Nyheten ble kjent under det som skal ha vært et dramatisk styremøte i Bergen 2017 AS onsdag kveld.

– Det er en veldig alvorlig situasjon. Det er veldig uheldig for ikke minst alle de små og store private kreditorene som gjorde en fantastisk jobb. Vi vil ikke la noe være uprøvd med tanke på å finne en løsning hvor de private kreditorene kommer best mulig ut, sier Mona Hellesnes til VG.

Hun er styreleder i Bergen 2017 AS.

Under det som blir karakterisert som et dramatisk møte onsdag kveld, presenterte advokat Jeppe Normann en oversikt over alle kravene mot selskapet.

– En lang rekke kreditorer

Ifølge BT, som omtalte nyheten først, viser kartleggingen Normann har gjort at offentlige kreditorer har krav på 28 millioner kroner, mens private kreditorer skal ha 35 millioner og Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har til gode 13,5 millioner.

Bergen 2017 AS skal fortsatt ha inntekter på vei inn for mesterskapet, men totalt ender smellen på nærmere 60 millioner.

– Vi har en lang rekke kreditorer i området her, små og store bedrifter som har gjort en jobb for VM, og vi ønsker jo at de skal få betalt så mye som mulig slik at de ikke kommer i økonomiske problemer på grunn av VM. Det er bakgrunnen for at vi har kontaktet de offentlige kreditorene for å se om det er mulig å få til noen løsninger, sier Hellesnes.

– Hva er hovedgrunnen til at dere har havnet i denne situasjonen?

– Det er flere grunner. Det er en kombinasjon av påløpende kostnader under arrangementet og inntektssvikt på flere områder.

Ber om hjelp

Hellesnes opplyser at det er for tidlig å si noe om de offentlige kreditorene vil være behjelpelige eller ikke.

– Det kan jeg ikke spekulere i. Vi har sendt en oppfordring til de offentlige kreditorene, hvor vi håper å få til en dialog og ta et felles løft slik at vi bidrar til å sikre de bedriftene og regionale arbeidsplassene som får problemer.

– Sett i ettertid, hva burde dere gjort annerledes?



– Det er alltid lett å være etterpåklok. Jeg vil ikke spekulere i det. Det som er viktig for selskapet nå, er å gjøre det vi kan for å finne alle mulige løsninger med tanke på de utestående fordringene, så får vi ta evalueringen i etterkant, sier Hellesnes.

Sykkelpresident og daglig leder i Bergen 2017 AS, Harald Tiedemann Hansen, har ikke besvart VGs henvendelser torsdag ettermiddag.

– Fryktelig skuffende

I et intervju med VG for to dager siden delte Brian Cookson tankene sine om den norske VM-krisen.

Den tidligere UCI-presidenten liker ikke det som har skjedd.

– VM i Bergen var i mine øyne det beste som noen gang er arrangert. Arrangøren gjorde en fantastisk jobb, men det har vist seg vanskelig å skaffe nok inntekter. Det er fryktelig skuffende. Jeg tror utvilsomt at UCI vurderer hva man kan gjøre for å hjelpe til, resonnerer Cookson.



– Kan det bli et problem for UCI i fremtiden dersom man viser verden at man ettergir gjeld til Norges Cykleforbund nå?

– Dette er en vanskelig nøtt for UCI, helt klart, mener briten.