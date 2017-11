Cancellara beskyldes for motorjuks: – Ingen røyk uten ild

UCI varsler at de vil etterforske påstander om at Fabian Cancellara (36) skal ha brukt motor på sykkelen.

Beskyldningene mot Cancellara ble lansert i en nylig utgitt bok, ført i pennen av tidligere syklist Phil Gaimon.

– Det var ganske sterke mistanker i 2010, mistanker som ble fulgt opp av ryttere i feltet som sa de hadde sett tegn og hørt lyder de mente kunne være motor, sier tidligere proffsyklist Mads Kaggestad til VG.

Det er særlig Cancellaras prestasjoner i Flandern rundt og Paris-Roubaix i 2010 som har blåst liv i spekulasjonene om mekanisk doping.

– Når det er så mye snakk om det i miljøet, så viser det seg ofte at det ikke er noen røyk uten ild, sier Kaggestad.

Reelt problem



Cancellara har aldri tidligere blitt etterforsket for dette, og har hele tiden tilbakevist påstandene om at han skal ha jukset. Nå kan den ferske bokutgivelsen ende med at UCI tar grep.

– Det er ikke umulig at vi vil sette i gang en etterforskning, særlig dersom det kommer ny informasjon i saken, heter det i en uttalelse som BBC gjengir.

– Hva som ligger i dette må Cancellara svare for, men det har vært en stor sak lenge. Mange har sagt at dette med motorer er vanvittig, at det bare er tull og fantasi, men det er det ikke, sier Kaggestad, og viser til den kvinnelige belgiske syklisten Femke Van den Driessche.

Hun ble tatt med motor under et VM-ritt i sykkelcross, og avviste selv at hun bevisst hadde jukset.

– Amatørryttere har også blitt tatt for dette, og det er ingen grunn til å tro at det ikke eksisterer ogspå å øverste nivå. Etterhvert som det har blitt strengere dopingkontroll, er det naturlig at det jaktes andre steder for å få et forsprang. I allefall blant de mest kyniske, som vil vinne for enhver pris, sier Kaggestad.

Scanner sykler



Han forteller at det er vanskelig å avsløre om en rytter har benyttet seg av motor. En rytter som vil forsøke å jukse seg til mer fart, må ha hjelp for å få det til, gjerne av en mekaniker. Utstyret som trengs handler om små bestanddeler, som er enkle å få tak i.

– Det ble jo skaffet scannerutstyr, som har blitt brukt i to-tre år nå. Det hadde de ikke gjort om det ikke hadde vært fare for at det blir brukt. Fransk politi har også vært på saken og drevet en viss etterforskning, sier Kaggestad.

Han understreker at det ikke finnes håndfaste bevis for at Cancellara skal ha jukset under rittene for noen år siden. Men mange reagerte på måten han syklet på.

– Det var ekstremt imponerende. Samtidig byttet han sykler underveis, og han holdt sykkelen sin atskilt fra de andre på laget. Men Cancellara kan selvsagt peke på at dette ikke er bevis nok, sier den tidligere proffsyklisten.

– Er du spent på utfallet av en eventuell etterforskning?

– Nei. Jeg tror ikke det kommer noe ut av det. Foreløpig er det jo bare snakk. Men de må bruke testutstyret sitt, og forebygge bruken av motorer.