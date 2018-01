Sykkelpresidenten tar ikke gjenvalg

Harald Tiedemann Hansen tar ikke gjenvalg som sykkelpresident i mars.

Det bekrefter han i en pressemelding fredag kveld.

Tiedemann Hansen har vært i hardt vær etter at det viste seg at sykkel-VM i Bergen gikk mot et stort underskudd.

Det er drøyt to uker til det ekstraordinære forbundstinget, som ble presset frem i et grasrotopprør i sykkel-Norge. Det ordinære tinget er 10.-11.mars.

Harald Tiedemann Hansen har sittet som president i Norges Cykleforbund i ti år.

– Dette er noe jeg har tenkt på det siste året. Ti år som president er lang tid, og jeg føler tiden er inne for å slippe til nye krefter. Den senere tids diskusjoner har skapt støy rundt sykkelsporten, og sykkelsporten er viktigere enn meg som person. Dette har naturligvis også vært med på å påvirke min beslutning, sier Tiedemann Hansen.

Tiedemann Hansen stiller imidlertid på valg under det ekstraordinære forbundstinget 20. januar.

– Jeg mener det er best for norsk sykkelsport at sittende forbundsstyre får jobbe ut hele perioden og at vi får levert nødvendige beretninger og regnskap for den tiden vi har hatt ansvaret. Dette vil gi det nye styret et solid grunnlag for den oppgaven og de utfordringer de skal løse i kommende periode.

Sykkel-VM gikk trolig med 55 mill. kroner i minus.

Ifølge pressemeldingen fra Norges Cykleforbund har omsetningen i Tiedemann Hansens presidentperiode økt fra ca. 6 til 50 millioner i året.

Til TV2 uttaler sykkelpresidenen at han har vært utsatt for en «heksejakt»:

– Det har vært en heksejakt og kampanje mot meg, og det tror jeg ikke bare rammer sykkelsporten, men hele idretten.