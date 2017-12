Kveldens travtips: 10-millionershest vinner?

Tekno Odin gjorde et flott comeback etter skade sist, men måtte nøye seg med annen etter å ha blitt litt heftet mot siste sving. Tjomsland-traveren kan være tilbake i seiersirkelen nå.

– Men Tekno Odin møter et par gode Hamre-travere i form av Ingbest og Jærvsørappen, men de skal være veldig gode for å true 11-åringen som med seier vil runde 10,4 millioner kroner innkjørt, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Han bankertipper i stedet Bråtnesfaks og Tassen H.

– Bråtnesfaks var overlegen som VG-banker sist. Holder han seg bare til rett gangart, vinner han normalt igjen. Skulle han mot formodning svikte, er det mange om beinet. Tassen H. har vært god til to strake seirer og har perfekte forutsetninger. Jeg tror han vinner igjen, sier Olsbu.

Snaue 700 000 kroner ekstra venter i syverpotten denne onsdagskvelden.

Dagens banker:

Bråtnesfaks (V76-3) var overlegen som VG-banker sist. Feilfritt vinner han normalt igjen.

Dagens luring:

Muscle Mack (V76-5) står endelig riktig til. Kan kanskje lede hele veien. Hadde dårlige blodverdier sist.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lanserer Bråtnesfaks og Tassen H. som kveldens V76-bankere.

V76-1 (2140mv)

1 KJEKK PILA

4 RUSKELI BLESA

11 MODIJERVA

6 JEGA JANDA

5 MILA

9 LYKKE IDA

2 Lygne Odine

7 Kringlers Frida

8 Hanse Terna

10 Alm Travana

13 Romhus Gulle

12 Stjerne Jenta

3 Vill Helmina

Løpet:

Et åpent hoppeløp. Jeg helgarderer for å være på den sikre siden.

Favoritten:

Kjekk Pila var uheldig sist og feilet i striden. Hadde dårligst vært toer i et løp Harald vant fra tillegg. Hoppa har vært strøket en gang siden, men det var kun på grunn av transporthinder. 13-åringen (!) er rask fra start, og på sitt beste kan hun lede hele veien.

Outsiderne:

Ruskeli Blesa var god til seier etter et halvt års pause sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Skal regnes igjen.…Jega Janda var bra til seier i debuten. Har vært variabel siden, men viste fremgang som treer sist. En garderingshest.

Luringen:

Modijerva hadde ikke brodder sist, skled i startfasen og var helt nede på knærne. Overtok føringen 1100 igjen, men firte til femte. Gangen før knep hun seieren fra Harald som sto 20 m bak. Feilfritt og på sitt beste, er det ikke umulig, selv om tilleggshestene står litt dumt inne i dette løpet.

Startsiden:

Kjekk Pila kan forsvare sporet.

V76-2 (2100ma)

1 GHANDI B.R.

2 FROM ZERO TO HERO

3 LONELY WARRIOR

7 Mixed Zone

5 Norva Jacase

10 Bom Simoni

6 Hazil Boko

9 Golden Garbo

4 Sima's Starmail

11 Elvis Ruda

8 Tres Bien I.T.

12 Dirtballer

Løpet:

Fire hester kan rekke i det første finaleløpet for de stallansatte.

Favoritten:

Ghandi B.R. angrep fra jumbopolass mot siste sving sist, men feilet via fjerdespor i fint driv. Møtte knallhardt lag i DNTs høstfinale for 3-åringer da, i løpet gode A Brave Heart vant. Hammersborg-traveren hadde trolig fått premie uten galoppen. Møter langt enklere lag nå og klarer han å forsvare sporet, kan han lede hele veien. Blir dessuten kusket av dyktige Magnus Teien Gundersen.

Outsiderne:

Lonely Warrior ble hindret et par ganger i Jærløpet sist, hvor gode Silver Wing vant. Men han avsluttet flott i kulissene til sjette. Har en bra kusk og står bra til spormessig nå. Kan kjempe helt i toppen.

Luringen:

From Zero To Hero har utviklet seg radikalt. Var uheldig sist og feilet som mulig vinner mot siste sving. Gangen før tapte han kun på foto for S.M.K. Smashing. 4-åringen står fint til spormessig og skal regnes blant de tre.

Startsiden:

Ghandi B.R. er flink fra start. Utfordres først og fremst av Sima's Starmail om hun laddes. Sistnevnte skal nok uansett ha ryggløp.

SUKSESSKUSK: Dyktige Magnus Teien Gundersen (21) har innkassert hele 115 seirer hittil i år og ligger på femteplass på landsstatistikken. 45 av seirene er tatt på Bjerkebanen. Dessuten topper han V75-statistikken, hvor han totalt har tatt 25 seirer i år. Han vinner også championatet for de stallansatte på Bjerke, Biri, Jarlsberg, Momarken, Klosterskogen og trolig i Drammen. I kveld har han nye, store vinnersjanser med Bråtnesfaks, N.Y. Coeur de Soleil og Ghandi B.R.

V76-3 (2100ma)

4 BRÅTNESFAKS

6 Lome Gant

12 Strikkeprinsen

8 Alsaker Blest

11 Prins Philip

10 Rakkerfanten

9 Tangen Braute

3 Neslands Tron

2 Lykkje Tveiten

7 Faks Mollyn

5 Herr Jao

1 Sprett Odin

Løpet:

Bråtnesfaks eller mange er spørsmålet.

Favoritten:

Bråtnesfaks innfridde enkelt som VG-banker sist. Var helt overlegen etter å ha overtatt føringen etter 500 meter. Gangen før avsluttet han solid til tredje i Nasjonalhestens pokalløp, hvor gode Troll Solen vant, men han fikk for langt frem. Jeg frykter galoppen mer enn konkurrentene. Bare han holder seg til rett gangart, spør han neppe noen om seieren.

Outsiderne:

Lome Gant holder flott form. Avsluttet bra fra køen til tredje i et løp Tripsson Ø.K. vant sist. Tok også en fortjent seier tredje sist. Feilfritt og med klaff er han trippelaktuell.

Luringen:

Prins Philip var uheldig sist og feilet på oppløpet som mulig vinner i løpet Tangen Braute vant. Gangen før avsluttet han bra etter sen åpning. En av mange trippelaktuelle.

Startsiden:

Alle i første rekke slipper nok til Bråtnesfaks når han kommer farende, men han må safes litt ut fra start.

BANKERKUSK: Andre H. Stensen kan ta sin tredje strake seier med Tassen H., som står perfekt til.

V76-4 (2100ma)

2 TASSEN H.

1 Elena B.R.

8 Unblemished Record

6 Aspire

10 Memphis Tennessee E.P.

3 Tayno Longlegs

4 From Macarena

11 Just Like Messi

12 Born Dreamer

5 Pay Back H.R.

9 Enjoythetriumph S.C.

7 Mariasboy

Løpet:

Tassen H. har vært veldig god og kan ta sin tredje strake.

Favoritten:

Tassen H. satt i tet etter 500 meter sist og var siden helt overlegen foran Bailey Hastrup. 4-åringen er bra fra start om han bli laddet med. Uansett skal han regnes med en god sjanse.

Outsiderne:

Unblemished Record holdt godkjent etter en tøff 1.12-åpning sist, men måtte se seg klart slått av Sarek. Gangen før vant han enkelt fra tet. Kai Johansen-traveren er bra fra start, men står sjanseartet til ytterst på vingen. Kan ende på trippelen om det klaffer med posisjonene.

Luringen:

Elena B.R. ble til overs innledningsvis sist og måtte bakkes. Sto på fint til to annenplasser og en seier før det. Er sikret en fin reise og skal regnes blant de tre igjen.

Startsiden:

Tassen H. kan sitte tidliig i tet om han blir laddet med. Av de andre kan Elena B.R., From Macarena, Mariasboy og Unblemished Record åpne bra. Mariasboy skal nok uansett ha ryggløp.

V76-5 (2100ma)

11 ABOVE FROM DE HESS

5 INCOME

1 MUSCLE MACK

12 ULK DELLE SELVE

6 ULTIMO TANGO

8 FRANKIE LOBELL

9 TIFFANY T.G.

2 Larger Then Life

3 Valcyrie Simoni

4 Solitario Jet

10 Norva Young

7 I See U. One

Løpet:

Flere med vinnersjanse i det siste finaleløpet i Bjerkebanens serie for de stallansatte.

Favoritten:

Above Frem de Hess avsluttet sterkt til annen bak Ingemar Palema via fjerdespor i siste sving sist, etter å ha blitt bakket ut i angrep på siste bortre. Står dumt til spormessig, men skulle det bli litt kjøring i front, kan hun runde alle.

Outsiderne:

Income var god til seier foran Ultimo Tango etter en tøff førsterunde sist. 4-åringen er i fin form og kan være aktuell igjen, om det skulle klaffe med posisjonene.

Luringen:

Muscle Mack har stått vrient til mot gode hester i sine to starter på norsk jord. Dessuten hadde han dårlige blodverdier sist. Krogh-Hanssen-traveren skal være bra fra start. Skulle han forsvare sporet, uten at åpningen blir for tøff, kan det muligens holde helt inn.

Startsiden:

Muscle Mack, Valcyrie Simoni, Solitario Jet og Income kan løse bra fra start. Muligens førstnevnte i tet.

FLOTT COMEBACK: Tekno Odin var god toer i sitt comeback etter skade sist. Kan ventes ytterligere forbedret nå og kan holde unna for Hamre-duoen Ingbest og Jærvsøfaks.

V76-6 (1609ma)

6 TEKNO ODIN

7 INGBEST

8 Jærvsørappen

10 Lex Lodney

9 Alsaker Piril

2 Storm Odd

5 Finnskog Sjefen

1 Norheim Jærv

3 Wik Emil

4 Finnskog Fokus

Løpet:

Tre hester bør rekke i dette eliteløpet for kaldblodshester.

Favoritten:

Tekno Odin var absolutt godkjent i sitt comeback sist. Han ble litt heftet mot siste sving, ellers hadde han nok rundet til seier. Tjomsland-traveren er normalt klart forbedret med det løpet i kroppen og skal regnes med en god sjanse.

Outsiderne:

Ingbest har vært bra i sine siste starter. Tapte kun for Odd Herakles og Kleppe Slauren sist og hentet enkelt tillegg på Alsaker Piril gangen før. På sitt beste kan han muligens yppe seg litt mot Tekno Odin.

Luringen:

Jærvsørappen viste ikke all verden etter to måneders pause sist, men kan nok ventes klart forbedret med det løpet i kroppen. Skulle det bli litt kjøring mellom de to mest betrodde, kan han speede fort til slutt om han får rett ryggløp. Er ikke helt ufarlig da. Har dessuten fordel av sprint.

Startsiden:

Finnskog Sjefen er kjapp, men slipper nok til Tekno Odin. Ingbest og Jærvsørappen kan også løse bra fra start, om de blir laddet.

V76-7 (2100ma)

5 N.Y. COEUR DE SOLEIL

3 LOBSTER'S SAM

7 Gukko Raw

2 Yankee Cat

10 Wizard Of Ousse

12 Double Spin

4 Thai Bakery

1 Sanner Sid

8 L.J.'s Andy Hall

11 Miley Goal

6 Sonador

Løpet:

Jeg prøver to hester i V76-finalen.

Favoritten:

N.Y. Coeur de Soleil overtok etter 800 meter sist og hadde siden full kontroll. Derby-deltakeren som kun tapte for Shocking Superman tross galopp i kvalifiseringen, er den beste hesten. Coktail Jet-sønnen er sterk og kan gjøre grovjobben selv. Galoppen ligger litt på lur, men går han bare feilfritt, skal han ha en fin sjanse igjen. Er normalt ytterligere forbedret med løpet sist i kroppen etter sykdom og pause.

Outsiderne:

Gukko Raw gikk en flott langspurt sist og var god til seier fra dødens gangen før. Står langt ute på vingen, men med posisjonsklaff skal han regnes blant de tre.

Luringen:

Lobster's Sam er en kapasitetshest som har hatt mye utur. Når gjør han en veldig spennende start i Hamre-regi. Kan være klart forbedret og skal ikke avskrives.

Startsiden:

Sanner Sid er kjapp, men skal muligens ha rygg. Gukko Raw kan løse bra om han blir laddet. Noe åpent hvem som eventuelt får overta.