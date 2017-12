Kveldens travtips: Hamre-banker i V76

Promo Kemp imponerte med en sterk seier fra dødens i norgesdebuten sist. VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å la ham stå ugardert.

Promo Kemp har fine forutsetninger på ny.

– Frode Hamre-traveren er normalt ytterligere forbedret med løpet sist i kroppen og skal regnes med en god sjanse igjen. Hesten er bra fra start og skulle han bli sluppet til tet, er det normalt ikke snakk om saken, mener Olsbu.

Han prøver ellers tre dobbeltbankere i form av Lille Olga og Sjåvoll Sjarmi, Stian og Voje Eld, samt Tripsson Ø.K. og Horgen Lynet.

Dagens banker:

Promo Kemp (V76-4) gikk et solid løp til seier sist. Uten uhell vinner trolig Hamre-traveren igjen.

Dagens luring:

Sjåvoll Sjarmi (V76-5) er mer enn god nok feilfritt. Blir dessuten kuskeforsterket med Dalen.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 192 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1100 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, nøler ikke med å bankertippe Promo Kemp, som var solid til seier i norgesdebuten sist. Foto: Equus Media

V76-1 (1640mv)

3 ETNA B.R.

2 AMON TOMAZ

5 READY EDDIE

1 BANKER GO'S

13 Ramona's Fighter

10 Jacuzzi O.

8 Gary Volcano

6 Big City Rambler

15 Speedy Gon Sali

9 Avalon

4 Out Of Nowhere

------------------------

12 Sharpshoother

11 Hard Cider

14 Howthehaloareyou

Løpet:

Flere med vinnersjanser i dette travrittet. Jeg garderer.

Favoritten:

Etna B.R. går gode løp hver gang. Avsluttet bra til tredje sist og knep seieren fra Amon Tomaz gangen før. Christina A. Hande er med i championatstriden til fulle og vil nok gi alt for seier. Ekvipasjen får et knepent tips.

Outsiderne:

Amon Tomaz kjemper som regel alltid i toppen i travritt. Vallaken er kjapp fra start, kan ta føringen og lede helt inn. Uansett har han en god sjanse til å ende blant de tre.

Luringen:

Ready Eddie gjør en spennende montédebut. Gikk et fint prøveløp, og viser han seg fra sin beste side, kan han muligens yppe seg. Formen er imidlertid noe usikker. Men rytteren, Siv Emilie Løvvold, som er hovedutfordrer til championattittelen, vil nok gjøre alt for seier. Hesten får stå som en stor outsider.

Startsiden:

Amon Tomaz og Etna B.R. duellerer om føringen.

V76-2 (2100ma)

11 VALLE STORM

2 HVALSTAD ODIN

12 VOLLANFAKS

4 Lykkje Embla

5 Stumne Luna

------------------------

3 Vetle Jon

7 Rapptor

10 Torpa Oda

9 Kolnes Karen

1 Egge Edel

6 Vangs Odin

8 Bork Juni

Løpet:

Fem hester bør rekke i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Valle Storm feilet fra start i knallhardt lag i Nils Østbys minneløp sist, hvor han støtte på flere av landets beste 4-åringer. Helgestad-traveren sto på bra etterpå, selv om det ikke ble premie. Gangen før avlsuttet han sterkt fra køen til fjerde. Tredje sist feilet han et par ganger og kunne vært trippelaktuell bak Eldhusodin og Alessandra uten den siste galoppen. Fjerde sist avsluttet han flott og innhentet Sundby Søss kort før mål. Feilfritt og om det bare klaffer litt fra baksporet, kan han vinne igjen.

Outsiderne:

Vollanfaks virker til å ha stabilisert seg en god del. I alle fall har han tatt to strake seirer på enkelt vis. Per L. Nilsen-traveren vant fra tolvtesporet sist, og det er ikke umulig at han kan gjøre det igjen.

Luringen:

Hvalstad Odin var uheldig og feilet bort annen bak Eidshaugdjerven sist. Tapte kun for Røyns Stjernen gangen før. Står fint til spormessig og skal regns blant de tre, bare han holder seg til rett gangart.

Startsiden:

Egge Edel er kjapp ut, men skal normalt ha ryggløp over full distanse. Hvalstad Odin, Vetle Jon og Lykkje Embla kan alle være tetaktuelle. Rapptor og Bork Juni er heller ingen sinker, men står langt ute på vingen. Begge skal trolig uansett ha ryggløp.

JAGER SEIER: Skal det endelig lykkes for Geir Flåten å få Stian feilfritt rundt. Da runder ekvipasjen trolig til seier. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-3 (2140mv)

6 STIAN

1 VOJE ELD

------------------------

4 Faks Blæsen

8 Valle Grim

5 Stuve Sky

3 Land Mann

2 A.H. Svarten

7 Lygna Spretten

9 Mila

Løpet:

Jeg synes to hester peker seg litt ut i dette 3-årsløpet for kaldblodshester.

Favoritten:

Stian er den klart den beste hesten, men Flåten-traveren feiler for et godt ord. Skibber-sønnen kunne ha radet opp seirer uten galoppene. Klarer kusken kunststykket å holde ham i trav hele veien, kan det gå mot en velfortjent seier.

Outsiderne:

Faks Blæsen er bra feilfritt og på sitt beste, men har rotet litt i det siste. Ble noe hissig sist og kommer ut med nytt utstyr nå. Fungerer det, kan han fort ende blant de tre, vel og merke om han holder seg til rett gangart.

Luringen:

Voje Eld er kastrert og kommer ut etter pause, nå i regi av Arthur Bø. Hesten rapporteres veldig fin i trening og er den klart forbedret, ser jeg ikke bort i fra at han kan yppe seg litt mot Stian. Uansett kan han stå klar til å overta om favoritten skulle rote seg bort.

Startsiden:

Voje Eld kan forsvare sporet. Først og fremst Faks Blæsen og Stuve Sky i mot.

V76-4 (2100ma)

5 PROMO KEMP

------------------------

9 Above From de Hess

8 Lins Tanic

2 Ingemar Palema

12 Happy Petter

11 C.C. Sugar

3 Walker Jade

6 Fender Boko

4 Enjoythefuture S.C.

7 Mira Prawo

1 Ouster Hanover

10 Red's Chipchip

Løpet:

Promo Kemp blir kveldens V76-banker.

Favoritten:

Promo Kemp var meget god til seier fra dødens i norgesdebuten sist. Hamre-traveren kan være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Blir 3-åringen sluppet greit til tet, blir han meget vrien å tukte. Uansett skal USA-importen regnes med en fin sjanse.

Outsiderne:

Lins Tanic avsluttet sterkt fra køen sist til tredje bak Promo Kemp og S.M.K. Shocking. Har trukket et sjanseartet spor, men skulle det klaffe med posisjonene, kan han være trippelaktuell igjen.

Luringen:

Above From de Hess har vært uheldig i sine to siste starter, hvor hun har hatt trafikkproblemer. Står til for et fint ryggløp og skulle det bli tøff kjøring i front, er det ikke helt umulig at hun kan melde seg inn i striden. Høitomt-traveren skal uansett regnes i trippelsammenheng.

Startsiden:

Promo Kemp er kjapp ut, men har tre raske rett på innsiden. Kan muligens få overta om kusken klemmer til.

V76-5 (2140mv)

7 LILLE OLGA

10 SJÅVOLL SJARMI

------------------------

4 Lygne Odine

1 Årdals Lise

5 Tangen Tora

6 Ros Lilja

8 Myklejenta Karin

2 H.M. Urd

3 T.M. Stjerna

9 Troll Ronja

Løpet:

Jeg sjanser på to hester i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Lille Olga vant enkelt en kvalifisering til hoppe-Kriteriet, men hadde dessverre en infeksjon i finalen. I kvalifiseringen til Oaks hadde hun halsproblemer og var unnskyldt også der. Nå rapporteres hun fin i trening, og viser hun seg fra sin beste side, bør hun være med i toppen her. Men hun skal trolig få et fint løp første gang ut.

Outsiderne:

Lygne Odine har vært uheldig i det siste. Både sist og tredje sist avsluttet hun bra i kulissene etter galopp. Nest sist feilet hun bort annen bak gode Brazze Borken. Feilfritt ender hun trolig blant de tre.

Luringen:

Sjåvoll Sjarmi har feilet bort mye penger. Denne gang blir hun kuskeforsterket med Dalen. Klarer han å holde henne i rett gangart, er hun sterk nok til å vinne.

Startsiden:

Alle på strek kan løse fint, vel og merke feilfritt. Noe åpent.

V76-6 (1609ma)

2 FOX DRAGON

6 THAI PROFIT

3 CLINT CLASSIC

5 BASIC INSTINCT

10 Muscle Mack

------------------------

1 Flirtin Superb

4 Miley Goal

7 Trust Boom Bay

8 Sweet'n Sour Akema

9 Gigant Super

Løpet:

Halve feltet bør normalt rekke her.

Favoritten:

Fox Dragon var mektig i seiersløpet sist. Via drøye spor innledningsvis satt han i tet runden igjen. Tross den harde åpningen vant han lett. Den sterke Kolnes-traveren skulle gjerne sett distansen lenger. Uansett skal han regnes feilfritt.

Outsiderne:

Thai Profit vant uten å være helt på topp sist. Vant tross startgalopp og sen åpning i V75 gangen før. Er kjapp fra start og kan være med i tetkampen. Bare han unngår dødens, er han seiersaktuell.

Basic Instinct vant greit i norges- og Høitomt-debuten på Klosterskogen sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Hesten, som gikk 1.13 full vei i sommer, kan kjempe helt i toppen igjen, selv om motstanden er klart skjerpet. Men Bjerke-svingene vil nok passe langt bedre for den danskfødte 4-åringen.

Luringen:

Clint Classic holdt godkjent til sjette i tøft V75-lag på Axel Jensen-dagen sist. Var god til seier gangen før. Står fint til spormessig og skal regnes i striden.

Startsiden:

Flirtin Superb, Clint Classic og Thai Profit er alle kjappe om det laddes.

STÅR FOR TUR: Cato Antonsen kan ta en etterlengtet seier med Tripsson Ø.K., som han trener og kjører. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-7 (2140mv)

8 TRIPSSON Ø.K.

10 HORGEN LYNET

------------------------

4 Mjølner Spik

3 Stensvik Martin

5 Lome Gant

6 Dag Støvar

9 Strikkeprinsen

2 Sol Faksa

7 Søyset Kaiser

11 Maks Mollyn

1 Missingmyr Stjernen

Løpet:

Jeg synes to hester peker seg litt ut i V76-finalen.

Favoritten:

Tripsson Ø.K. har gått flere sterke løp på rad nå og fortjener virkelig en seier. Står i springspor, men det spørs om han kan utnytte det. Likevel satser nok Cato Antonsen offensivt direkte. Blir ikke hesten hengende for lenge i sporene, kan han ta en etterlengtet seier.

Outsiderne:

Mjølner Spik var ute mot gode hester i V75 sist. Ble femte, men firte den siste biten. Gangen før avsluttet han sterkt til tredje bak Ådne Odin og Järvsöodin. Viser han seg fra sin beste side, kan han ende blant de tre, om han kommer greit ut fra det trange annetsporet.

Luringen:

Horgen Lynet feilet seg bort mot tøffe hester i Nils Østbys minneløp sist. Gangen før fullførte han sterkt til annen fra dødens etter en tøff innledning. Tredje sist i V75 tok han ned gode Kaksen til slutt. Feilfritt kjemper Moen-traveren i toppen.

Startsiden:

En feilfri Sol Faksa tar normalt føringen.