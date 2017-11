Kveldens travtips: Superonsdag med tre V76-bankere

Tre-fire bankerkandidater peker seg ut denne superonsdagen, som har over 1,2 millioner kroner ekstra i syverpotten. VGs travekspert, Anders Olsbu, lar tre av dem stå ugardert.

Men løpene er åpne ellers, og det kan likevel bli en hyggelig utbetaling.

– Normandie Royal er den sikreste bankeren. Hamre-traveren vant helenkelt etter sykdom og pause sist og er normalt ytterligere forbedret nå. Always On Time har også perfekte forutsetninger. Alt tyder på ledelse fra start til mål. Jeg lar også Bråtnesfaks stå ugardert. Han er den overlegent beste hesten, men galoppen ligger på lur, varsler Olsbu.

Dagens banker:

Normadie Royal (V76-3) var helt suveren sist. Møter enkelt lag og skal ha en meget god sjanse.

Dagens luring:

Welcome S.E. (V76-7) kan muligens yppe seg mot storfavoritten Hickothepooh, om han kommer foran.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, har fire bankerkandidater å velge mellom denne superonsdagen, som har over 1,2 millioner kroner ekstra i syverpotten. Foto: Equus Media

V76-1 (2120mv)

7 LYKKJE BORKA

5 VALLE TIRIL

1 ORIOLA

6 TRONS TORILA

8 NADINE U.N.

3 TRØ HERA

4 FINNSKOG ODA

11 BRENNE BLISSI

9 ARVESØLV

-------------------------------

2 Kjappe Tinna

10 Millionolga

Løpet:

Et åpent hoppeløp innleder V76-veddemålet.

Favoritten:

Lykkje Borka er den klart beste hesten, men hun har hatt litt dårlige treningsforhold og galoppen ligger litt på lur. Men holder Steinseth-traveren seg til rett gangart og viser seg fra sin beste side, blir hun tung å stå i mot.

Outsiderne:

Oriola kommer ut etter to måneders pause, men er godt forberedt. Har gått bra i trening og står perfekt til spormessig. Feilfritt og på sitt beste kan hun kjempe om seieren. Hun har vunnet tre V75-løp tidligere i år.

Luringen:

Valle Tiril har formen på topp og har nå stått en uke på stallen til Anders Lundstrøm Wolden. Hoppa fortjener en seier igjen etter fire strake annenplasser. En antivinner er det absolutt ikke snakk om.

Startsiden:

Finnskog Oda og Trø Hera er begge kjappe. Førstnevnte skal ha rygg. Oriola og Valle Tiril kan også løse bra.

V76-2 (1609ma)

1 ALWAYS ON TIME

-------------------------------

9 Kicking Classic

10 Support Kindness

7 Hez So Perfect

5 My Carisma

6 California Estelle

8 Flirtin Superb

2 Beaks Tamara

4 Vici Sun

Løpet:

Always On Time har perfekte forutsetninger. Banker.

Favoritten:

Always On Time sto vrient til ytterst på vingen i knallhardt V75-lag på Axel Jensen-dagen på Bjerke sist. Han måtte tåle en 1.06-åpning før han satt i tet etter 600 meter. Det kunne selvfølgelig ikke holde inn, men han holdt tappert til femte. Gangen før på Åby vant han lett fra spor tolv. Da satt han i tet runden igjen og kontret til seier til slutt. Vant på raske 1.11,8 da. Har noen kjappe på utsiden, men forsvarer normalt greit sporet. Da bør han vinne igjen.

Outsiderne:

Support Kindness fikk maks fra lederrygg bak Hez So Perfect etter pause sist. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og skulle det bli litt tempo og det klaffer med rett ryggløp, kan han muligens speede inn til en trippelplass.

Luringen:

Kicking Classic avsluttet bra fra tredje utvendig sist og tapte kun knepent for Viking Arrow. Klarer Trond Anderssen-traveren å holde ryggen til Always On Time på startsiden, kan han haike med inn til annen.

Startsiden:

Always On Time forsvarer normalt sporet, selv om My Carisma, Hez So Perfect og Flirtin Superb alle kan løse fort om de blir laddet. Men det er det ikke sikkert de gjør med Always On Time i førstesporet.

V76-3 (2100ma)

3 NORMANDIE ROYAL

-------------------------------

9 Notimetolose

2 Amarone Classic

6 Karamel Hill

4 Quite Cool Classic

11 Lady Lara

10 Always The Best

1 Millglow

8 Girlstyle M.H.

12 Filippa B.R.

7 Beniwiwi

5 Brand New Star

Løpet:

Normandie Royal har en billig oppgave på papiret. Vinner med samme innsats som sist.

Favoritten:

Normandie Royal fikk et smørløp i annet utvendig etter sykdom og pause sist og avgjorde helenkelt. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Husk at hun var helt suveren foran Grace B.R. i en hoppe-Kriterie-kvalifisering tidligere i høst. Uten uhell skal det være snakk om en sikker vinner.

Outsiderne:

Notimetolose vant lett i billig lag sist. Men hun er i flott utvikling og står til for et fint ryggløp. Selv om hun møter klart skjerpet selskap, kan hun ende på trippelen.

Luringen:

Amarone Classic feilet et par ganger sist, sparket oppi den siste gangen. Vant lett gangen før. Står fint til spormessig og skal regnes blant de tre.

Startsiden:

Normandie Royal sitter tidlig i tet om Frode Hamre klemmer til fra start.

V76-4 (2100ma)

3 NESLANDS FAKSEN

4 FLØYA

11 FRØYU PELLE

1 SPANG EMBLAN

8 MJØLNER ZORRO

2 Kleppe Smygen

-------------------------------

5 Dæmro Svarten

12 Valseth Fanten

10 Perfekt

6 Kolnes Beth

7 Dag Silja

9 Ringstad Svarten

Løpet:

Jeg ser halve feltet med vinnersjanse.

Favoritten:

Neslands Faksen var tilbake i Tengsareid-regi og var positiv etter pause sist. Han ledet lenge da, men kunne til slutt ikke stå i mot gode Wellek, som hadde dobbelt tillegg. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, men galoppen ligger hele tiden på lur. Men holder han seg til rett gangart, kan han lede hele veien.

Outsiderne:

Fløya innfridde enkelt som VG-banker sist. Møter klart skjerpet lag, men tidsmessig er hun god nok. Skal regnes i striden feilfritt og på sitt beste.

Luringen:

Spang Emblan gikk en flott langspurt til annen bak hurtige Tivo sist. Spang Emblan har også fine fartsressurser, men må ha det litt servert. Da kan han speede fort. Men han må ikke komme for tidlig foran, da kan han bråstoppe. En evig outsider.

Startsiden:

En feilfri Neslands Faksen stikker normalt til tet.

VINNER FEILFRITT: Dyktige Magnus Teien Gundersen har en meget god vinnersjanse med Bråtnesfaks, om han har klarer å holde hesten i rett gangart hele veien. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-5 (2100ma)

4 BRÅTNESFAKS

-------------------------------

8 Kagge Lina

5 Torvald

10 Blessomen

6 Eldjon

1 M.H. Fantomet

2 Skogli Viktor

7 Vesle Maia

3 Stjerne Kvikken

9 Sol Faksa

11 Trø Kato

12 Alsaker Pumbaa

Løpet:

Bråtnesfaks er den klart beste hesten. Vinner feilfritt. Åpent bak.

Favoritten:

Bråtnesfaks kommer ut etter pause, men han pleier å være bra på direkten. Han har møtt og slått klart bedre hester enn dette tidligere. Jeg frykter galoppen mer enn konkurrentene. Klarer dyktige Magnus Teien Gundersen å holde ham i trav hele veien, spør han neppe noen om seieren.

Outsiderne:

Kagge Lina tapte kun for Alessandra og Trons Torila sist og Emil Mollyn og Vetle Petter gangen før. Fortjener snart en seier, men hun står noe sjanseartet til ytterst på vingen denne gangen.

Luringen:

Blessomen avlsuttet fort til tredje sist, men kom litt for sent til å vinne. Gangen før satt han fast. Med rett ryggløp kan han fort speede inn til en trippelplass.

Startsiden:

Skogli Viktor og Stjerne Kvikken er begge kjappe fra start og vil trolig kjøre om føringen i første omgang.

ULYKKESFUGL: Viking Arrow vant på en sterk tid nest sist, men har vært forfulgt av utur ellers i det siste. En garderingshest. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-6 (1609ma)

5 CANTAB GENIUS

9 DARLING NIKKI

2 PRINCE TANIC

6 VIKING ARROW

4 DOUBLE SPIN

10 EBBA B.R.

1 Be A Mixt Chili B.

11 Delamain

7 Crunch Classic

-------------------------------

8 Kingstile

3 Halti H.

Løpet:

Et åpent løp. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Cantab Genius var flink etter litt pause sist. Fikk en trykk i tet da, men holdt bra til tredje bak gode Thai Profit og Miley Goal. Er ytterligere skjerpet nå. Er kjapp fra start, kan sitte tidlig i tet og kan lede lenge, muligens helt inn, om ikke åpningen blir for tøff.

Outsiderne:

Darling Nikki var suveren fra tet. Er klart best i front, men kan få et fint ryggløp. Blir det litt kjøring i front, er det ikke helt umulig.

Luringen:

Prince Tanic avsluttet flott fra køen i kulissene i knallhardt lag i V75 sist. Skal bli mer offensivt kjørt denne gang og møter enklere lag. Kan vinne om han viser seg fra sin beste side.

Startsiden:

Be A Mixt Chili B. er raskest, men skal trolig ha rygg. Da kan Cantab Genius eller muligens Prince Tanic sitte tidlig i tet.

V76-7 (2140mv)

7 HICKOTHEPOOH

8 Toto

3 Welcome S.E.

4 Thai Bakery

1 Lass Labero

2 Javier Palema

10 Hawking

15 Petter Rags

-------------------------------

9 Seven Cru

12 Ready Eddie

6 Tayno Dream

11 Standing Ovation

13 Anazai

14 Dream On Plush

5 Perfect Line

Løpet:

Hickothepooh kan være et bankeralternativ i V76-finalen.

Favoritten:

Hickothepooh sto vrient til i spor tolv i V75 sist og hadde trafikkproblemer. Står fint til i springspor og kommer han foran, blir han vrien å tukte.

Outsiderne:

Toto var flink til femte i V75 etter en knalltøff åpning sist. Har gått fine løp i det siste og kan avsluttet bra med rett ryggløp.

Luringen:

Welcome S.E. er skikkelig på gang. Klarer han å lure favoritten for føringen, kan han muligens yppe seg. Er uansett ikke ufarlig feilfritt. Trener Erik Killingmo er litt optimist.

Startsiden:

Hickothepooh er kjapp. Først og fremst Welcome S.E. i mot. Perfect Line og Tayno Dream kan også løse fint, om de blir laddet med.