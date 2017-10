Sykkel-Norge fortjener svar

Kommentar Det er bare én eneste holdbar måte å håndtere bakrusen etter sykkelfesten på: Reell åpenhet om hvor stygg sluttregningen ser ut til å bli.

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Innen helgen er omme, har sykkelpresidenten gjennomført både et styremøte i Norges Cykleforbund og et møte med regionlederne.

Da bør Harald Tiedemann Hansen ha lagt seg på en helt annen informasjonslinje enn han har gjort så langt.

Uroen blant tillitsvalgte i sykkelfamilien har vært tiltagende etter VM-festen.

Det roet ikke akkurat gemyttene da Bergens Tidende kunne avsløre et notat, der arrangøren allerede i sommer antydet et underskudd på 15 millioner kroner.

Spørsmålet er om det kan bli betydelig verre enn det.

Uansett er det nå på tide å forstå hvor stort informasjonsbehovet er der ute.

Ja, det tar tid å sette to helt nøyaktige streker under svaret. Men det innebærer ikke at det er greit å legge lokk på status i den grad det så langt er blitt gjort, og anslag underveis må det være mulig å få.

Nå vil det være klokt å la være å dekke seg bak formuleringer om forretningsmessige forhold og lignende.

Hva er det nødvendig å holde tett om? Hvorfor kan ikke offentligheten få vite hvordan det går med betalingen av multimillionavgiften til det internasjonale sykkelforbundet?

Arrangementet er jo for lengst ferdig, det er ingen konkurrenter på banen og det som skjedde i Bergen ble i stor grad bekostet av fellesskapet.

Dette forsterkes ytterligere at vi nå får demonstrert de uheldige sidene ved at Harald Tiedemann Hansen både er sykkelpresident, leder av Bergen 2017 og styremedlem i UCI. Da må vi få vite om eventuelle forhandlinger med en kreditor Tiedemann Hansen selv sitter i styret hos. Og hvordan skal vi kunne stole på en eventuell prioritering mellom ulike aktører med penger utestående?

Et av de største problemene er hvem som skal ta smellen, dersom minusen blir skikkelig stygg:

• Det offentlige har allerede gått inn med 52 millioner kroner, og det er ingen selvfølge at det beløpet bør økes. Hva slags signaler vil det sende om det bare er å løpe til staten om et idrettsarrangement går på dunken økonomisk, og særlig dersom det delvis skyldes egne feil? Det er riktig av kulturminister Linda Hofstad Helleland å be om åpenhet, men hun burde vel denne gangen også kunne ta tak direkte overfor den syklende støttemottageren, i stedet for bare å be om handling fra Norges Idrettsforbund? Og vi bør vel også få be om åpenhet i hva som er avtalt mellom bevilger og arrangør?

• Ett av alternativene som lanseres, er at sentralleddet i idretten spytter inn for å dekke opp underskudd hos datterselskapet til et særforbund. Det er heller ikke uproblematisk. Skal grasrota i andre idretter bli skadelidende av det som er et sykkelskapt problem? Det er mye å si om pengebruken i NIF, men de har åpenbart annet å bruke midler på enn å rydde opp i følgene av en svært tidsbegrenset moro.

• Fra Harald Tiedemann Hansens side har svaret vært at et eventuelt underskudd vil ramme sykkelsporten, og det er vel langt på vei det som blir realiteten.

Det hjelper litt med Vipps-aksjonen, og det kan godt være det kommer noe mer fra det offentlige til slutt. Men alt tyder på at VM-oppvasken kommer til å svi for pedalentusiastene til slutt.

Nettopp derfor har man ikke så god tid til å komme med skikkelig informasjon, som det presidenten/den daglige lederen/UCI-styremedlemmet ser ut til å tro.