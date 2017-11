Opprør mot styret i sykkelforbundet: – Vi vil at det skal ryddes opp

Bråket etter sykkel-VM i Bergen tilspisser seg. En av Norges største sykkelklubber krever at sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen og resten av styret går av.

Det kommer fram i et brev Oslo-klubben Rye fredag ettermiddag sendte ut til alle deltagerne på forrige sykkelting, melder Bergens Tidende.

– Vi vil at det skal ryddes opp. Vi må ta en fot i bakken og få vite hvor vi står, sier sykkelleder Per Christian Dæhlin i Sportsklubben Rye til BT.

SK Rye ber om støtte fra Sykkel-Norge om en ekstraordinær generalforsamling for å kaste både sittende styre og valgkomité. Fredagens brev hadde den klokkeklare tittelen: «Vi trenger nytt styre i sykkelforbundet. Nå»

Turbulent

Det er fire hovedpunkter som listes opp i brevet når SK Rye argumenterer for hvorfor styret i Norges Cykleforbund (NCF) må gå av. Det har spesielt vært mye bråk rundt sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen etter sykkel-VM.

Mesterskapet ble en publikumssuksess, men økonomisk styrer det mot et solid millionunderskudd. Tidligere i uken ble det kjent at Hordaland fylkeskommune truer med kutt i underskuddsgarantien.

Hansen er blitt beskyldt for rolleblanding. I tillegg til å være sykkelpresident har han også vært daglig leder i arrangørselskapet Bergen 2017 AS. Rollene til Hansen og andre i sykkelstyret blir påpekt i Ryes brev.

Oslo-klubben vil også ha slutt på hemmelighetskulturen i NCF. «De har full tillit til seg selv og sin leder og vil ikke at noen skal stille spørsmål ved det som skjer», står det i brevet sendt ut til de øvrige klubbene.

Skal se på saken

SK Rye frykter at underskuddet etter VM vil gå utover planene om å bygge ny velodrom i Asker: «Velodromen er det neste store prosjektet til sykkelforbundet. Vi frykter at økonomien til velodromen i Asker kan bli hemmet ved at deler av underskuddet fra VM i 2017 indirekte belastes den».

Sykkelpresidenten bekrefter at NCF har fått brevet fra Rye.

– Vi har mottatt brevet og vil sette oss grundig inn i dette. Styret vil utforme en gjennomarbeidet orientering som sendes til respektiv klubb, til øvrige klubber og våre regioner, sier Harald Tiedemann Hansen i en epost til NTB og andre medier.

