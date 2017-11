Kveldens travtips: Kjempe-banker i V76

Dæmro Kjempen ble innhentet av Mjølner Zorro oppunder mål sist. Møter enklere lag nå og bør lede fra start til mål.

VGs travekspert, nøler ikke med å bankertippe Stig Bye-traveren.

– Dæmro Kjempen var flink toer sist og vant lett i de to foregående løpene etter pausen. Hesten er veldig kjapp fra start og står perfekt til i springspor over sprintdistanse. Normalt leder han hele veien. Jeg spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall. A Winner og Eye Of The Tiger N.L. er også aktuelle bankerkandidater, mener Olsbu.

SLIK VINNER DU PÅ HEST:

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Dæmro Kjempen (V76-5) har en billig oppgave på papiret og er en vinner uten uhell.

Dagens luring:

Skylander Hill (V76-6) er skikkelig på gang igjen. Var solid toer sist. Kan lede hele veien.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30. Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V76-forslag (store bokstaver): 96 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1440 kroner





EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, bankertipper Dæmro Kjempen. Foto: Equus Media

V76-1 (2140mv)

9 SOLKONGEN

6 WILL TEDDY

2 SPYDOMANN Ø.K.

7 LYKKJE EMBLA

10 LYKKJE TVEITEN

3 KOSSAR

-----------------------------

11 Sol Faksa

1 Spang Kongen

8 Låhne Lukas

12 Ingerø Mari

4 Vangs Odin

5 Sandemoin

Løpet:

Jeg prøver seks hester i et løp jeg ser åtte hester kan vinne.

Favoritten:

Solkongen koblet grepet på Will Teddy sist, men ble kontret ut oppunder mål og måtte se seg knepent slått. Hamre-traveren er kapabel, men usikker. Feilfritt og på sitt beste kan han meget vel vinne, men det er ingen lettkjørt krabat.

Outsiderne:

Will Teddy gikk et sterkt løp sist og kontret ut Solkongen da. Blir kraftig kuskeforsterket med Gunnar Austevoll nå og er langt mer travsikker enn favoritten. Kan absolutt vinne igjen.

Luringen:

Lykkje Embla har avsluttet bra i kulissene i sine to starter etter pause. Husk at hun var på trippelen i halvparten av sine 16 starter i fjor, hvor fire av dem endte i seirer. Hoppa er klart bedre enn raden og står fint til i springspor. Med maks klaff kan hun muligens overraske.

Startsiden:

Kossar, Will Teddy og Lykkje Embla er trolig best i gang. Kanskje Will Teddy til tet.

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger

V76-2 (2100ma)

3 A WINNER

10 Federal Crown

-----------------------------

8 Mon Amie Superb

7 Dream Princess

9 Noir Sun

2 Norse Ideal

1 Tulle Ringhøj

6 Fighter Filiokus

4 I See U. One

Løpet:

A Winner blir min klare favoritt i dette løpet for de stallansatte, men jeg sper på med et par garderinger.

Favoritten:

A Winner har vært god til to strake seirer. Møter skjerpet lag nå, men står fint til spormessig, er rask fra start og kan lede hele veien. Har dessuten en dyktig kusk som vant med hesten sist. Kai Johansen, som trener hesten, har bankertippet ham i VG.

Outsiderne:

Mon Amie Superb har gjort det veldig bra i Nord-Norge. Står litt sjanseartet til ytterst på vingen, selv om hun er blitt strøket inn et spor. Men feilfritt og på sitt beste kan hun muligens yppe seg litt. Hun har et høyt toppnivå.

Luringen:

Federal Crown gjør gode løp hver gang. Vant lett etter en 1.12-åpning på Leangen sist. Skulle det bli tøff kjøring i front, kan han runde mange og ende blant de tre.

Startsiden:

A Winner stikker normalt til tet.

SUKSESSDUO: Kusk Magnus Teien Gundersen (t.v.) og trener Sigbjørn Kolnes har høstet mange triumfer. I kveld kan de på ny vinne med Eye Of The Tiger N.L. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-3 (2100ma)

3 EYE OF THE TIGER N.L.

6 Gukko Raw

11 Joe Hoo Lee

1 La Diva Rossi

2 Westline

-----------------------------

4 Miss Åslandia

9 K.W. Tigerlady

12 Welcome S.E.

8 Javier Palema

5 Tayno Dream

7 Enya Dream

10 Ønas Julius

Løpet:

Eye Of The Tiger N.L. hadde normalt vært et klart bankeralternativ, men han skuffet sist.

Favoritten:

Eye Of The Tiger N.L. var det relativt tidlig slutt for i et langløp på over fire kilometer sist. Gikk sterke løp før det, men den siste innsatsen gjør meg noe usikker. Nest sist var han uheldig og feilet som vinner mot siste sving. Rapporteres veldig fin i trening, og det er ikke funnet noen feil på hesten. I normalform har han en god sjanse.

Outsiderne:

Gukko Raw imponerte med en sterk seier på Jarlsberg fredag. Travet i tredjespor til han kom ned i dødens etter 700 meter. Likevel koblet han grepet på ledende Marchetti oppunder mål. Kjemper i toppen igjen.…Joe Hoo Lee fikk en velfortjent seier sist etter mange gode løp. Avgjørde enkelt da i relativt billig lag. Skulle det bli litt kjøring i front, og han ikke sitter for langt bak, kan han være med helt i fremste rekke til slutt.

Luringen:

Westline avsluttet fort etter å ha fått en dårlig rygg i siste sving sist. Avsluttet lynraskt til tredje bak Dream On Plush og Millmasai sist han gjestet Bjerke. Ligger svenskegjesten på skuddhold i siste sving, er det ikke umulig.

Startsiden:

La Diva Rossi kan muligens forsvare sporet. Utenfra vil nok Gukko Raw og Eye Of The Tiger N.L. prøve seg litt, uten at de er noen lyn fra start.

V76-4 (1609ma)

7 HORGEN LYNET

4 RAKKERFANTEN

-----------------------------

8 Strikkeprinsen

5 Lundrapp

2 Herr Jao

6 Prins Philip

11 Alm Sander

3 Myrviks Anton

1 N.S. Viras Lykke

10 Raymon

9 Hof Lotta

Løpet:

Jeg sjanser på to hester, men ser seks hester med vinnersjanse.

Favoritten:

Horgen Lynet var god til seier i V75 på Leangen sist og tok ned gode Kaksen til slutt. Tredjehesten fra årets svenske Derby kan løse fort fra start, men galoppen ligger litt på lur. Skulle han komme foran og vise seg fra sin beste side, er det normalt snakk om en vinner. Jeg tror også han kan vinne fra dødens.

Outsiderne:

Strikkeprinsen er håpløst usikker i sulkyløp. Som regel må han innom galoppen, men han kommer som regel alltid bra tilbake. Feilfritt er han ikke ufarlig. Sist vant han lett i et montéløp, og han er ubeseiret i den grenen. Så formen er i alle fall intakt.

Luringen:

Rakkerfanten var veldig bra til en enkel seier fra tet sist. Bø-traveren er bra fra start og kan kanskje sitte tidlig i tet. Skulle favoritten svikte med galopp, er Rakkerfanten en av dem som står klar til å overta.

Startsiden:

En feilfri Myrviks Anton er veldig rask, men skal ha rygg. Da kan Rakkerfanten, Lundrapp eller Horgen Lynet overta.

V76-5 (1640mv)

6 DÆMRO KJEMPEN

-----------------------------

7 Wik Faksen

4 Turbofaksen

5 Skogli Molly

11 Tako Ø.K.

3 Alm Travana

8 Lykkje Ida

1 Skib Viktor

9 Myrviks Junior

2 Furderud Stjerna

Løpet:

Dæmro Kjempen er kveldens sikreste vinner.

Favoritten:

Dæmro Kjempen dro unna i tet sist, men ble innhentet av tilleggshesten Mjølner Zorro på de siste meterne. Var god til to enkle seirer før det. 4-åringen er flink fra start, og det meste taler for ledelse fra start til mål. Jeg spekulerer ikke i favorittfall.

Outsiderne:

Wik Faksen gikk litt på det jevne sist og var klart slått av Dæmro Kjempen. Avsluttet fint til annen gangen før og er normalt trippelaktuell.

Luringen:

Turbofaksen feilet seg bort sist. Var god i startene før. Har trukket et trangt fjerdespor, men kommer han seg bare greit av gårde, er ikke motstanden verre enn at han kan ende på trippelen.

Startsiden:

Dæmro Kjempen stikker normalt til tet.

V76-6 (2100ma)

6 DUPONT

2 SKYLANDER HILL

5 HAZIL BOKO

8 FROM ZERO TO HERO

-----------------------------

11 Bom Simoni

7 Muscles Classic

10 Tommycin

1 Mr. Picasso

12 Prapai R.

4 Victoria Cheyenne

9 Real Superb

3 Kerosene

Løpet:

Jeg sjanser på en kvartett, men jeg skulle gjerne hatt råd til tre hester til.

Favoritten:

Dupont travet i dødens til han overtok etter en runde sist. Kunne ikke stå i mot Super Orlando til slutt og var uheldig som feilet bort annen. Sammen plassering feilet han bort i 3-årsstjernen. Hamre-traveren kan være forbedret med løpet sist i kroppen. Feilfritt og på sitt beste er han god nok til å vinne.

Outsiderne:

Hazil Boko har tatt hele seks annenplasser på ni forsøk i år, men har kun vunnet en gang. Det er ikke snakk om noen antivinnter. Normalt ender han blant de tre igjen.

Luringen:

Skylander Hill viste seg fra sin beste side sist. Travet i dødens til han overtok på siste bortre, da lederen ga seg. Kunne ikke stå i mot Chere til slutt, men forsvarte seg bra til annen. Raab-traveren er bra fra start og skulle han komme foran, kan han lede hele veien, om åpningen ikke blir for tøff.

Startsiden:

Skylander Hill kan fort sitte i tet.

V76-7 (2100ma)

5 AMAZING S.H.

3 ALBERTE MERCI

9 FARAH DIBA RIVER

8 ABOVE FROM DE HESS

10 Global Talk

12 Boulevard

-----------------------------

6 U.F. Andover Again

11 Ebba B.R.

1 Gigi Follo

2 Ms. Quaker Force

4 Tracy Kronos

7 My Carisma

Løpet:

Jeg prøver halve feltet i dette hoppeløpet i V76-finalen.

Favoritten:

Amazing S.H. kommer ut etter pause, men har trent fint og er godt forberedt. Tvedt-traveren kjøres for tet, men har raske Alberte Merci innvendig. Kommer hun først foran, kan hun bli vrien å tukte, om åpningen ikke blir for tøff.

Outsiderne:

Alberte Merci rapporteres også veldig fin i trening og er også ute etter teten. Det kan bli tøft til slutt om hun får Amazing S.H. over seg. Velger man lederrygg har hun uansett en god trippelsjanse. Er ikke ueffen om åpningen skulle komme.…Above From de Hess ble sittende fast sist. Skal i utgangspunktet få et snilt løp, men skulle det klaffe med posisjonene fra et sjanseartet spor ytterst på vingen, er det ikke umulig.

Luringen:

Farah Diba River gikk en flott sisterunde fra køen i Sverige sist, men hadde alt for langt frem. Var også god i startene før og fortjener snart en seier igjen. Blir det litt kjøring i front, stiger sjansene for Helgestad-traveren.

Startsiden:

Alberte Merci og Amazing S.H. kjører trolig om føringen.