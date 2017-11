Kveldens travtips: Dobbel jackpot i V76

Over 2,2 millioner kroner ekstra venter i syverpotten i kveldens i V76-omgang på Bjerke Travbane. VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to bankere.

Troll Svenn blir hans hovedbanker:

– Troll Svenn gikk et svett løp sist. Tross tredjespor det meste av veien vant han lett. Galoppen ligger hele tiden på lur, men feilfritt blir han tung å stå i mot, mener Olsbu.

Han lar også 3-årige Dupont stå ugardert.

– Dupont fikk en velfortjent seier sist etter å ha hatt mye utur. Har siden hatt litt pause, men Hamre-traverne pleier å være godt forberedt. Kan vinne på direkten.

Dagens banker:

Troll Svenn (V76-2) var heroisk til en enkel seier tross et blytungt løp sist. Vinner feilfritt.

Dagens luring:

El Ray (V76-1) satt lenge fast sist og så fin ut. Møter rett lag og kan ta karrierens første seier.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 384 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1960 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller med to bankere i den doble jackpot-omgangen på Bjerke Travbane i kveld. Foto: Equus Media

V76-1 (2100ma)





1 BALOTELLI

9 BROADWAY

4 EL RAY

2 FROM MACARENA

3 April Esterel

7 Calexico

6 Makeitorbreakit

-----------------------------

10 Shootthesun

8 Pegasus Dotcom

5 Sienna Lady

Løpet:

Et åpent løp. Jeg garderer bredt.

Favoritten:

Balotelli fikk trykker underveis. Måtte slippe til gode Tequila Lind 500 meter igjen sist, men holdt til annen til det var 100 meter igjen. Firte så til sjette. Det er langt enklere i mot nå. Ødegaard-traveren er veldig kjapp fra start og tar etter alt å dømme føringen igjen. Får neppe like mye press denne gangen og kan holde helt inn, om det ikke går for fort underveis.

Outsiderne:

Broadway tok en meget velfortjent og enkel seier fra tet sist, karrierens første. Står til for et fint løp og kan vinne igjen, bare det klaffer litt med posisjonene.

Luringen:

El Ray fikk sen åpning sist og så fin ut. Tredje og fjerde sist tapte han kun Kolnes-traverne Gentile F. Boko og Gunny Princess E., dog klart. De to sistnevnte hadde blitt klare favoritter her. Viser Storås-traveren seg fra sin beste side, kan han ta karrierens første seier.

Startsiden:

Balotelli forsvarer normalt sporet, selv om nesten alle i første rekke kan åpne fort, om det laddes.

V76-2 (2100ma)





6 TROLL SVENN

-----------------------------

10 Vetle Petter

7 Emil Mollyn

8 Blessomen

3 Eldjon

11 Linnstjernen

4 M.H. Fantomet

5 Kagge Lina

2 Stjerne Kvikken

1 Tysvær Elling

9 Eldpeppi

Løpet:

Troll Svenn vinner normalt feilfritt. Jeg tar sjansen på å la ham stå ugardert.

Favoritten:

Troll Svenn var helt rå sist. Travet i tredjespor til han overtok inn i siste sving. Siden var han helt utruet til en enkel seier, selv om han var ute av taktene underveis. Galoppfaren er alltid til stede for den kapable Løvdal-traveren. Holder bare 5-åringen seg til rett gangart, vinner han normalt igjen. Men det er ingen garanti for at han skal holde seg til rett gangart.

Outsiderne:

Emil Mollyn har vært gode til to strake seirer. Gikk en flott langspurt fra køen til en enkel seier sist. Klaffer det bare fra en sjanseartet utgangsposisjon igjen, kan han fort ende på trippelen. Og skulle favoritten svikte med galopp, er han en av dem som står klare til å overta.

Luringen:

Vetle Petter har vunnet hele ti ganger på 17 forsøk i år. Kun fire ganger har han vært utenfor trippelen denne sesongen. Men han var sjanseløs mot Troll Svenn sist. Røren-traveren er normalt travsikker og går gode løp hver gang. Favoritten skal ikke gjøre mye feil for Vetle Petter kan stå i veien for ham. Garderes favoritten, er H.G. Balder-sønnen den første som skal på bongen.

Startsiden:

Stjerne Kvikken er meget rask fra start, men slipper nok over full distanse. Noe åpent om hvem som kommer til å overta.

V76-3 (2600ma)

2 ELDHUSODIN

1 ALM NAGANO

3 VALLE STORM

9 ALESSANDRA

5 Best Ruggen

-----------------------------

4 Sprett Odin

7 Finnskog Lux

8 Torvald

6 Fjord Jerka

Løpet:

Flere med vinnersjanse. Jeg garderer.

Favoritten:

Eldhusodin var det ikke noe drag over i V75 på Leangen i helgen. Han prøvde seg i sporene uten at det bet. Normalt hadde han bare toget på fremover og kjempet helt i fremste rekke. Var uheldig og feilet bort en topplassering nest sist. Var god til to strake seirer før det. Lundstrøm Wolden-traveren har stabilisert seg mye. Muligens var det den lange reisen som slo negativt ut sist. I normalt slag skal han en fin sjanse her. 4-åringen er sterk og har fordel av distansen.

Outsiderne:

Alm Nagano ble for hissig og galopperte direkte sist, men han kom sterkt tilbake til annen bak Ty Venn. Rundhaugen-traveren er kjapp fra start og kan forsvare sporet. 5-åringen har aldri vært ute på stayerdistanse sist, noe som gjør det litt usikkert. Men han kommer ut med draskylapper nå og holder seg trolig rolig. Da er det ikke umulig.

Alessandra fikk seiersrekken brutt sist, men gjorde ikke noe dårlig løp. Hun ble med i angrep fra fjerde utvendig runden igjen. Var uten rygg fra siste bortre, koblet grepet på oppløpet, men kunne ikke stå i mot Sundby Søss og måtte se seg slått på streken. Kan få et fint løp og skal ikke avskrives.

Luringen:

Valle Storm ble kjørt i rygger sist. Hadde langt frem, men avsluttet flott og knep seieren fra en tapper Sundby Søss. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen etter pause. Egentlig er han en av våre bedre 4-åringer når han viser seg fra sin beste side. Men han hadde en lang downperiode før løpet sist.

Startsiden:

Alm Nagano er kjapp. Valle Storm og Finnskog Lux er verst i mot. Sistnevnte åpnet i 1.20-fart nest sist.

V76-4 (2140mv)

3 BARACK LA MARC

1 GARFIELDZ PRINZE

9 ETNA B.R.

4 AMON TOMAZ

6 Madonna Rags

2 Julicana

11 Speedy Gon Sali

-----------------------------

13 Ramona's Fighter

5 Yankee Frecel

14 Goldomaster

10 Update

8 Hidden Secret

7 Crunch Classic

12 Sharpshoother

Løpet:

Jeg streker for halve feltet i dette travrittet.

Favoritten:

Barack la Marc har vært veldig bra i travritt og har vunnet i tre av sine fire siste. Jeg lar svenskegjesten få tipset. Vallaken vant sist til tross for at han var litt tynt jobbet før det løpet. Han kan dermed ventes ytterligere forbedret nå.

Outsiderne:

Garfieldz Prinze dro unna i front etter å ha overtatt etter 500 meter sist og vant lett. Møter klart skjerpet lag nå, men skulle han klare å forsvare sporet, kan det holde helt inn, om han ikke blir for pigg.

Luringen:

Julicana feilet seg bort mot første sving i montédebuten sist. Gikk et flott prøveløp før det og skal ikke avskrives.

Startsiden:

Garfieldz Prinze kan forsvarer sporet om rytteren treffer i volten. Ellers kan en feilfri Julicana overta. Fra tillegg er Etna B.R. og Amon Tomaz raskt i gang.

V76-5 (1609ma)

5 VILLAS CATO

8 TRIPSSON Ø.K.

9 DAG STØVAR

2 Stensvik Martin

-----------------------------

10 Jærvinn S.K.

4 Finnskog Oda

6 Valle Mattis

7 Bravo Turbo

3 Alm Rodina

1 Hornmo Blessen

11 Mjølner Oda

Løpet:

Jeg ser halve feltet med vinnersjanser, men må gå inn på fire.

Favoritten:

Villas Cato var tapper fra dødens sist. Trykket på, men holdt bra til femte på en sterk tid. Det er enklere i mot nå. Feilfritt skal han normalt ha en fin sjanse.

Outsiderne:

Tripsson Ø.K. fikk en dårlig start i Antonsen-debuten sist. Fullførte greit etterpå, selv om han har vært hvassere. Kan være forbedret nå, men han står sjanseartet til spormessig på en sprint. Men viser han seg fra sin beste side og får opp farten i tide, er det ikke helt umulig.

Luringen:

Dag Støvar sto på fint til tredje bak Nadine U.N. og Moe Tjalve sist og er normalt ytterligere skjerpet med det løpet i kroppen. Står til for et fint løp, og blir det litt kjøring i front, kan han runde alle.

Startsiden:

Alm Rodina er meget rask ut. Finnskog Oda og Hornmo Blessen er også kjappe. Sistnevnte skal nok uansett ha rygg.

BANKER: Dupont tok en etterlengtet og velfortjent seier for Frode Hamre sist. Tross litt pause kan han vinne igjen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-6 (2100ma)

2 DUPONT

-----------------------------

8 Tequila Lind

10 Blaze Of Glory

6 Super Orlando

11 Tedo O.K.

1 Encore Un Sisu

7 Restless By The Sea

9 My Cool Mama

4 Chanto Janhover

5 C. Brillianto

12 Cochise

Løpet:

Jeg tar sjansen på Dupont.

Favoritten:

Dupont fikk endelig sin velfortjente seier sist etter mye utur i løpene før. Hamre-traveren feilet blant annet bort annen i 3-årsstjernen fjerde sist. Vant tross utvendig reise sist. Står fint til spormessig, og feilfritt kan han absolutt vinne igjen.

Outsiderne:

Blaze Of Glory avsluttet bra til annen bak gode A Brave Heart sist, dog klart, og ble sjette fra spor elleve i en Kriteriekvalifisering gangen før. Blir det tøff kjøring i front, kan han runde mange og ende blant de tre.

Luringen:

Tequila Lind tok en sterk og overlegen seier sist. Står sjanseartet til ytterst på vingen, selv om hun er strøket inn ett hakk. Men hun er sterk og kan gjøre grovjobben selv. Jeg ser ikke bort i fra at hun kan yppe seg mot Dupont.

Startsiden:

C. Brillianto, Uncore Un Sisu og Restless By The Sea kan alle løse fort.

UTFORDRER: Luzifer kan utfordre både om teten og om seieren. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-7 (2100ma)

1 MOVESLIKEJAGGER

9 W.J. EMINENT BERGEN

2 HICKOTHEPOOH

5 LUZIFER

-----------------------------

12 Da Vinci B.R.

10 Seven Cru

11 C.C. Queen

7 Cantab G.T.

3 Standing Ovation

4 Starfish And Coffee

8 Tayno Dream

6 Mc Dreamy

Løpet:

Jeg synes fire hester peker seg ut i Norsk Folkehjelps løp.

Favoritten:

Moveslikejagger vinner trolig om han forsvarer sporet, men han vil blant annet få Luzifer over seg. Blir han overflydd blir det straks mer sjanseartet.

Outsiderne:

Hickothepooh kom ikke inn i løpet fra køen fra en vanskelig utgangsposisjon sist. Gikk flere gode løp før det og står fint til spormessig nå. På sitt beste er han aktuell.

Luringen:

W.J. Eminent Bergen var tapper som fjerde etter sisterunden i dødens i V75 i Bergen sist. Tapte kun for gode Dancelli og Tooltime. Blir det tøff kjøring i front, stiger sjansene.

Startsiden:

Moveslikejagger blir kraftig utfordret av Luzifer.