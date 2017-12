Kveldens travtips: Hamre-banker i V75

Ingen soleklare bankerkandidater peker seg ut i V75-spillet på Momarken fredag kveld, men VGs travekspert, Anders Olsbu, prøver Seaside Illusion.

Hamre-traveren var mektig til en overlegen seier etter et halvt års pause sist.

– Seaside Illusion er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Møter noen gode svenskegjester, men bare det ikke blir helt feil med posisjonene, kan det gå veien igjen, tror Olsbu.

Han synes for øvrig at en trio peker seg ut både i Kaare Krosbys minneløp og A.J.F. Haneborg-løpet.

– Tre hester peker seg ut i 3-årsløpet, Kaare Krosbys minneløp, i form av Moe Tyr, Brenne Banker og Prins C.K. Ingen av dem er helt travsikre, men alle skal regnes i striden om de holder seg til rett gangart. En trio prøver jeg også A.J.F. Haneborg-løpet. Jeg setter N.Y. Coeur de Soleil foran Photo Lavec og Teddy Boy O.K. i dette stayerløpet, sier han.

Fire hester kan muligens rekke i Thor Østbys minneløp.

– I eliteløpet for kaldblodshester, Thor Østbys minneløp, sjanser jeg på fire hester i form av Polar Northug, Wik Emil, Lex Lodney og Gandolf, sier Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Seaside Illusion (V75-5) var god til seier etter lang pause sist og skal regnes i striden igjen.

Dagens luring:

Luxury Tile (V75-1) har hatt trafikkproblemer i sine to siste starter og kan meget vel vinne dette.

Alt fra Momarken kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 17.30.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Momarken:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2592 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Seaside Illusion stå ugardert i V75-omgangen på Momarken Travbane fredag kveld. Foto: Equus Media

V75-1 (2140ma)

12 BOULEVARD

10 LUXURY TILE

1 FREIA BONANZA

7 DELICIOUS DREAM

11 Uendy Z.S.

4 Ula Mil

9 Tarantino Classic

8 My Carisma

----------------------------

2 Golden Garbo

5 Judys Sunrise

3 Gunny Princess E.

Løpet

Jeg ser åtte hester med vinnersjanse i dette hoppeløpet.

Favoritten

Boulevard avsluttet flott fra køen sist i V75 til tredje bak Pleasetellmewhattodo og Delicious Dream. Står vrient til i spor tolv igjen, men klaffer det med posisjonene og det blir litt tempo i front, kan hun runde alle. Hun var meget bra i høst, og på sitt beste er hun god nok.

Outsiderne

Freia Bonanza var syk i sine siste starter og har vært unnskyldt. Også hun var god i seiersløpene i høst. Hun er knallhardt ute grunnlagsmessig, men hun er kjapp fra start og veldig bra på sitt beste. Tilbake i slag kan hun muligens holde unna. En typisk outsider.

Delicious Dream avsluttet solid til annen sist og har hatt mye utur. Fortjener snart en seier igjen.

Luringen

Luxury Tile satt fast med krefter spart i løpet Pleasetellmewhattodo vant foran Delcious Dream sist. Gangen før avsluttet hun fort til annen etter sen åpning. Klaffer det fra baksporet kan hun ta en velfortjent seier. Hun gjør alltid gode løp og har vært blant de to fremste i 11 av de 15 løpene i år.

Startsiden

Fraia Bonanza kan forsvare sporet. My Carisma er kjapp ut om hun blir laddet og er strøket inn et spor.

V75-2 (2140mv)

9 MOE TYR

8 BRENNE BANKER

6 PRINS C.K.

----------------------------

4 Daragon

2 Spang Viktor

14 Tekno Teddy

11 Haugestad Arne

12 Tenk Nå Dina

13 Järvsöbork

10 Rådim Faksen

15 Adelinn

7 Rappnor

3 Øygard Pål

5 Møyvon

Løpet

Tre hester peker seg ut i Kaare Krosbys minneløp.

Favoritten

Moe Tyr har hatt mye problemer, men trener fint nå. Han har stor kapasitet og er mer enn god nok på sitt beste. En stor outsider.

Outsiderne

Prins C.K. har vunnet fire av sine seks starter og har aldri tapt feilfritt. Har fått et løp i kroppen etter lang pause. Er flink fra start og skal regnes i striden.

Luringen

Brenne Banker feilet bort annen bak Valle Ask i DNTs høstfinale sist. Var solid i seiersløpene i høst og kan kjempe om seieren feilfritt.

Startsiden

Prins C.K. er kjapp fra start og kan fort ta føringen.

V75-3 (2140ma)

9 GOOD LUCK

6 My Cool Mama

----------------------------

7 Circe des Emois

11 Back On Line

4 Mr. Babalo

10 August Stensbæk

5 Balotelli

8 Yassas

2 Realistic

1 Carotis

12 Golden's Pride

3 Kerosene

Løpet

Flere med vinnersjanse, men jeg sjanser på to hester med Good Luck som klar favoritt.

Favoritten

Good Luck avsluttet sterkt fra køen til fjerde sist og var ikke langt bak vinneren. Tok en sterk seier foran Gaga B.R. tredje sist. Tapte kun for Got You B.R. i debuten etter en fin avslutning. Avlsuttet også bra etter galopp nest sist. Det er stilt store forventninger til Østre-traveren som står til for et fint løp og kan runde alle bare det klaffer litt.

Outsiderne

Circe des Emois satt fast med krefter spart bak Calexico sist. Står litt langt ute på vingen, men Aarlie-traveren er bra fra start og skulle hun komme foran, kan hun bli skummel.

Luringen

My Cool Mama viste seg endelig fra sin beste side igjen sist og vant lett. Husk at hun kun tapte for Calina i en hoppe-Kriterie-kvalifisering, men måtte nøye seg med niende i finalen.

Startsiden

Nr. 4,5,6 og 7 er bra ut.

V75-4 (1640mv)

2 POLAR NORTHUG

9 WIK EMIL

11 LEX LODNEY

5 GANDOLF

----------------------------

7 Philip Lyn

12 Hellin Faxen

4 Finnskog Fokus

3 Flex

1 Tord Viking

13 Alsaker Piril

14 Særpefanten

6 Ty Tinn

8 Rinde Kvikken

10 Art Haaken

Løpet

Jeg sjanser på fire hester i Thor Østbys minneløp.

Favoritten

Polar Northug var overlegen i sin siste start. Har siden vært forkjølet, men trener fint. Har trukket et trangt spor, men kommer han seg feilfritt avgårde, har han sjansen på direkten.

Outsiderne

Lex Lodney har vært god i det siste. Er ikke lett å få inn på bestilling, med maks klaff på tillegg på sprint er ikke umulig.

Luringen

Wik Emil avsluttet bra til femte i løpet Tekno Odin vant sist. Med rett ryggløp og på sitt beste, kan han speede fort. Står 20 m bedre til kontra Lex Lodney.

Startsiden

Gandolf kan muligens ta føringen.

V75-5 (2140ma)

3 SEASIDE ILLUSION

----------------------------

4 Uraia

10 Raise Broline

9 Xanthis Amazing

7 Merles Simone

6 Global Supremacy

5 Chellas Girl

1 Madonna Rags

2 Tuff Enuff

11 Nova Yamoz

8 Sentry Holmsminde

Løpet

Seaside Illusion kan vinne dette hoppeløpet.

Favoritten

Seaside Illusion var god til seier direkte etter et snaut halvt års pause sist. Er bra fra start og skulle hun komme seg foran, skal hun regnes med en god sjanse. Men hun har startraske hester rundt seg og må kanskje brukes en del for å komme til tet. Skal uansett regnes i striden.

Outsiderne

Raise Broline feilet i en trang situasjon sist. Har vært litt variabel ellers, men var meget bra både nest og fjerde sist. Klaffer det litt fra baksporet, og han viser seg fra sin beste side, er det ikke umulig, spesielt om det skulle bli litt feil for favoritten.

Xanthis Amazing skuffet litt sist, men var god toer gangen før. Tredje sist satt hun fast med krefter spart. Avsluttet flott fjerde og femte sist. Står til for et fint smygløp og er aktuell blant de tre.

Merles Simone er god nok for en trippelplass, men Mikkelborg-traveren står sjanseartet til ute på vingen og må ha en del tur herfra.

Global Supremacy kommer ut i Høitomt-regi, men skal få et fint løp første gang ut. Er således kun en liten outsider.

Luringen

Uraia er kjapp fra start. Avsluttet sterkt nest sist. Heiskanen-traveren er bra på sitt aller beste, og kommer hun seg foran, stiger sjansene.

Startsiden

Tuff Enuff, Seaside Illusion, Uraia og Chellas Girl er alle kjappe fra start. Først- og sistnevnte slipper trolig.

LURING: Red Team Rex var flink i sitt comeback sist og kan være ytterligere forbedret nå. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-6 (2140ma)

4 MR LINDY

8 EMIR LA BROUSSE

10 RED TEAM REX

9 OBI

5 VACQUEYRAS

11 Valokaja Hindø

2 Special Offer

7 Ultimate Photo

----------------------------

1 Stormbringer G.R.

6 Macho Look

3 Mc Dreamy

12 Big City Rambler

Løpet

Flere med vinnersjanser i dette varmblodsløpet. Jeg garderer bredt.

Favoritten

Mr Lindy står fint til spormessig. Er bra fra start, og sjansene stiger om han kommer foran. Heiskanen-traveren var overlegen fra den posisjonen nest sist, men det er lengre distanse nå.

Outsiderne

Emir la Brousse feilet seg bort sist. Ble speedet ned av medsmygende Valokaja Hindø nest sist. Står sjanseartet til spormessig, men er sterk og kan gjøre mye selv. Det må uansett klaffe fra spor åtte.

Obi avsluttet flott til tredje bak stallkameratene Valokaja Hindø og Emir la Brousse og står til for et fint smygløp. Gangen før var han god til en enkel seier. Skal regnes i fremste rekke fra et spennende spor.

Luringen

Red Team Rex sto på fint til femte fra lederrygg i sitt comeback sist og kan ventes klart forbedret med det løpet i kroppen. Møter enklere lag, og blir det tøff kjøring i front, kan han runde alle,.

Startsiden

Mr Lindy og Vacqueyras kan kjempe om føringen.

V75-7 (2640mv)

14 N.Y. COEUR DE SOLEIL

15 PHOTO LAVEC

9 TEDDY BOY O.K.

----------------------------

12 Te Quiero Grif

6 S.M.K. Smashing

7 St. Raphael Decoy

1 Uncle Wise As

3 Skylander Hill

8 Ulk Delle Selve

11 Quick Tilly

13 Canadian Rolls

10 S.M.K. Spirit

4 From Zero To Hero

5 Free Million

2 Backgammon

Løpet

Tre hester peker seg litt ut i Haneborg-løpet.

Favoritten

N.Y. Coeur de Soleil har vært god til to strake seirer etter pause. Møter skjerpet lag, men kan vinne igjen.

Outsiderne

Teddy Boy O.K. vant lett fra tet etter pause sist, men det er galoppfare fra et trangt spor.

Luringen

Photo Lavec var god til seier i V75 sist. Kusken er stor optimist.

Startsiden

Nr. 1,3, 6 og 7 er bra ut.

NØKKELKUSK: Mangeårig landschampion Eirik Høitomt. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

NØKKELKUSK:

Navn: Eirik Høitomt

Alder: 48 år

Antall seirer i år: 249

Antall seirer totalt: 4544

Mester på fem baner

Han har ikke vunnet flere løp siden 2011, Eirik Høitomt. Han er også mestvinnende kusk på fem baner, Momarken inkludert. Der går årets siste V75-omgang, med Høitomt som mulig vinner i flere løp. Med Polar Northug som stor favoritt i V75-4.

V75-1: - Veldig åpent innledningsvis. Uendy Z.S. og Luxury Tile står begge i bakspor, men kan profitere på høyt tempo og Momarkens lange oppløp. Selv kjører jeg Ula Mil, som har gått to fine løp for meg. Satt fast sist. Kan slå til med klaff. Delicious Dream har stor kapasitet og form mye bedre enn raden. Kan ta en fortjent seier nå.

V75-2: - Tre hester skiller seg litt ut. Strekhestene Professor Ø.K. og Prins C.K. er to ferske, men veldig bra 3-åringer som begge kjemper om seieren. Selv kjører jeg Moe Tyr, som kommer tilbake etter lang pause med gode treningsrapporter i ryggen. Han har stor kapasitet.

V75-3: - Hun har vært god de siste gangene, Circe Des Emois. Har fått spor langt ute, men kan vinne om det løser seg. Good Luck er også av de formsterke i feltet og kan ha fordel av sitt fine smygspor. Mr. Babalo går bra løp hver gang og er den av de bedre som står finest til, sammen med Balotelli som også skal strekes. Men dette er et vidåpent løp som krever bred gardering.

V75-4: - Får Gandolf tet kan han bli vond å slå. Den hesten kan mye på sitt beste. Jeg skal uansett prøve med Polar Northug, som trener bra etter forkjølelse og pause. Var god i seiersløpet før pausen. Philip Lyn står også bra til. Blir skummel om kusken treffer skikkelig fra springsporet.

V75-5: - Seaside Illusion har vunnet tre strake og står fortreffelig til. Banker!

V75-6: - Veijo Heiskanen tar nok ikke turen fra Sverige uten grunn med Mr Lindy, som er vant til tøffere lag enn dette. Det varsles ladding for tet. Kommer han seg foran, blir han vond å slå. Tre som kan greie det er høykapable Emir La Brousse, som står vanskelig til, Red Team Rex, som har stor kapasitet og som har fått ett løp i kroppen etter veldig lang pause, og Valokaja Hindø, som jeg selv kjører. Han beviste på Leangen nest sist at han han kan vinne om det løser seg med et fint ryggløp.

V75-7 : - Jeg tror det står mellom to hester i finalen. N.Y. Couer De Soleil har vunnet to strake på overbevisende vis etter pause. Photo Lavec imponerte sist og er god nok til å runde alle fra 60 meter tillegg.