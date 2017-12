Sykkelforbundets VM-regning gjør million-byks

Sykkelforbundet vurderer å droppe et krav på 3,7 millioner kroner til VM-organisasjonen Bergen 2017.

I så fall vil VM-regningen til norsk sykkelsport vokse ytterligere.

Fra før er det kjent at sykkelforbundet skylder Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) 1,46 millioner euro. Det tilsvarer 14,2 millioner kroner med dagens kurs.

Media har omtalt dette som det eneste økonomiske tapet sykkel-Norge risikerer, siden andre kreditorer retter sine krav mot aksjeselskapet «Bergen 2017».

Men sykkelforbundet bekrefter nå at den konkurstruede VM-arrangøren skylder dem rundt 3,7 millioner kroner.

«Det kan være aktuelt å frafalle hele eller deler av dette kravet. Vi vet det vil komme en formell henvendelse fra Bergen 2017 AS i forhold til dette kravet. Når den er mottatt vil forbundsstyret behandle saken så raskt som mulig» skriver kommunikasjonssjef i sykkelforbundet, Per Erik Mæhlum, i en epost il VG.

I dette kravet ligger det ifølge Mæhlum «blant annet utlån av personalressurser i NCF, leie av sambandsutstyr, samt sponsorrettigheter rundt landslaget og arrangementer i regi NCF».

Av summen på 3,7 millioner kroner er rundt 2,7 millioner kroner knyttet til rettigheter, opplyser sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen. Han mener dette handler om «inntekter som forbundet går glipp av», og ikke et ordinært «tap».

Gammel moro gir aksjetap

VM-SJEF OG SYKKELPRESIDENT: Harald Tiedemann Hansen. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Men det stopper ikke der:

Bergen 2017 AS er etter et navnebytte en ren videreføring av selskapet som arrangerte VM i terrengsykling på Hafjell for tre år siden.

Det mesterskapet endte med et underskudd på over fem millioner kroner. I 2015 slettet sykkelforbundet denne gjelden i bytte mot aksjer i nylig omdøpte Bergen 2017 AS.

Dermed tok sykkelforbundet regningen for at sykkel-VM kunne starte med «blanke ark». Sykkelforbundet har allerede skrevet ned 1,86 millioner kroner av dette i regnskapene sine.

Hvis Bergen 2017 går konkurs, vil også de resterende verdiene anses som tapt. Dette er nå bokført til 3,73 millioner.

– Vi håpet på et såpass solid overskudd etter VM i høst at vi skulle få disse pengene tilbake. Om Bergen 2017 går konkurs, så senkes egenkapitalen vår, men det går ikke ut over aktiviteten i sykkel-Norge, understreker Tiedemann Hansen.

Dermed risikerer sykkelforbundet et potensielt inntektstap i forbindelse med VM på hele 7,43 (3,7+3,73) millioner kroner, i tillegg til UCI-gjelden som etter dagens kurs er på 14,2 millioner kroner.

Håper på millioner i momskompensasjon

Det har gått snart to uker siden det ble kjent at offentlige kreditorer har fremmet krav på 28 millioner kroner, mens private har rettet krav på 35 millioner kroner etter høstens Bergen-VM. I tillegg kommer den nevnte ubetalte avgiften til UCI, som sykkelforbundet står ansvarlig for.

Totalt gir det nærmere 77 millioner kroner i ubetalte regninger. Ifølge Bergens Tidende står det litt over syv millioner kroner på kontoen til VM-arrangøren, som har stoppet alle utbetalinger til kreditorer.

Bergen 2017 søkte om å få refundert 879 000 kroner i moms for 2016. De fikk som andre idrettslag en avkortning, som gjorde at den reelle refusjonen «bare» ble på 640.000 kroner. Neste år håper man imidlertid å få inn over syv millioner kroner i slik momsrefusjon.

– Beregnet momskompensasjon for 2016 og 2017 er totalt på rundt 7,7 millioner kroner. Men momskompensasjon er noe man må søke om. Det er ikke et endelig tall, poengterer styreleder i Bergen 2017, Mona Hellesnes, til VG.

PS! Norges cykleforbund overført i januar 4,5 millioner kroner til en konto i Sveits. Pengene var en reserve UCI kunne bruke av dersom man opplevde akutte pengeproblemer midt under VM. Ifølge Harald Tiedemann Hansen skal disse pengene tilbakeføres til Norge på juleaften, selv om man fortsatt skylder UCI flere millioner kroner.