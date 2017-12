Kveldens travtips: Norges beste hoppe i V75

Ulsrud Tea er den ubestridte eneren blant kaldblodshoppene. 10-åringen kan runde til en ny seier.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar henne stå alene i denne V75-omgangen på Bjerke Travbane onsdag kveld.

– Ulsrud Tea skal hente dobbelt tillegg på Lykkje Borka og 60 m på Bjørnemyr Texa. Men hun er i toppform og kan absolutt klare det, mener Olsbu.

Han synes også at Got You B.R. og Quite Pepper kan være bankeralternativer.

– Begge holder toppform og kan vinne igjen, om det ikke blir feil med posisjonene, sier han.

Dagens banker:

Ulsrud Tea (V75-4) har vært meget bra i det siste. Er best bakfra og kan runde alle tross langt tillegg.

Dagens luring:

Mr Magnifique (V75-1) var solid i et par seiersløp i høst. Med samme innsats kan Heiskanen-traveren vinne.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 108 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2592 kroner

V75-1 (2100ma)

9 GOEIE GOZER

2 PERILLAT

11 MR. MAGNIFIQUE

------------------------------

12 Super Orlando

8 Manannan

10 Neverending L.

1 Västerbo Loire

6 A Winner

4 King Senator

3 Akissassweetaswine

5 Walker Jade

7 Live In Peace

Løpet:

Jeg prøver tre hester i V75-innledningen.

Favoritten:

Goeie Gozer fikk dirigere i front og vant lett i et langløp i V75 på Forus sist. Kolnes-traveren har vunnet seks av sine syv siste starter. Står greit til spormessig og tåler å gjøre en del selv. Feilfritt og på sitt beste kan han runde alle.

Outsiderne:

Perillat har vært radikalt forbedret i regi av Elisabeth Jensen. Vallaken tok en velfortjent og overlegen seier sist etter flere sterke innsatser. Gangen før var han ikke mye slått til tredje i et løp Super Orlando vant. Fjerde sist ble han sittende fast. I de to foregående startene tapte han kun for Goeie Gozer. Men denne gangen er det Perillat som har trukket det beste sporet. Han kan meget vel vinne igjen.

Luringen:

Mr Magnifique har fått løp i kroppen etter forkjølelse og kan ventes forbedret. Veijo Heiskanen tar neppe turen til Bjerke uten litt ambisjoner. 4-åringen var veldig god i seiersløpene i høst. Er han tilbake i toppslag kan han fort runde alle.

Startsiden:

Västerbo Loire er kjapp fra start, men vil få Perillat over seg. Manannan, A Winner og Walker Jade kan også løse bra om det laddes, men de står noe langt ute.

V75-2 (2100ma)

10 VILLAS CATO

6 TRIPSSON Ø.K.

9 KJEMPEN

1 Eikmann

8 Lykkerus

12 Røster

------------------------------

7 Stensvik Iver

11 Lille Jim

4 Dag Støvar

3 Mjølner Spik

5 Hornmo Blessen

2 Bravo Turbo

Løpet:

Halve feltet bør rekke i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Villas Cato feilet like etter start i V75 sist, men kom flott tilbake til femte på en meget dårlig Leangen-bane. Var god til to strake seirer før det. På sitt beste kan han meget vel runde til seier igjen.

Outsiderne:

Tripsson Ø.K. fikk endelig sin velfortjente og første seier i Cato Antonsens regi sist. 5-åringen vant veldig lett i V76 da og tapte kun knepent for Villas Cato gangen før. Er ikke av de raskeste fra start, men han tåler å gjøre en del selv. Skal regnes i striden igjen.

Luringen:

Kjempen ble strøket på grunn av de dårlige baneforholdene på Leangen sist. Hadde trafikkproblemer etter pause i sin siste start. Skulle gjerne hatt flere løp i kroppen, men han har trent bra og står til for et fint løp. Har vunnet halvparten av sin 16 starter hittil i år og er aktuell på ny.

Startsiden:

Eikmann er bra og kan trolig forsvare sporet om kusken ønsker det. Men det blir trolig et ryggløp igjen. Dag Støvar, Hornmo Blessen, Stensvik Iver og Lykkerus vil nok prøve seg en bit.

V75-3 (2100ma)

7 GOT YOU B.R.

6 Benzema

3 Gaga B.R.

------------------------------

11 Cool Canadian

4 Global Update

8 Enjoyable

9 Demerara

12 Denali

1 Paradox

10 Extol's Pride

2 Eros Barsk

5 Sky Grande G.G.

Løpet:

Got You B.R. blir klar favoritt i dette 3-årsløpet og er en bankerkandidat.

Favoritten:

Got You B.R. er ubeseiret på sine tre starter hittil i karrieren og har vunnet lett hver gang. Sist var hun bedre enn noen gang og stakk lett unna til slutt etter å ha overtatt føringen etter 500 meter. Høitomt-traveren står langt ute på vingen, men er god fra start. Bare hun ikke havner i dødens, har hun en flott vinnersjanse igjen.

Outsiderne:

Gaga B.R. mistet en sko og var litt unnskyldt sist. Var klart slått av Got You B.R. da. Lettes i balansen nå. Gangen før var hun overlegen. Ledet i det lengste etter en 1.12-åpning første gang ut etter pause tredje sist, men kunne ikke stå i mot Good Luck til slutt. Det var stilt forventninger til søsteren til selveste Ferrari B.R. og Diadora B.R., men sykdom satte henne tilbake i sommer.

Luringen:

Benzema tok en sterk seier fra dødens på Restless By The Sea sist og imponerte. Feilfritt kan vallaken kjempe i toppen igjen. Han viste sist at han tåler å gjøre grovjobben selv.

Startsiden:

Gaga B.R. er kjapp. Vil nok få Got You B.R. over seg, om hun laddes fra start.

V75-4 (2120mv)

10 ULSRUD TEA

------------------------------

5 Lykkje Borka

1 Bjørnemyr Texa

8 Brenne Blissi

7 Arvesølv

9 Tante Ragnhild

4 Pave Jerkila

6 Aine G.L.

2 Kagge Lina

3 Bork Odina

Løpet:

Ulsrud Tea kan runde alle i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Ulsrud Tea er i toppform og har vært Norges beste hoppe etter at Lannem Silje ble skadet. Ove Kenneth Karlsen-traveren har vunnet seks og tatt to annen på de ni siste forsøkene. Hun pleier å ta seg av disse hoppeløpene, selv om hun denne gangen er belastet med hele 60 m tillegg. Hun er uansett best bakfra og kan bli tung å stå i mot til slutt.

Outsiderne:

Lykkje Borka var solid toer bak Horgen Lynet i en V75-finale sist og var god til seier gangen før. Galoppen ligger litt på lur for Steinseth-hoppa, men holder hun seg bare til rett gangart, kan hun muligens yppe seg litt mot favoritten.

Luringen:

Bjørnemyr Texa står veldig fint til på strek. Hun var veldig god i Nasjonalhestens pokalløp, hvor hun dro unna i front og travet raske 1.25,9. Ledet i det lengste, men kunne på de siste meterne ikke stå i mot gode Troll Solen, som startet 20 m bak. Hun kan selge seg dyrt, og det er ikke så sikkert at hun blir lett å fange.

Startsiden:

Bjørnemyr Texa er bra fra start. Utfordres først og fremst av Bork Odina.

V75-5 (1609ma)

1 QUITE PEPPER

2 Flashing Boko

3 Avery

10 Hickothepooh

------------------------------

6 Conrads Wilhelm

12 Whatsoflying S.S.

4 Joe Hoo Lee

11 Puccy Italia

8 Toto

9 Gary Volcano

5 Jacuzzi O.

Løpet:

Quite Pepper kan være et bankeralternativ.

Favoritten:

Quite Pepper er en vinnerhest av rang. Har seiret i hele 11 av 16 forsøk. Er god fra start og har trukket et perfekt førstespor. Har noen raske på utsiden, men klarer han å forsvare sporet og åpningen ikke blir morderisk, kan det gå veien igjen. Sist overtok han etter 400 meter, men ble utfordret av speedige Thai Profit som fikk et perfekt smygløp. Men Flaskerud-traveren strakk på seg og red av striden med nød og neppe.

Outsiderne:

Flashing Boko står ikke noe tilbake for Quite Pepper på sitt beste. Men han falt helt i sammen og var langt under pari etter pause sist. Kommer han til start er nok alt i orden, men jeg er veldig usikker på ham etter den siste starten.

Luringen:

Avery har vært lenge borte etter skade, men rapporteres veldig fin i trening og skal være vel forberedt. Helgestad-traveren er kjapp ut og skulle han klare å ta en lengde på favoritten, stiger sjansene betraktelig. Havner han utvendig, blir det nesten umulig.

Startsiden:

Quite Pepper, Avery, Joe Hoo Lee og Jacuzzi O. kan alle løse meget bra fra start. Det kan bli tøff kjøring innledningsvis, om det laddes.

V75-6 (2100ma)

9 GLOBAL REPUBLIC

3 PINGUS VANG

6 PEBBE SIMONI

7 VIKING VA BENE

------------------------------

2 Rafolo

11 Deep Sea Dream

10 O'Grady

8 Valley Ivan

5 Thai Navigator

1 Ready Eddie

4 Strong Forte

Løpet:

Jeg sjanser på fire hester i dette eliteløpet for varmblods.

Favoritten:

Global Republic avsluttet bra, men fikk aldri skikkelig fritt frem etter to måneders pause sist. Med det løpet i kroppen kan han ventes ytterligere skjerpet. Står til for et fint løp, og blir det tøff kjøring i front, kan han runde alle.

Outsiderne:

Pingus Vang var god til seier både sist og tredje sist. I mellom var han syk. Ble likevel sjette i et løp Patricia Hastrup vant da. Står fint til og kan absolutt vinne igjen.

Luringen:

Pebbe Simoni feilet like etter start sist, men fikk sen åpning, avsluttet fort og snappet annen bak Pingus Vang. Gangen før tapte han kun knepent for Patricia Hastrup etter en flott avslutning. 10-åringen fortjener en seier igjen.

Startsiden:

Rafolo er kjapp, men slipper trolig til Pingus Vang. Viking Va Bene kan også løse bra. Alle tre er Kolnes-travere.

V75-7 (2600ma)

9 DARCO

11 SOMETHING FISHY

10 KICK OFF CLASSIC

3 ORLANDO KNICK

12 FERNANDO

8 SKYFALL

------------------------------

6 Doctor Joe

4 Support Kindness

2 Rambo Rivner

7 Lighthouse West

5 Double Dream

1 Royaldoodle

Løpet:

Jeg prøver halve feltet i stayerløpet i V75-avslutningen.

Favoritten:

Darco var god til seier i V76 sist. Var uheldig som feilet bort annen i siste sving bak stallkameraten Goeie Gozer, som sto 20 m foran. Feilfritt og på sitt beste kan han vinne.

Outsiderne:

Something Fishy var god til en overlegen seier fra tet i Danmark sist. Liker lang distanse, og blir det litt kjøring i front innledningsvis, kan han runde alle.

Luringen:

Fernando hadde trafikkproblemer i tøft V75-lag på Axel Jensen-dagen sist og fikk aldri sjansen. Trønderen står sjanseartet til spormessig, men skulle det bli tempo over forestillingen, kan han runde mange, muligens alle.

Startsiden:

Support Kindness suser til tet, men slipper nok til Doctor Joe. Lighthouse West kan også løse bra.