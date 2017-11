Sykkelforbundet vil låne penger av NIF

Økonomien i Norges Cykleforbund er så anstrengt at man ønsker å låne penger av Norges idrettsforbund.

Det bekrefter sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen overfor VG. Han mener lånet – trolig på flere millioner kroner – vil betales tilbake i løpet av kort tid.

– I forbindelse med sykkel-VM ga vi Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) en garantisum som står på en konto frem til 24. desember. Hadde det ikke vært for de pengene, så hadde vi ikke hatt behov for dette lånet, sier Tiedemann Hansen.

Garantien han sikter til er omstridt: For samtidig som høstens VM i Bergen er i ferd med å gå på solid en millionsmell, overførte sykkelforbundet allerede i januar 4,5 millioner til en konto i Sveits.

Så du denne? Opprør mot styret i sykkelforbundet

Tiedemann Hansen er overfor VG klar på at sykkelforbundet får tilbake pengene før julaften. Tidligere har imidlertid NRK skrevet at pengene omtales på følgende måte i UCIs årsrapport for 2016: « ... ment å garantere for betalingen til UCI og arrangørens forpliktelse til å avholde mesterskapet.»

Sykkelforbundet måtte betale UCI en avgift på 68 millioner kroner for å få VM til Norge i høst. Ifølge Tiedemann Hansen har man fortsatt ikke betalt 14,2 millioner kroner (1,46 mill. euro) av disse pengene.

UNDER PRESS: Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen, her under VM i høst. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Mens andre kreditorer må forholde seg til aksjeselskapet Bergen 2017, er det Norges Cykleforbund som står til ansvar for kravet fra UCI.

– Du er sikker på at dere får tilbake 4,5 millioner kroner fra kontoen Sveits, og at de ikke tas av UCI som den del av kravet deres?

– Pengene tilhører sykkelforbundet. Avtalen sier at pengene skal stå der i tre måneder etter at mesterskapet er ferdig. Men som alle andre kreditorer er UCI nervøse for om de får penger eller ikke. Vi er i dialog med alle kreditorene, slik at de skal få igjen mest mulig. Samtidig er vi veldig opptatt av at Sykkel-Norge ikke skal lide som en følge av dette, sier Tiedemann Hansen.

– Hva skjer dersom dere ikke får lånet fra NIF?

– Vi har penger til lønninger og klarer oss, men da må vi inngå en avtale med andre kreditorer. Det lar seg nok løse, men vi vil gjerne ha alt unna og finne den løsningen som er best for oss akkurat nå, sier sykkelpresidenten.

Fikk du med deg? Sykkelpresidenten får full støtte fra NCF-styret

Pengene på kontoen i Sveits ble overført i tilfelle noe uforutsett hadde skjedd under VM, og UCI så seg nødt til å gripe inn, sier sykkelpresidenten.

Idrettspresident Tom Tvedt var ikke kjent med låneønsket fra sykkelforbundet da VG tok kontakt mandag ettermiddag.

– Men på generelt grunnlag kan jeg si at NIF har bidratt til løsninger i andre særforbund som har vært i lignende situasjoner tidligere, sier han.

– Er det fristende å låne penger til Norges Cykleforbund i etterkant av VM?

– Jeg har ikke fått spørsmål fra sykkelforbundet om dette, og inntil det skjer, så er dette en ikke-sak for mitt vedkommende, sier Tvedt.

Så du? Sykkel-VM stanser all utbetaling til kreditorer

Harald Tiedemann Hansen er foruten å være president i sykkelforbundet også daglig leder i Bergen 2017 og styremedlem i UCI. Han holder kortene svært tett til brystet når han i disse dager jobber med å finne frivillige løsninger med kreditorene i etterkant av VM.

Når Sykkel-Norge får svar på hvor mye festen i Bergen faktisk har kostet, er foreløpig helt usikkert.

For en måned siden sendte revisor brev til aksjeselskapet Bergen2017 og sykkelforbundet. Brevet inneholdt flere spesifikke bemerkninger.

Sykkelforbundet vil ikke å vise frem dette brevet til VG.

Harald Tiedemann Hansen sier at alle punktene som ble tatt opp i brevet, er omtalt i det offentlige referatet fra styremøtet i oktober.

– Brevene er en påminner fra revisor, til styret, om at vi må passe på at ting foregår på den rette måten, slik situasjonen har blitt. Vi har fortalt at vi vil få problemer med å gjøre opp alt, og da sier loven at man skal passe på en hel rekke saker. Det er bare slikt som blir påpekt. Vi svarte på alle spørsmålene hans i referatet som ligger tilgjengelig på forbundets nettside, sier han.