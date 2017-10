Kveldens travtips: En klar og en frekk V76-banker

VGs travekspert, Anders Olsbu, spiller med to V76-bankere på Bjerke Travbane i kveld, en soleklar og en frekk, som virkelig fortjener en seier.

Global Republic er kveldens sikreste, men Olsbu tar også sjansen på å la Vesle Maia stå ugardert.

– Global Republic var knallgod til seier fra tet i den internasjonale V75-omgangen på Färjestad sist. Møter ikke verre selskap nå. Jeg tror på reprise. Vesle Maia feilet trolig bort seieren sist og avsluttet fort i V75 gangen før. Feilfritt tror jeg hun tar en etterlengtet seier i et løp for de stallansatte, sier Olsbu.

Dagens banker:

Global Republic (V76-6) har perfekte forutsetninger. Ledelse fra start til mål er seiersoppskriften.

Dagens luring:

Tequila Lind (V76-1) var tapper toer fra dødens sist. Står til for et fint løp og kan kjempe helt i toppen igjen.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 135 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2250 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer to V76-bankere på Bjerke Travbane i kveld. Foto: Equus Media

V76-1 (2100ma)

1 CAN TAB

9 TEQUILA LIND

10 MR. CLASSIC

2 Great Manzi

6 Star Frecel

------------------------------

5 Balotelli

3 Suspicious Star

8 Figaro B.R.

7 Tayno Longlegs

11 April Estrel

4 Tatiana's Surprise

Løpet:

Fem-seks hester peker seg litt ut.

Favoritten:

Can Tab feilet før bilen slapp sist, men gikk en bra opphenting til femte. Gangen før ga han seg fra tet, men var unnskyldt grunnet halsproblemer. Mønster-traveren er normalt kjapp fra start. Forsvarer han sporet og ikke blir for hissig, kan han lede fra start til mål. Danskegjesten skal kunne mellom 1.15,5 og 1.16, noe som rekker langt her.

Outsiderne:

Mr. Classic var flink annen sist, men kunne ikke stå i mot en forbedret Backgammon til slutt. Gangen før vant han lett på Bjerke. Avsluttet flott til annen bak Logical Mystic gangen før. Blir det kjøring i front, stiger sjansene.

Luringen:

Tequila Lind var tapper toer bak Circe des Emois fra dødens sist. Står fint til i spor ni og kan få en fin posisjon direkte. Selv fra dødens kan hun bli seiersfarlig, om favoritten skulle ha en noe dårlig dag.

Startsiden:

Can Tab og Balotelli kjører trolig om føringen. Great Manzi er heller ingen sinke.

BANKERKUSK: Hans Jørgen Eggen kan vinne med Vesle Maia i løpet for de stallansatte. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-2 (2100ma)

2 VESLE MAIA

------------------------------

1 Emil Mollyn

7 Mintor

10 Kolbu Jonatan

5 Skogli Viktor

4 Torvald

9 Trø Kato

6 Fjord Jerka

11 Furderud Svarten

8 Hornnes Vilje

3 Engli Ilmina

Løpet:

Skal det endelig være dags for Vesle Maia igjen. Hoppa er milevis bedre enn raden og lanseres som en frekk banker i dette løpet for de stallansatte. Vidåpent bak.

Favoritten:

Vesle Maia feilet i fin fart ut av siste sving sist, og det var sannsynligvis seieren som glapp. Kiro Bia Balderina vant det løpet. Gangen før avsluttet hun solid til femte fra dobbelt tillegg i V75 på Forus, i et løp Vertigo Lotta vant foran Valle Tiril. Tredje sist trøblet hun et par ganger fra siste sving og inn. Ellers kunne hun kjempet langt fremme i et løp Horgen Lynet vant foran Bråtnesfaks. Humborstad-traveren fortjener virkelig en seier nå, og jeg tar sjansen på å la henne stå ugardert.

Outsiderne:

Emil Mollyn viste klar fremgang sist. Avsluttet fort til tredje etter sen åpning da. Kunne naturlig nok ikke hevde seg i en Derby-kvalifisering nest sist. Blir normalt overflydd, men skulle åpningen komme, kan han fort ende på trippelen.

Luringen:

Mintor er litt variabel, men er bra på sitt beste. 6-åringen er kjapp fra start og har en dyktig kusk. Kommer han foran stiger sjansene, vel og merke om åpningen ikke blir for tøff. Men hesten er nok aller best på sprint.

Startsiden:

Engli Ilmina er kjapp, men skal normalt ha rygg. Dermed blir det trolig Mintor eller Skogli Viktor som får overta. Hornnes Vilje er også bra ut, men står vrient til ytterst på vingen.

VINNERHEST: Quite Pepper har vunnet hele ni av tolv løp. Skal regnes med en god sjanse igjen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-3 (2100ma)

2 QUITE PEPPER

7 REVELEER

------------------------------

10 Commander Nosto

4 Lobster's Sam

9 Trust Boom Bay

6 Carl Lewis

1 Enya Boko

11 Nova Yamoz

3 Tayno Dream

5 Talk That Talk

8 Gigant Super

Løpet:

To hester peker seg klart ut.

Favoritten:

Quite Pepper er en vinnerhest av rang med ni seirer på 12 forsøk. I V75 på lørdag travet han sisterunden i dødens. På siste bortre var han litt tråkk. Dancelli kom seg dermed ut fra lederrygg og stakk i fra til en suveren seier. Quite Pepper tente til igjen og var tapper toer på sterke 1.12,9. Flaskerud-traveren er kjapp fra start og kommer han først foran, blir han vrien å tukte. Om ikke lørdagens løp sitter for mye i beina, kan han absolutt vinne.

Outsiderne:

Commander Nosto er litt variabel, men veldig bra på sitt beste. Nest sist trykket han på Reveleer i dødens, men fikk ikke overta. Men han holdt tapper til fjerde. Skulle det bli tøff kjøring i front, kan Holm-traveren fort ende på trippelen, om han viser seg fra sin beste side.

Luringen:

Reveleer har vært meget bra til to strake seirer. Høitomt-traveren har åpnet i 1.09-fart i begge sine siste starter. Likevel har han vunnet lett fra tet. Muligens blir det ryggløp denne gangen fra et sjanseartet spor. Men klemmer landschampion Høitomt til er det ikke umulig at han kan utfordre om føringen.

Startsiden:

Quite Pepper er kjapp. Først og fremst Reveleer i mot, om han blir laddet.

V76-4 (2140mv)

4 MYRULL

10 Faste Jerva

2 Alm Travana

11 Kolbu Kæsj

8 Hafell Kuling

9 Skorpion

12 Harald

7 Torivinna

1 Alm Vinta

6 Rinde Rutha

------------------------------

5 Brenne Brunett

3 Romhus Gulle

Løpet:

Nesten ingen er sjanseløse med Myrull som klar favoritt.

Favoritten:

Myrull vant lett etter å ha overtatt føringen etter 400 meter etter pause sist. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Kommer hun seg bare greit ut fra det trange fjerdesporet, kan hun vinne igjen. Men det er en viss galoppfare derfra.

Outsiderne:

Faste Jerva har gått to fine løp på rad. Er en av mange som kan ende på trippelen feilfritt.

Luringen:

Alm Travana feilet i striden på oppløpet sist og hadde travet rundt 1.30,5 over full distanse ellers. Siden har hun hatt drøye fem måneders pause. Men er formen på plass, er det ikke helt umulig.

Startsiden:

Torivinna og Alm Vinta er bra fra start og kan kjempe om føringen.

V76-5 (1609ma)

6 LASER TILE

2 WILLY INVALLEY

11 THAT'S GOOD CHIP

1 GATOR'S LAST

3 I'M ON FIRE

------------------------------

12 Marquis de Boti

7 Championchip

8 Not Over You

5 Ironlady

10 Free Million

9 Jetsea

4 Nad Al Sheba

Løpet:

Jeg prøver fem hester, men skulle gjerne hatt råd til et par til.

Favoritten:

Laser Tile avsluttet fort til annen bak gode A Brave Heart i V75 sist. Kan løse bra fra start og klaffer det med posisjonene kan han absolutt vinne. Travet sterke 1.14,4 full vei sist.

Outsiderne:

That's Good Chip var med på en tøff 1.10-åpning i V75 sist og ga seg. Gangen før møtte han altfor gode hester i en Derby-kvalifisering Cokstile vant. Gangen før tapte han kun for Orlando Knick. Blir det kjøring i front, kan han overraske.

Luringen:

Willy Invalley fikk ikke skikkelig fest sist. Likevel avsluttet han sterkt til annen bak Rainbow Bonanza. Står fint til spormessig og kan ta en etterlengtet seier.

Startsiden:

I'm On Fire, Nad Al Sheba, Laser Tile, Championchip eller Not Over You kan alle løse fort fra start.

SUKSESSTRENER: Per Oleg Midtfjeld kusker og trener Global Republic. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-6 (2100ma)

1 GLOBAL REPUBLIC

------------------------------

6 Bruno di Quattro

2 Valokaja Hindø

4 Love Voice

10 Magiccarpetride

8 Pebbe Simoni

3 Denise F. Boko

7 Victory Lap

9 El Toro B.R.

5 Rocky P.H.

Løpet:

Global Republic har perfekte forutsetninger og blir kveldens klare banker.

Favoritten:

Global Republic var knallgod til seier fra tet under Unionstravet på Färjestad sist. Fikk press underveis, men svarte opp helt inn til en sterk seier. Har vunnet sportrekningen. Normalt er det ingen som tar en lengde på Midtfjeld-traveren. Alt taler for ledelse fra start til mål.

Outsiderne:

Valokaja Hindø viste fremgang sist. Sto på fint til femte i Global Republics seiersløp. Kolnes-traveren er en av mange som kan ende på trippelen.

Luringen:

Bruno di Quattro prøvde et angrep på siste bortre i et gulldivisjonsløp Your Highness vant på Färjestad sist, men hadde lite å sette inn. På sitt beste er han blant de tre i dette løpet, men Frode Hamre har hatt sykdom på stallen og formen på hesten er noe usikker.

Startsiden:

Global Republic forsvarer normalt sporet.

V76-7 (2140mv)

3 SOL FAKSA

11 TRØ HERA

10 VALLE FRYD

12 TRONS TORILA

14 BLEKE HULDRA

9 BORK ODINA

1 KAGGE LINA

2 SKEIE BLESA

13 FINNSKOG ODA

------------------------------

8 N.S. Viras Lykke

5 Ingerø Mari

4 Smedtora

7 Mjølner Oda

6 Hof Lotta

Løpet:

Et meget åpent løp i hoppecupen. Jeg streker for ni hester på det lille forslaget.

Favoritten:

Sol Faksa var meget bra i V75 sist. Stakk til tet, men slapp etter 350 meter. Fikk åpning på oppløpet og fullførte flott til fjerde i et løp gode Vetle Petter vant. Denne gang står hun fint til på strek og møter bare hopper. Hun er rask ut og kan lede hele veien om hun kommer foran. Skal uansett regnes feilfritt.

Outsiderne:

Trø Hera var god til seier fra tet i V75 sist. Står på tillegg nå, men kan få en fin start fra sitt springspor. Feilfritt og med posisjonsklaff kan hun være med i striden igjen.

Luringen:

Valle Fryd var kanongod til seier på radige 1.22,7 tredje sist. Siden har det blitt, som så mange ganger før, galopp. Men hun har kommet bra tilbake de to siste gangene. Hun er god nok, men er og blir en evig outsider.

Startsiden:

Sol Faksa og Skeie Blesa kjemper om føringen.