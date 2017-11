Ta hattene og gå, sykkelpresident

Kommentar En økonomisk VM-smell på nær 60 millioner kroner er nødt til å få en rekke konsekvenser. Én av dem er at Harald Tiedemann Hansen må gå av.

Det er morsomt å arrangere fest, men sjarmen forsvinner dessverre faderlig fort om det ikke er dekning på kortet når regningen kommer på bordet.

Lenge har vi visst at det ville bli en bakrus etter sykkel-VM i Bergen. Men at tallene skulle bli så grelle som det som nå er kjent, er det bare en liten gruppe av de aller mest pessimistiske som hadde forutsett.

VG-SPORTENS KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

For det er simpelthen ikke til å fatte at det kunne gå an å ha så dårlig økonomisk kontroll, og dermed sette hele norsk sykkelsport i en slik situasjon, som det som nå har skjedd.

Enda tydeligere blir det også nå hvor håpløst det har vært å la samme mann ha tre hatter på hodet samtidig.

Daglig leder Harald Tiedemann Hansen har på den ene siden et rydde-ansvar i et kullseilet VM-selskap, samtidig som han er presidenten som skal ivareta behovene til et samlet sykkel-Norge. På toppen av det hele er han til og med styremedlem i det internasjonale sykkelforbundet (UCI), én av de største kreditorene.

At det ikke var vært innlysende for flere at et slikt «hat trick» er uholdbart, er det rett og slett ikke mulig å forstå.

Men én praktisk side ved hatteparaden, er at det i det minste er ekstremt enkelt å plassere en stor del av ansvaret hos hattemakeren.

Allerede før sjokktallene om underskuddets størrelse ble kjent, var det kommet inn nok stemmer til at det blir ekstraordinært sykkelting, noe som umulig kan tolkes som noe annet enn mistillit mot det sittende regimet.

Den mistilliten kan ikke akkurat ha avtatt nå, for å si det pent.

Det er nemlig rett og slett uansvarlig å sette sykkel-Norge i en situasjon som nå har oppstått, uansett hvor morsomt det var å være i Bergen i noen dager. Måten spørsmål er blitt besvart på i ettertid, har også vært svært lite tillitvekkende.

En regelrett tiggerferd til kreditorene er det eneste kortet arrangøren har igjen å spille, bekrefter styrelederen i Bergen 2017.

Det er bare flaut.

Vi vet allerede at det ble foretatt en helt håpløs valutagambling, men venter fortsatt på svar på hvordan det ellers kunne gå så innmari galt. Det vil kommende undersøkelser trolig vise oss, men uansett svar er vi langt forbi det punktet der skandalen må få konsekvenser.

Hattene må av, Tiedemann Hansen.