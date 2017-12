Kveldens travtips: Stortalent i V76

Victorio er ubeseiret i begge sine starter hittil i karrieren. Waaler-traveren har røpet stort talent og kan vinne direkte etter pause.

VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å bankertippe stortalentet Victorio.

– Victorio imponerte med en overlegen seier på en sterk tid i debuten og fulgte siden opp med en seier fra tet. Ble strøket fra Kriterie-kvalifiseringen og kommer nå ut etter fire måneders pause. Men den 3-årige Coktail Jet-sønnen rapporteres vel forberedt og skal ha en god sjanse på direkten. Baksporet kan bare være en fordel, mener Olsbu.

Dagens banker:

Victorio (V76-1) er ubeseiret og jakter sin tredje strake. Jeg tror Waaler-traveren vinner igjen.

Dagens luring:

Girlstyle M.H. (V76-4) har ikke tapt i sine to løp, hvor hun har gått foran. Blir farlig om hun kommer dit på ny.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, klemmer til med bankeren direkte. Foto: Equus Media

V76-1 (2100ma)

10 VICTORIO

----------------------------

2 Kasper T.T.

1 Maestro

3 Explosive Ends

6 Denali

11 Lord Frecel

4 Dippin' Dots

7 Elken Secret Love

8 C.C. Lucky Star

9 Europa

Løpet:

Victorio i DNTs unghestserie for 3-åringer blir kveldens holdepunkt i V76-spillet. Først og fremst Kasper T.T. i mot.

Favoritten:

Victorio er ubeseiret i begge sine starter hittil i karrieren. Første gang ut var han helt overlegen, mens han vant enkelt fra tet gangen etter. Waaler-traveren ble strøket fra Kriterie-kvalifiseringen og kommer nå ut etter fire måneders pause. Men han rapporteres veldig fin i trening og skal ikke ha noen problemer med baksporet. Jeg tror han vinner på direkten.

Outsiderne:

Maestro går stadig fine løp og er i fremgang. Også han har hatt litt pause, men Hamre-traveren står til for et fint løp og kan fort ende på trippelen.

Luringen:

Kasper T.T. gikk et strålende løp sist. Fra femte utvendig ble han sendt i angrep 1300 meter igjen. Morten A. Pedersen-traveren ble hengende i sporene, men fullførte strålende og tapte kun knepent for Enjoythediamond S.C. og Bear Anemone, tross tredje. Hesten har stort sett blitt tatt forsiktig ut fra start, men kan løse bedre enn vist. På sitt aller beste kan han muligens yppe seg litt mot favoritten.

Startsiden:

Explosive Ends kan løse meget bra fra start og kan ta føringen i første omgang.

V76-2 (2100ma)

10 TIGER MAN E.P.

11 GONZALES B.R.

4 ENJOYABLE

7 ROBERTO BRAZZ

2 Seventeenth Of May

----------------------------

5 Jolanta

3 Juliano Extreme

6 Opal Sunshine

9 Coktail Street S.K.

8 Ideal Yankee

1 Emilio W.

Løpet:

Nok et løp i DNTs unghestserie for 3-åringer. Her er det mer åpent, men jeg synes fem hester peker seg klart ut.

Favoritten:

Tiger Man E.P., nok en Waaler-traver, som får et favorittstempel. I Kriteriekvalifiseringen nest sist fikk han maks som sjette i et løp Gretzky B.R. vant foran Tiger Man E.P.s stallkamerat, Silver Wing, som vant Jærløpet i V75 på Forus i helgen. Sist satt Tiger Man E.P. fast i lederrygg og tapte kun for gode Gilbert B.R. og Rocket Man. Møter ingen av deres kaliber her. Muscle Massive-sønnen skal være vel forberedt og kan vinne på direkten tross tre måneders pause.

Outsiderne:

Gonzales B.R. har vært operert i en kode og kommer ut etter drøye tre måneders pause. I sin siste start, i en Kriteriekvalifisering, kunne han naturlig nok ikke hevde seg fra køen og endte uplassert. Fikk likevel godkjent. Gangen før vant Hammersborg-traveren lett fra tet. Står sjanseartet til spormessig nå og trenger muligens løp i kroppen før han er på topp. Men han skal uansett ikke avskrives.

Luringen:

Enjoyable har ikke vært så lett å lure først, men han fortjener virkelig en seier etter fire annenplasser på sine fem siste forsøk. Det skal vel egentlig ikke være snakk om noen antivinner.

Startsiden:

Jolanta har vært veldig kjapp fra start og sikter nok inn føringen innledningsvis. Slipper muligens til en av de bedre, om de kommer tidlig på henne.

V76-3 (2140mv)

5 STRIKKEPRINSEN

6 TROLL SVENN

7 STRAM VAIER

4 Lille Amare

1 Torpa Mai

----------------------------

8 Kleppe Skranten

2 Spang Express

3 Løve Lomen

Løpet:

En trio peker seg ut i dette travrittet, men jeg sper på med et par garderinger til.

Favoritten:

Strikkeprinsen er ubeseiret på sine fire travritt og har imponert i den grenen. Men hun ble skikkelig utfordret av Stram Vaier i siste travritt, men holdt knepent unna. Holder Humborstad-traveren seg til rett gangart, kan han absolutt vinne igjen, men selskapet hardner til.

Outsiderne:

Troll Svenn imponerte med en enkel seier i montédebuten sist. Virket langt mer travsikker i den grenen, i likhet med Strikkeprinsen. Kapasiteten er stor, og han kan meget vel vinne igjen.

Luringen:

Stram Vaier var uheldig som feilet i tet sist og mistet trolig seieren på det. Gangen før yppet han seg skikkelig mot Strikkeprinsen, men måtte se seg knepent slått. Er usikker, men feilfritt kan han yppe seg igjen.

Startsiden:

Spang Express kan muligens ta føringen. En feilfri Torpa Mai har en dyktigere rytter og er verst i mot. Fra tillegg kan Lille Amare løse bra.

V76-4 (2100ma)

7 GLOBAL UPDATE

10 DEMERARA

11 MY COOL MAMA

3 GIRLSTYLE M.H.

4 Extreme Hangover

6 Avicci Laday

----------------------------

9 Bianca Va Bene

8 Norabel

2 Honey P.R.

1 Tatiana's Surprise

5 Wake Up Sweety

Løpet:

Seks hester bør rekke i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Global Update kommer ut etter tre måneders pause. I sin siste start var hun veldig bra. Satt i tet etter 500 meter som gikk etter 1.14 og vant enkelt. Står langt ute på vingen, men bare det ikke blir helt feil med posisjonene kan hun vinne på direkten.

Outsiderne:

Demerara ble speedet ned av lederryggens Maksi Royal sist. Var god til seier fra dødens tredje sist. Med samme innsats bør hun kjempe i fremste i rekke.

Luringen:

Girlstyle M.H. viste lite fra køen sist, men hun er klart best i tet. Kommer hun først dit, kan hun absolutt vinne. Hun har vunnet lett de to gangene hun kommet foran.

Startsiden:

Girlstyle M.H. og Extreme Hangover kjører om føringen. Global Update vil nok også prøve seg en bit.

V76-5 (1609ma)

7 KRINGLERS VIKTOR

5 NORDBY FRØY

9 BEST RUGGEN

10 BRENNE MAJOR

2 Mintor

----------------------------

8 Kolbu Jonatan

4 Egge Edel

3 Torpa Oda

1 Oddvar

6 Låhne Lukas

Løpet:

Jeg tror fire-fem hester gjør opp om seieren i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Kringlers Viktor var overlegen fra dødens i Lundstrøm Wolden-debuten. Var ute på lang reise på en veldig dårlig bane sist og ble sliten fra samme posisjon. Formen skal være like bra som i seiersløpet, og 4-åringen kan absolutt vinne igjen.

Outsiderne:

Nordby Frøy innledet sesongen med tre strake seirer. Viste litt dårlig stridsmoral i noen løp etter det. Kommer nå ut etter litt pause, men på sitt beste kan han vinne.

Luringen:

Best Ruggen har vært uheldig i sine to siste starter, hvor han har kjørt seg fast til slutt. Sist etter å ha blitt kraftig hindret i seiersløpet til Kringlers Viktor. Står til for et fint ryggløp. Feilfritt og på sitt beste kan han absolutt vinne.

Startsiden:

Mintor, Egge Edel og Nordby Frøy kjører om føringen.

UHELDIG: Trener Sigbjørn Kolnes vant med storfavoritten Goeie Gozer i et langløp i V75 på Forus i helgen. I samme løp feilet stallkameraten Darco bort annenplassen i siste sving. På Bjerke kan sistnevnte muligens få revansje for den missen. Foto:

V76-6 (2100ma)

4 DARCO

5 RAPIDE FRECEL

8 Allaway G.T.

----------------------------

10 Walker Jade

2 Beauregard

6 That's Good Chip

12 Obrigado Brazz

11 Anthony Donws

1 Tulle Ringhøj

3 Andova

9 Navarra Broline

7 Yank Dreamcatcher

Løpet:

To-tre hester peker seg ut i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Darco var uheldig i V75 på Forus sist. Feilet i lederrygg bak storfavoritten og stallkameraten Goeie Gozer i siste sving da. Kolnes-traveren kom uansett sterkt tilbake og var fjerde i mål etter galoppen. Det står brutt i programraden, han var kanskje utenfor banen i siste sving. Uten feiltrinnet hadde han sannsynligvis blitt toer. Holder den sterke 7-åringen seg til rett gangart, kan han bli tung å stå i mot.

Outsiderne:

Allaway G.T. har avsluttet solid fra køen til annen bak henholdsvis Fox Dragon og Væsterbo Loire i sine to siste starter. Igjen har Lundstrøm Wolden-traveren fått et dårlig spor og må ha mye tur.

Luringen:

Rapide Frecel var overlegen fra tet i sin første start etter pause sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Hamre-traveren er bra fra start, og skulle han komme foran, stiger sjansene.

Startsiden:

Rapide Frecel og Darco kjører trolig om føringen. That's Good Chip er heller ingen sinke.

KAPABEL: Dyktige Magnus Teien Gundersen kommer ut med stallhesten N.Y. Coeur de Soleil etter sykdom. 4-åringen er en av de beste i årgangen og var strålende toer i en Derby-kvalifisering etter startgalopp. I finalen ble han sjenert i køen snaue runden igjen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-7 (2100ma)

6 N.Y. COEUR DE SOLEIL

9 MERLES SIMONE

----------------------------

10 Conrads Wilhelm

11 C.C. Queen

8 Jet Bug

7 Stormbringer G.R.

4 Wizard Of Ousse

13 Licensee

15 Avalon

12 S.J.'s Victoria

3 Rigel L.B.

1 Likable Heldia

14 Mc Dreamy

2 Fighting Joe

5 Perfect Line

Løpet:

Jeg synes to hester peker seg ut i V76-finalen.

Favoritten:

N.Y. Coeur de Soleil er en av Norges bedre 4-åringer, men han har hatt en del utur. I Derby-kvalifiseringen nest sist feilet han fra start og gjentok kort etter en runde. Likevel avsluttet han solid til annen bak Shocking Superman. I finalen ble han sjenert og var ute av taktene i køen snaue runden igjen og kunne naturlig nok ikke hevde seg. Siden har Coktail Jet-sønnen vært syk. Hesten rapporteres fin i trening, men kommer ikke til å bli kjørt livet av første gang ut. Med klaff kan han uansett vinne.

Outsiderne:

Conrads Wilhelm satt fast sist og gikk et flott løp til tredje bak en overlegen Merles Simone gangen før. Med klaff kan han ende blant de tre.

Luringen:

Merles Simone avsluttet sterkt fra køen på Färjestad sist, men måtte nøye seg med annen. Gangen før var hun helt suveren. Står til for et fint løp, og skulle det bli tøff kjøring i front, stiger sjansene for Mikkelborg-traveren, som har stabilisert seg mye.

Startsiden:

Wizard Of Ousse og Perfect Line er begge bra ut. Utenfra vil også Stormbringer G.R. og Jet Bug prøve seg en bit. En åpen startside.