NRK: Sykkelforbundet skjulte millionkontrakt for kvinneritt

Norges Cykleforbund har skjult informasjon om at det norske verdenscuprittet Ladies Tour of Norway har krav på store penger - og heller gitt alt sammen til herrerittene og NM.

Det skriver NRK. Kort fortalt er saken følgende, ifølge statskanalen:

Sykkelforbundet og TV 2 inngikk en medieavtale verdt ni millioner i januar i 2016, der kanalen kjøpte rettighetene til å vise Tour des Fjords, Tour of Norway, sykkel-NM og Ladies Tour of Norway frem til 2018. Sykkelforbundet har så fordelt pengene, men bare til de tre førstnevnte rittene, uten engang å si fra til Ladies Tour of Norway at de var en del av avtalen.

Ifølge rittdirektør Roy Moberg tok det ett og et halvt år før de fikk innsyn i avtalen, der Ladies Tour of Norway er nevnt som en fullverdig part, men altså uten å få et eneste øre.

Nå har de sendt et krav på omkring to millioner kroner til forbundet.

I en mail til NRK kaller sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen, som allerede er i hardt vær, det for en glipp at avtalen ble skjult, og skriver videre følgende:

– Norges Cykleforbund er opptatt av likebehandling. Vi er helt enige i at Ladies Tour of Norway skal ha sin rettmessige andel av medieavtalen som går fra 2016-2018, og de kommer til å få utbetalt dette i 2018.

