Støtte til ekstraordinært ting: Sykkelpresidenten kan bli kastet

Norges største sykkelklubb får etter alle solemerker viljen sin: Det blir ekstraordinært sykkel-ting. Der kan sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen bli kastet.

Både VG og NRK får nå bekreftet at SK Rye har fått støtte til kravet om et nytt sykkel-ting i løpet av kort tid.

Sykkelklubben var avhengig av grønt lys fra minst 23 av de 90 delegatene som stemte på forrige forbundsting. Etter det VG forstår hadde man i onsdag kveld muntlig ja fra godt over 40 delegater. Og i formiddag bekrefter kilder at man er i mål.

Årsaken er utbredt misnøye med hvordan styret i Norges cykleforbund - anført av president Harald Tiedemann Hansen - har opptrådt i tiden etter VM i Bergen i september.

Mesterskapet var en formidabel folkefest, men er i ferd med å gå flere millioner kroner i underskudd. Mange i sykkel-Norge klager på altfor dårlig informasjon fra det sittende styret.

– Det er styrevedtak fra klubber, så nå blir det ekstraordinært ting. Det er helt klart mistillit til det sittende styret, bekrefter Terje Johnsen, leder i Region Sør i Norges Cykleforbund, til NRK.

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen har ikke besvart VGs henvendelse torsdag morgen.

Velodrom i spill

Selv om det nå virker å gå mot ekstraordinært forbundsting i løpet av kort tid, er det ikke gitt at det sittende styret kastes. Delegatene som er stemmeberettiget, kan også lande på fornyet tillit.

Sykkelklubben Rye - Norges største - offentliggjorde nylig sin misnøye i form av et brev med overskriften «Vi trenger nytt styre i sykkelforbundet. Nå». Klubben frykter at den planlagte sykkelveldromen i Asker blir skadelidende når økonomien til sykkelforbundet er under press.

På sykkelforbundets nettsider ble det publisert en lengre tekst tirsdag denne uken, der forbundet mener både SK Rye og media blander økonomien i Bergen 2017 og sykkelforbundet.

«Forbundsstyret har stor forståelse for at flere klubber etterlyser mer informasjon om prosessen, særlig etter å ha lest en rekke negative og spekulative medieoppslag. Dette er en svært omfattende og kompleks prosess som det trengs arbeidsro rundt» heter det.

Sykkelforbundet advarer også om at et nytt styre vil kunne få negative konsekvenser for velodromplanene i Asker:

«Et nytt Forbundsstyre vil imidlertid sette prosessen og fremdriften i fare da vi er inne i en avgjørende fase for prosjektet» heter det.

Sykkelforbundet måtte betale UCI en avgift på 68 millioner kroner for å få VM til Norge i høst. Ifølge Tiedemann Hansen har man fortsatt ikke betalt 14,2 millioner kroner (1,46 mill. euro) av disse pengene.

Mens andre kreditorer må forholde seg til aksjeselskapet Bergen 2017, er det Norges Cykleforbund som står til ansvar for kravet fra UCI.

Avviser problematisk rolleblanding

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen har fått kritikk for rolleblanding i tilknytning til sykkel-VM. Forbundet gjennomgår også dette i et skriv på sine nettsider denne uken. Konklusjonen er som følger:

«Styret i NCF, styret i Bergen 2017 AS og UCI kan ikke påpeke at Harald Tiedemann Hansen har opptrådt på en måte som rokker ved hans habilitet basert på de avgitte juridiske vurderinger og konklusjoner».

Tiedmann Hansen har som styreleder i NCF, daglig leder i Bergen 2017 og styremedlem i UCI en sentral rolle i alle de tre organisasjonene.

