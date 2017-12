Men Linda Hofstad Helleland (H) understreker nok engang at det ikke er aktuelt med ytterligere statlige tilskudd etter at Bergen 2017-regnskapet viste blodrøde tall.

– Jeg har ikke sett de siste regnskapene eller prognosene, men vi vil følge opp i dialogen med Sykkel-VM og Norges Cykleforbund. Hvis tallene stemmer er dette en veldig alvorlig situasjon, skriver hun i en epost til VG.

Det var torsdag at Bergens Tidene først omtalte saken om at aksjeselskapet Bergen 2017 kunne gå med så mye som 60 millioner i underskudd. Selskapet er heleid av Norges Cycleforbund. Kulturministeren understreker at det ikke er aktuelt å spytte inn mer penger for å dekke underskuddet.

– Regjeringen bidro med om lag 50 mill. kroner i tilskudd til mesterskapet. Vi har ikke gitt noen underskuddsgarantier. Vi gir tilskudd etter søknad og budsjett, ikke etter regnskap. Det er derfor ikke aktuelt med ytterligere statlige tilskudd, skriver hun videre.

AP: Etterlyser bedre økonomistyring

KRITISK: Masud Gharahkhani (Ap) vil sende et skriftlig spørsmål til kulturministeren etter sykkel-baksmellen. Foto: Fredrik Solstad , VG

Arbeiderpartiets idrettspolitiske talsmann, Masud Gharahkhani, er en av politikerne som har skutt hardest etter baksmellen.

Han skriver til VG i en SMS at han syns det er «tragisk og sjokkerende dårlig økonomistyring. Her fremstår det som total mangel på kontroll.»

– Sykkel-VM har vært et stort og viktig arrangement for Norge. Samtidig når staten har bidratt med 52 millioner kroner av skattebetalernes penger, må man kreve økonomistyring og kontroll, skriver han videre.

Samtidig skriver han at han kommer til å sende et skriftlig spørsmål til ministeren hvor han ber henne utdype hvilke krav hun har satt til arrangementet.

Høyre: – Ikke statens oppgave

VG har ikke fått konfrontert kulturministeren med uttalelsene fra Gharahkhani, men Hofstad Helleland skriver generelt i sin epost at statens ansvar er:

– Vi har gitt tilskudd. Det er Bergen 2017 AS som har hatt ansvaret for gjennomføringen, også økonomien. Staten har ikke vært inne på eiersiden eller hatt ansvar for gjennomføringen av mesterskapet.

Det er en oppfatning som også idrettspolitisk talsmann i Høyre, Tage Pettersen, deler.

IKKE STATENS OPPGAVE: Tage Pettersen (H) tar kulturministeren i forsvar og sier det ikke er statens oppgave å håndtere økonomien til idrettsarrangementer. Foto: Frode Hansen , VG

– Dette er et arrangement som Sykkelforbundet, Bergen kommune og Hordaland fylke har ønsket å arrangere, og som de har fått statlig støtte til. Men å kreve at staten skal holde kontroll er å skyte på fullstendig feil mål, sier han til VG.

– Men så er det kreditorer som er en del av staten, være seg vegvesen politi og slike instanser, som må vurdere hvordan de skal få tilbake pengene. Men i utgangspunktet kan ikke staten gå inn i ettertid å betale for deler av festen, avslutter han.

Ifølge BT viser kartleggingen av mesterskapet at offentlige kreditorer har krav på 28 millioner kroner.

Kulturministeren utelukker derimot ikke tilskudd til fremtidige arrangementer, men at det må gjøres realistiske vurderinger

– Det er klart det ikke er gunstig med et så stort underskudd. Samtidig kan vi ikke la manglende økonomisk styring i ett mesterskap gå ut over mulige tilskudd senere. Men det viser hvor viktig det er med gode og realistiske budsjetter, avslutter Hofstad Helleland i eposten.

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen var takknemlig for kronerullingen som ga over tre millioner kroner i etterkant av mesterskapet (video under).