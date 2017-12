Kaggestad: – NIF burde kvalitetssjekket VM-tallene

Johan Kaggestad (74) mener Norges Idrettsforbund bør ta rollen som «tallknuser» når norske særforbund ønsker å ta på seg store arrangementer i fremtiden.

Det sier sykkelnestoren til VG etter å ha hørt at Bergen-VM styrer mot et underskudd på svimlende 60 millioner kroner.



Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen satt på alle sider av bordet, men har ingen planer om å trekke seg.

– Jeg har sans for Harald, som har gjort mye bra for norsk sykkelsport. Men nå må han gå av. Du kan ikke sitte videre med et sånt resultat. VM var fantastisk, men det kom med en pris. Nye koster må rydde opp, sier Johan Kaggestad.

– Det får han stå for, er tilsvaret fra Tiedemann Hansen.

– Har du vurdert å trekke deg?

– Nei. Jeg er opptatt av å gjøre jobben ferdig. Jeg tror det verst tenkelig tidspunkt å trekke seg. Både for kreditorene og sykkel-Norge, sier Tiedemann Hansen til VG etter styremøte på Gardemoen fredag.

Kaggestad skryter uhemmet av de frivillige som tok fri fra jobb og arbeidet gratis under VM i høst. Resultatet var en fantastisk folkefest.

Mener NIF har ansvar

Økonomien i prosjektet kan imidlertid komme til å ri norsk sykkelsport som en mare i mange år fremover. Kaggestad mener Norges Idrettsforbund burde hatt en mer sentral rolle i planleggingen av VM.

NIFs GEN.SEK: Karen Kvalevåg.

– Jeg hadde forventet at NIF følte ansvar for VM i Bergen ble fantastisk. De burde sagt «flott initiativ, men vi vil kvalitetssjekke tallene, slik at vi er sikre på at norsk idretts omdømme er plettfritt når VM er over». NIF burde knust tallene og sjekket om prosjektet var liv laga, mener Kaggestad.

Han illustrerer det hele ved å si at Statoil sentralt aldri vil tillate at et underbruk setter i gang store omveltninger uten at det er kontrollert fra moderselskapet.

Nå sklir Tom Tvedt og Norges Idrettsforbund for lett unna, mener den populære 74-åringen.

– Hva skal vi med NIF om de ikke leverer kompetanse til særforbundene? De har også et ansvar, mener Kaggestad.

– Men NIF har vel ikke nødvendigvis kompetanse til å fungere som tallknusere per i dag?

– Det er et relevant spørsmål, og det kan godt hende at man ikke har slik kompetanse i dag. Men et støtteapparat skal jo være fullt av eksperter. Da bør man gjøre som NFF nylig gjorde: Si opp folk og ansette på nytt for å sikre seg den kompetansen man trenger.

Må ta lærdom

NIFs PRESIDENT: Tom Tvedt.

Generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg, er forelagt Johan Kaggestads visjoner for hennes egen organisasjon:

– Det er viktig at norsk idrett gjennomgår og tar lærdom av alle de store arrangementene man har hatt. Sykkel-VM var en folkefest, men økonomisk virker det ikke å gå like bra. Vi må se på hva vi kan lære og hvordan vi skal være skodd i fremtiden, sier hun.

– Har dere kompetanse til å fungere som tallknusere per i dag?

– Nei, det har vi ikke. Så vi må se på hvilke roller de ulike partene i norsk idrett naturlig skal ha. Dette kan også være en del av det vi kaller en modernisering i norsk idrett, sier hun.

Kaggestad mener det er oppsiktsvekkende hvor forskjellige rammevilkår ulike mesterskap har. FIS spyttet inn 70 millioner kroner da det ble arrangert ski-VM i Oslo sist. I Bergen i høst derimot, måtte sykkelforbundet betale mer enn 60 millioner den andre veien – for et arrangement som ikke kan tjene penger på inngangsbilletter.

– Jeg har vært tett på VM-arrangøren og var dypt imponert over de frivillige. Men jeg har vært skeptisk til organisasjonen hele tiden. Jeg var ganske overbevist om at resultatet ville lande på opp mot 50 millioner kroner i minus, sier sykkeleksperten.