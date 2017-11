Tvedt etter krisemeldingen om sykkel-VM: – Det er trist

Tom Tvedt (49) betegner krisen i norsk sykkelsport som trist. Nå vil presidenten i Norges idrettsforbund begrense skaden det massive VM-underskuddet kan få for barn og unge.

Tvedt opplyser til VG at det er dialog med Norges Cykleforbund (NCF), som er et av 54 særforbund under presidentens paraply.

Det forteller norsk idretts øverste leder bare timer etter nyheten om at verdensmesterskapet i Bergen går mot 60 millioner i minus. Inkludert i summen ligger Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) sitt restkrav på 13,5 millioner til NCF.

– Dersom dette stemmer, er det trist, skriver Tvedt i en tekstmelding til VG.

I KONTAKT MED SYKKELFORBUNDET: Idrettspresident Tom Tvedt er lei seg for å høre om underskuddet til VM i Bergen. Foto: Frode Hansen/VG

Katastrofalt

VM i Bergen er omtalt som en sykkelfest av de helt sjeldne. Titusenvis av tilskuere sto tettpakket langs løypene, mens TV-bildene gikk verden over.

Budsjetteringen kan derimot vise seg å bli katastrofal. Tvedt vil nå prøve å begrense konsekvensene den prekære økonomien til Norges Cykleforbund kan få for blant andre barn og unge.

– Selvfølgelig er vi i Norges idrettsforbund opptatt av at dette ikke, eller i alle fall i minst mulig grad, skal gå ut over aktivitet for alle som driver med sykkel i hele landet og spesielt barn og ungdom, skriver Tvedt.

I dialog med Tiedemann Hansen

Harald Tiedemann Hansen har de siste månedene fått krass kritikk for sitt bidrag til krisen, som president i Norges Cykleforbund og daglig leder i Bergen 2017 AS. Han er også styremedlem i UCI.

VG-kommentator Leif Welhaven mener Tiedemann Hansen bør ta med seg hattene og gå.

Harald Tiedemann Hansen har onsdag ikke besvart VGs gjentatte henvendelser. Han ble intervjuet av Bergens Tidende torsdag, og der sier han følgende minusbeløpet på nærmere 60 millioner kroner:

– Dette er worst case-scenario. Dykker du inn i tallene ser du at alt er tatt med. Men det er flere punkter som kan bestrides, og tallet er forårsaket av sviktende inntekter.

Tom Tvedt har ikke svart på VGs oppfølgingsspørsmål om han har, eller vil, innkalle Tiedemann Hansen til møte – med situasjonen norsk sykkelsport har havnet i under 61-åringens ledelse som bakteppe.

I den første kommentaren skriver imidlertid Tvedt følgende:

– For å kunne uttale meg mer spesifikt om dette (underskuddet til Bergen 2017 AS, journ.anm.) så må vi få en helhetlig oversikt. Vi har kontakt med Norges Cykleforbund og avventer en full oversikt over den økonomiske situasjonen så fort de mener de har den. Utover dette ønsker jeg ikke å uttale meg om saken før vi får full oversikt.

For ordens skyld, beskriver Tvedt i samme melding VM som et fantastisk arrangement og en stor idrettsfest, laget av Bergen.

Ber Tiedemann Hansen om å trekke seg

Tvedt er ikke alene om å synes det, men flere og flere tar nå til orde for at Norges Cykleforbund må ha en ny leder.

Norges største klubb er blant dem. Nestleder Robin Mackenzie-Robinson tok til orde for dette også før onsdagens krisemelding, i forbindelse med at SK Rye fikk gjennomslag for et ekstraordinært forbundsting i mars.

– Vi kan vel trygt slå fast at behovet for et ekstraordinært forbundsting med valg av nytt styre og valgkomité ikke har blitt noe mindre aktuelt etter dagens nyhet. I lys av dagens nyhet regner vi også med at hele Sykkel-Norge i enda større grad enn før stiller seg bak vårt krav, sier Mackenzie-Robinson til VG.

– Bør Tiedemann Hansen gå av umiddelbart?

– Det blir opp til sykkelpresidenten selv å avgjøre. Vi er imidlertid klare på at dagens nyhet gjør at også styret i NCF bør innse at et nyvalg haster og at dette må på plass så fort som mulig. Vi forventer at styret i NCF legger til rette for at ekstraordinært forbundsting kan avholdes i god tid før jul. Videre blir det så opp til Sykkel-Norge å bestemme om presidenten fortsatt har tillit.

– Bør få konsekvenser

Også den tidligere proffsyklisten og Thor Hushovd-treneren Atle Kvålsvoll mener Tidemann Hansen bør være ferdig som president.

– Det kan være fornuftig med et bytte slik at nye krefter kan forsøke å skape orden. Man blir målt på resultater. Sykkel-VM var fantastisk, men det økonomiske er en del av resultatet. Harald har gjort en kjempejobb, det står ikke på innsatsen, men dette bør få konsekvenser, sier Kvålsvoll til VG.