Prawo

12 Dream Princess

1 Gunny Princess E.

4 Scarlet Creation

7 Tiller

6 In Håleryd

3 Precious To Me

11 Zandra Invalley

---------------------------------

Løpet:

Åpent i hoppedivisjonen. Jeg helgarderer for å være på den sikre siden.

Favoritten:

Barbarella gjør en spennende norgesdebut. Tysklandsimporten er veldig kjapp ut og både tredje og fjerde sist vant hun lett fra tet. Kommer hun seg forbi raske Gunny Princess E. på startsiden, kan det holde helt inn. Skal uansett regnes.

Outsiderne:

Wakanda har vært veldig god i det siste. Sist ble hun sendt i angrep fra køen etter 500 meter og havnet i dødens etter en snau runde. Likevel var hun sterk nok til å vinne. Fikk også en tung tur nest sist, men var likevel tapper toer bak gode Boulevard. Distansen kunne gjerne vært lenger. Men feilfritt og om det blir kjøring i front, kan hun runde alle.

Luringen:

Luxury Tile går gode løp hver gang, men står sjanseartet til ytterst på vingen denne gang og må ha mye tur. I sin siste starter ledet hun i det aller lengste tross en 1.10-åpning, men ble innhentet av Boulevard på streken. Gangen før tapte hun kun for en opplagt Gigi Follo. Begge i V75. Med maks klaff er hun ikke ueffen.

Startsiden:

De fire innerste er alle meget bra fra start.

V76-7 (2140mv)

14 NADINE U.N.

2 ALESSANDRA

13 BRENNE BLISSI

10 TANTE RAGNHILD

12 ARVESØLV

5 TRØ HERA

1 KAGGE LINA

9 TRONS TORILA

---------------------------------

6 Aine G.L.

7 Bork Odina

8 Mjølner Oda

11 Millionolga

Løpet:

Svært jevnt mellom åtte hester i hoppecupen. Jeg kunne nesten snudd rangeringen.

Favoritten:

Nadine U.N. er i sitt livs form. Hun holdt unna for gode hingster og vallaker som eneste strekhest i V75 sist og vant etter en tøff førsterunde nest sist. Kan runde alle.

Outsiderne:

Alessandra har vært blant de to første i ni av sine ti siste starter og skal regnes i striden igjen.

Luringen:

Kagge Lina har hatt mye utur og har vært seiersløs på 20 starter. Feilfritt og med klaff kan hun muligens klare det, men det er mange om beinet.

Startsiden:

Alessandra tar muligens føringen.