Sykkel-VM: Ap angriper kulturministeren

Masud Gharahkhani (Ap) mener kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har stilt for få krav til åpenhet rundt sykkel-VM i Bergen da regjeringen bevilget drøyt 50 millioner kroner til arrangementet.

Nå står aksjeselskapet Bergen 2017 i fare for å bli slått dundrende konkurs. Underskuddet har blitt antydet å ligge på mellom 50 og 60 millioner kroner.

Samtidig nekter Norges cykleforbund å offentliggjøre innholdet i kontrakten de har inngått med Det internasjonale sykkelforbundet (UCI). NCF skylder fortsatt UCI drøyt 14 millioner kroner av en totalregning på snaut 70 millioner kroner etter å ha sikret seg sykkel-VM.

I tillegg nektes VG innsyn i brev både sykkelforbundet og Bergen 2017 nylig fikk fra partenes revisor. Kulturministeren har i høst gitt et tydelig råd om økt åpenhet rundt VM-økonomien.

– Vi har en kulturminister som har jobbet for mer åpenhet, noe jeg støtter henne hundre prosent i når det gjelder kampen hun har ført mot NIF. Men det er spesielt at hun ikke har stilt de samme kravene til det eneste idrettsarrangementet hun har øremerket penger til over statsbudsjettet. Kravene kommer først når det er delt ut flere titalls millioner kroner, og det viser seg at det ikke har vært økonomisk styring i VM i det hele tatt. Her har kulturministeren sviktet stort, og hun bør rydde opp med en gang, sier Arbeiderpartiets idrettspolitiske talsmann, Masud Gharahkhani, til VG.

– Hva legger du i det «å rydde opp»?

– Det virker passivt når Helleland sier at hun skal gå i dialog for å se om hun kan få mer åpenhet rundt sykkel-VM. Det virker som om hun beskytter et arrangement som hun selv har øremerket midler til over statsbudsjettet.

– Men hva kan hun gjøre rent praktisk?

– Det er poenget mitt: Det er trist at kravene kommer nå. Når man i en lang periode har vært opptatt av transparens og åpenhet, og så velger ministeren å bevilge store summer uten krav om åpenhet i disse avtalene: Det er ikke bra, sier Ap-politikeren.

– Ap har bevilget store summer til idrettsarrangementer tidligere, uten at det har vært stilt slike krav. Betyr dette at Ap i fremtiden vil stille krav om innsyn i kontrakter dersom Norge søker om store idrettsarrangementer?

– Ja, jeg mener det. Det skal være åpenhet rundt alt innenfor idretten. Det er nødvendig for å gjenvinne tilliten til grasrota og befolkningen. Norge må gå i front. Idretten kan ikke styres av noen mennesker som bestemmer alt på bakrommet når fellesskapet er med på finansieringen, sier Gharahkhani.

Kulturministeren: Velkommen etter

Linda Hofstad Helleland er tydelig på at hun har stilt krav til Bergen 2017, og at organisasjonen må rapportere på bruken av midlene de har fått.

– Det Gharahkhani sier nå er et helt nytt signal fra Ap som vil innebære bortimot full statlig overstyring av idretten og idrettsarrangementer. Hva gjelder kravet til åpenhet ønsker jeg Ap velkommen etter, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til VG etter å ha blitt konfrontert med kritikken.

Hun sier at de statlige pengene som er spyttet inn i sykkel-VM i all hovedsak har vært brukt på vei-, kollektiv- og sikkerhetstiltak.

Det er Bergen 2017 AS som er ansvarlig, og som må rydde opp, mener kulturministeren.

– Hvis det er slik at Gharahkhani mener at norsk idrett ikke selv kan styre sine arrangementer så er det ganske alvorlig. Det er et forhold jeg mener Arbeiderpartiet må avklare, og åpent diskutere hvor grensene skal gå mellom staten og det sivile samfunnet, sier Helleland.

Vil ikke spytte inn mer penger

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har sagt nei til å spytte inn mer penger i Bergen-VM. Hun får støtte fra Arbeiderpartiet.

– Man kan ikke forvente at staten skal komme inn og redde deg når det har vært en total mangel på økonomisk styring, istemmer Masud Gharahkhani.