Kveldens travtips: Langt enklere i mot for V76-bankeren

Bol Brage har møtt de beste årgangen og går ned flere klasser denne gangen. Fungerer han som best tror VGs travekspert, Anders Olsbu, at det er snakk om en vinner.

Det venter for øvrig 835 000 kroner ekstra i syverpotten denne superonsdagen.

– Bol Brage ble toer bak årgangstoppen Tand Kraft i den svenske Derby-kvalifiseringen og har vist at han har mye inne. Det er først og fremst en feilfri Hilton Molander i mot, mener Olsbu.

Dagens banker:

Bol Brage (V76-4) møter langt enklere lag enn vanlig. I normalform bør han ha en fin sjanse.

Dagens luring:

Draco Braz Minto (V76-1) har vært ute i tøffe lag i det siste og gjort det bra. Feilfritt kan han runde alle.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 432 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2160 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Bol Brage stå ugardert denne superonsdagen på Bjerke Travbane. Foto: Equus Media

V76-1 (2140mv)

2 GAIUS B.R.

3 TWO TO TANGO

13 DRACO BRAZ MINTO

10 SANDA LOVE

12 Daarling Am

----------------------------------

11 Bom Simoni

6 Restless By The Sea

9 Rolls Royal S.E.

5 Pirat Pia

4 Enjoythediamond S.C.

7 Super Crik

8 Chardonnay W.

1 Yankee's Chip

Løpet:

Jeg prøver fem hester i et løp med åtte vinnerkandidater.

Favoritten:

Gaius B.R. får et knepent tips. Mikkelborg-traveren tapte kun for gode Spiderman T.G. sist etter en tøff 1.11-åpning. Kunne blitt toer bak Ourastile gangen før uten galoppene. 3-åringen er noe usikker, men feilfritt kan han muligens holde unna.

Outsiderne:

Two To Tango har vært bra til to strake seirer. Feilet bort en topplassering tredje sist og tapte kun for Bongo i debuten fjerde sist. Står fint til på strek og skal regnes blant de tre igjen.

Luringen:

Draco Braz Minto sto på fint til tredje mot gode hester på Åby sist og ble fjerde etter en tøff tur i et løp gode A Brave Heart vant nest sist. Står i annen rekke på tillegg, men feilfritt og på sitt beste, er han i stand til å runde alle.

Startsiden:

Alle de fire innerste på strek kan løse bra. Enjoythediamond S.C. slipper trolig om hun skulle komme foran.

V76-2 (1609ma)

3 BJØRNEMYR TEXA

1 TANGEN BRAUTE

----------------------------------

6 Strikkeprinsen

4 Alm Sander

5 Faks Mollyn

8 Emil Mollyn

9 Hvatt Ronja

10 Kvikk Tojo

2 Lundrapp

7 M.H. Fantomet

11 Myrviks Anton

Løpet:

To-tre hester peker seg litt ut i dette sprintløpet.

Favoritten:

Bjørnemyr Texa satt tidlig i tet i Nasjonalhestens pokalløp sist og ledet lenge, men kunne ikke svare gode Troll Solen, som sto 20 meter bak, til slutt. Gangen før vant hun lett fra tredje utvendig. 5-åringen er meget bra fra start, og kommer hun seg først foran, kan hun lede hele veien. Men hun er vel så god med ryggløp. Bare hun unngår dødens, kan hun vinne igjen.

Outsiderne:

Strikkeprinsen feilet fra start sist, men kom sterkt tilbake til sjette i et løp Horgen Lynet vant foran Kaksen. Humborstad-traveren er veldig usikker, men er mer enn god nok feilfritt. En evig outsider.

Luringen:

Tangen Braute tapte også kun for Troll Solen sist, i kaldblodscupen, dog klart. Men Tangen Braute fikk en tøff reise. Han travet i tredjespor til han kom ned i dødens etter 600 meter. Siden holdt han bra til annen. 6-åringen står i fare for å bli overflydd fra start, men er aktuell om det løser seg.

Startsiden:

Lundrapp, Bjørnemyr Texa og Alm Sander er alle kjappe fra start og vil kjøre om føringen. Tangen Braute er heller ingen sinke.

V76-3 (2100ma)

9 RUSSEL STREET

1 ADYTON FLAME

6 PRECIOUS TO ME

10 A Winner

----------------------------------

2 Victor Hastrup

4 Ghandi B.R.

7 Sky Tanic

8 Magnetic Mac

3 Legacy

11 Lonely Warrior

5 Rocket Queen

Løpet:

Jeg sjanser på fire hester i Bjerkebanens serie for de stallansatte.

Favoritten:

Russel Street har kun tapt for gode C.C. Sugar i sine to siste starter. Sist var han til og med litt forkjølet. Morten A. Pedersen-traveren fortjener virkelig en seier etter flere gode løp. Hans Jørgen Eggen kjørte hesten nest sist og får sjansen igjen.

Outsiderne:

Adyton Flame har vært litt uheldig i sine siste starter. Fjerde sist overtok han 1200 meter igjen og var siden helt overlegen. Bare han ikke blir sittende fast, kan han vinne igjen.

Luringen:

Precious To Me har vært ute i tøffe lag. Har blitt sliten etter tøffe reiser i sine to siste starter, men holdt bra til fjerde nest sist. Hoppa er kjapp fra start og har en offensiv kusk. Hun forsvarer seg bra fra tet og kan lede hele veien om hun skulle komme dit, om ikke åpningen blir for tøff.

Startsiden:

Precious To Me, Victor Hastrup og Adyton Flame kjører trolig om føringen. Jeg holder en liten knapp på førstnevnte.

V76-4 (2100ma)

4 BOL BRAGE

----------------------------------

9 Hilton Molander

7 Leikur

2 Væskinge Anna

6 Vest Odin

11 Kuven Tøtto

1 Rappen

8 Åls Faksen

3 Reinfaks

5 Magnums Mocca

12 Julie

10 Brevik Juli

Løpet:

Jeg tar sjansen på Bol Brage som kveldens alenstrek. Hilton Molander i mot.

Favoritten:

Bol Brage er bra på sitt beste, men han er ikke helt til å stole på. I sin femte siste start tapte han kun for de svenske årgangstoppene Tand Kraft og Järvsö Pegasus, dog klart. I den svenske Derby-kvalifiseringen tapte han kun for førstnevnte. I selve finalen ble han veldig sliten fra lederrygg, men de åpnet i 1.20-fart. I den norske Derby-kvalifiseringen, i sin siste start, feilet han som sliten fra tredje innvendig på siste bortre. Kommer ut etter pause nå, men er formen intakt, skal han ha en god sjanse til å lede hele veien, om han bare går feilfritt.

Outsiderne:

Leikur avsluttet flott til fjerde sist og vant lett fra tet gangen før. Står sjanseartet til spormessig, men kan ende på trippelen med posisjonsklaff.

Luringen:

Hilton Molander kommer ut etter drøye fire måneders pause. Har kapasitet for en topplassering, men er noe usikker. Feilfritt kjemper han stort sett alltid i toppen. Kan muligens yppe seg litt mot favoritten.

Startsiden:

Bol Brage kan sitte tidlig i tet, selv om han har et par kjappe innvendig.

FAVORITT: Lykkerus kan ta en etterlengtet og fortjent seier etter fire strake tredjeplasser i harde lag. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-5 (2100ma)

3 LYKKERUS

5 VILLAS CATO

1 Mjølner Tore

4 Eigelands Jokeren

----------------------------------

8 Lykkje Borka

2 H.G. Jerv

10 Bravo Turbo

6 Stensvik Iver

7 Valle Mattis

9 Rigel Storm

11 Tallas

Løpet:

Fire hester kan rekke i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Lykkerus har fire strake tredjeplasser på rad og fortjener snart en seier. 6-åringen har vært ute i tøffe lag. Virker til å ha stabilisert seg en god del. Feilfritt kan en etterlengtet triumf fort komme.

Outsiderne:

Mjølner Tore feilet seg bort snaue runden igjen i V75 sist. Gangen før avsluttet han bra til fjerde bak Tekno Jerken, Ulsrud Tea og Lykkerus i Bjerkebanens stayerløp. Blir overflydd fra start, men kommer han seg løs, er han ikke ueffen.

Luringen:

Villas Cato fikk en drøy sisterunde fra køen sist, men fullførte bra. Lundstrøm Wolden-traveren er klart bedre enn raden og er mer enn god nok feilfritt og på sitt beste.

Startsiden:

En feilfri Lykkerus kan muligens ta føringen. Eigelands Jokeren er nok verst i mot.

HOPPE-DERBY-VINNER: Madelen L.T.C. holder her unna for Nice Eleven L. i årets hoppe-Derby. Denne gang møter hun eldre og mer garvede hingster og vallaker. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-6 (2100ma)

6 MADELEN L.T.C.

3 JET VOICE

11 GIGANT INVALLEY

----------------------------------

7 Flirtin Beach

1 Ronato

8 Hickothepooh

9 Ewald F. Boko

10 No Limit L.A.

4 Dream On Plush

5 Ramona's Fighter

12 Global Oracle

2 King Of Friday

Løpet:

Jeg sjanser på en trio i Johs. Thues løp.

Favoritten:

Madelen L.T.C., årets hoppe-Derby-vinner, møter eldre og mer garvede hingster denne gang. Men hun er veldig kjapp bak bilen, men det kan bli tøft å overfly Ronato. Skulle hun klare det, ser jeg ikke bort i fra at det kan holde helt inn.

Outsiderne:

Jet Voice tok en sterk og enkel seier fra dødens i billig lag sist. Satt fast gangen før etter pause. Står fint til spormessig. På sitt beste er han god nok.

Luringen:

Gigant Invalley prøvde å holde gode U.S. Male E.P. ute fra dødens sist. Det ble for tøft, og han ga seg til slutt. Er behandlet i luftveiene i etterkant. Skulle det bli tøff kjøring i front, kan han runde alle, om formen er intakt. Blir dessuten kuskeforsterket med Gunnar Austevoll.

Startsiden:

Ronato og Madelen L.T.C. kjører om føringen.

V76-7 (1609ma)

3 ROSSINI DIAMANT

5 RICOCHET FACE

2 PRINCE TANIC

11 SOUTHWIND GIZZEL

4 CLINT CLASSIC

1 AMONG HASTRUP

6 Jefferson Dotcom

9 Always On Time

8 Thai Profit

----------------------------------

10 Darling Nikki

12 Charlie Harmoni

7 C.C. Boy

Løpet:

Et åpent løp avslutter V76-rebusen. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Rossini Diamant kommer fra Tyskland med imponerende meritter. 5-åringen, som nå kommer ut i regi av Lundstrøm Wolden, har vunnet hele 12 av 14 løp hittil i år. Står fint til spormessig og er bra fra start. Om det ikke blir helt feil med posisjonene, kan han vinne på direkten.

Outsiderne:

Ricochet Face har vunnet tre av sine fire siste starter. Feilet seg bort nest sist. Tok en sterk og suveren seier fra dødens sist. Er kjapp fra start og skal regnes i striden igjen.

Luringen:

Southwind Gizzel slapp overraskende føringen sist og ble sittende sittende fast med krefter spart. Blir det tøff kjøring i front, noe det kan bli, stiger sjansene for Rennesvik-traveren, som virkelig har vært god i ny regi.

Startsiden:

Alle de seks innerste er kjappe fra start. Her kan det bli tøff kjøring fra start. Thai Profit er også kjapp, men skal sannsynligvis tas opp.