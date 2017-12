GARDEMOEN (VG) Etter fredags styremøtet på Gardemoen, opplyser Norges Cykleforbund (NCF) at de ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen etter VM på hjemmebane.

– Den økonomiske situasjonen som Bergen 2017 har havnet i er kritisk, men det er også viktig å understreke at det forelagte tallet på minus 57 millioner ikke representerer det endelige resultatet i selskapet. Men det blir uansett et stort underskudd, sier president i NCF, Harald Tiedemann Hansen, til pressen på Gardemoen.

– Jeg er fryktelig lei meg som gammel næringslivsleder og kjenner på smerten overfor kreditorene ved at de ikke har fått betalt. Det er en trist sak. Dessverre har vi havnet ditt. Det kan vi ikke annet enn å beklage og gjøre det beste ut av det, sier sykkelpresidenten til VG.

Vedrørende den økonomiske situasjonen sier Tiedemann Hansen at det foreligger et krav på 41 millioner kroner, hvorav halvparten kommer fra offentlige myndigheter, som bestrides.

– Det vil påvirke et endelig resultat. Det er ikke sikkert vi får fullt gjennomslag på det. Jeg synes Bergen 2017 understreker det ved å gå videre med på frivillig akkordløsning. Det er fordi de ser at det er mulighet til å komme med dividende kreditorer som er forsvarlige, sier sykkelpresidenten til VG.

– Har du vurdert din stilling som sykkelpresident?

– Nei. Jeg er opptatt av å gjøre jobben ferdig. Jeg tror det verst tenkelig tidspunkt å trekke seg. Både for kreditorene og sykkel-Norge, svarer Tiedemann Hansen.

– Hva er det beste sykkel-VM kan håpe på nå?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Jeg står ved at sykkel-Norge ikke vil blø etter sykkel-VM. For NCF skal vi komme i null og kunne drive sporten videre, uten en for tung belastning.

Ekstraordinært forbundsting



Det ekstraordinære forbundstinget er satt til den 20. januar. Det arrangeres i kjølvannet av kritikken fra sykkelklubben Rye, som fikk støtte til kravet om et nytt ting etter stor misnøye med håndteringen av problemene i kjølvannet av VM på hjemmebane.

Ryes opprinnelige ønske om å få gjennomført møtet før jul blir dermed ikke møtt.

Torsdag sprakk nyheten om at Bergen 2017 AS, heleid av Norges Cykleforbund, ser ut til å gå rundt 60 millioner kroner i minus. Tiedemann Hansen var daglig leder i Bergen 2017 AS frem til 1. november i år.

Som sykkelpresident sier han at han forventer å holdes fortløpende oppdatert på den økonomiske situasjonen i selskapet.

Det har lenge vært kjent at arrangementet trøblet økonomisk, men summen som kom fram torsdag er langt verre enn de tidligere antydningene. Fredag ble det holdt et syv timers langt styremøte i Cykleforbundet på et hotell ved Oslo Lufthavn.

Ubetalt regning

Mesterskapet skylder offentlige kreditorer 28 millioner kroner, mens private kreditorer skal ha krav på 35 millioner og Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har til gode 13,5 millioner.

I september benektet Tiedemann Hansen at forbundet kunne gå konkurs på grunn av den økonomiske baksmellen etter VM-festen. Han sa også at det var håp om at sykkel-VM skulle gå i null.

Sykkeltrener Atle Kvålsvoll og VGs kommentator Leif Welhaven er to av stadig flere som mener Tiedemann Hansen må gå av som sykkelpresident. Sportsklubben Rye har bedt om nytt sykkelstyre.

Tiedemann Hansen har hatt flere roller som sykkelpresident i Cykleforbundet, daglig leder for Bergen 2017 og styremedlem i UCI.

Allerede i oktober måtte sykkel-VM stanse utbetalingene til kreditorer.

