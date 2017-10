Federer tok årets fjerde finaleseier over Nadal

Roger Federer (36) gjorde kort prosess med Rafael Nadal (31) i finalen i Shanghai Masters.

Med settsifrene 6-4 og 6-3 kunne ikke Rafael Nadal hamle opp med Roger Federer denne gangen heller. Dette er faktisk fjerde gangen spanjolen, som tross alt er verdensener, må gi tapt i en finale for erkerivalen i 2017.

Federer, som ble 36 år for to måneder siden, leverte strålende tennis i søndagens finale. Han startet perfekt og brøt Nadals serve på første forsøk, og i annet sett brøt sveitseren igjen, denne gang til 3-2. Spanjolen maktet aldri å komme tilbake, noe som gjorde at Federer til slutt kunne juble for seier i strake sett.

Federer nærmer seg 100 tennistitler i karrieren nå, triumfen i Shanghai Masters var tittel nummer 94. Dermed er tennisstjernen likt med legenden Ivan Lendl i antall titler, ifølge Ritzau. Samtidig nærmer han seg Nadal på verdensrankingen.

PS! Maria Sjarapova vant sin første tennistittel etter dopingdommen da hun gikk til topp i Tianjin Open i Kina. Russeren slo ukrainske Jaryna Sabalenka 7-5, 7-6 i finalen.

