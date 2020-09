Ny dansk Tour-seier: Kragh solo til mål på den 19. etappen

Søren Kragh (26) utnyttet at de største favorittene så på hverandre, og vant etter et smart angrep på den 14. etappen forrige uke. Fredag gjentok han suksessoppskriften og tok en ny etappeseier i Tour de France.

Det så lenge ut til å gå mot en massespurt, men med tre mil igjen brøt en stjernespekket tolvmannsgruppe seg løs fra feltet.

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) og Matteo Trentin (CCC) var blant de tolv, og de tre hovedkonkurrentene i kampen om den grønne poengtrøyen markerte hverandre tett.

Det utnyttet Søren Kragh (Sunweb) perfekt. Dansken angrep i en utforkjøring med 16 kilometer igjen og opparbeidet seg raskt en stor luke.

Samarbeidsviljen i gruppen var ikke den beste, og Kragh hadde full kontroll på seieren på de siste kilometerne.

Riktignok så det ikke ut til at dansken selv trodde han hadde full kontroll, der han med halvannen kilometer igjen ropte til TV-motorsykkelen for å høre hvor mye tid han hadde ned.

– Jeg skrek og ville ha bekreftet at det var ett minutt. Jeg kunne ikke tro det. To etappeseirer i samme Tour de France ... Jeg er målløs. Jeg kunne ikke drømt om bedre, sier Kragh i et intervju vist på Eurosport.

Seieren er altså hans andre i årets Tour og den tredje til Sunweb, i det som har vært en stor suksess for det nederlandske laget, som stiller med det yngste laget i årets Tour de France.

Edvald Boasson (NTT Pro Cycling) angrep kort tid etter at gruppen på tolv mann etablerte seg, men kom aldri opp og ble liggende sammen med Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept) og Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation) i en jaktende gruppe.

Boasson Hagen ledet gruppen over mål og ble nummer 13 på etappen.

SOLO: Søren Kragh vant sin andre etappeseier i årets Tour de France. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) spurtet inn til andreplass, 53 sekunder bak, med Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) på plassen bak.

Sagan, Bennett og Trentin fulgte hverandre tett og markerte hverandre ut av kampen om podieplasseringene. Istedenfor endte de tre i en spurt om åttendeplassen, som Bennett gikk «seirende» ut av.

Bennett har dermed 55 poeng ned til Sagan og 69 poeng ned til Trentin. Med to etapper igjen har han dermed mer eller mindre avgjort kampen om den grønne trøyen.

Det vil i så fall være den første gangen Peter Sagan kommer til Paris uten å ha vunnet poengkonkurransen. Slovaken har vunnet samtlige år siden debuten i 2012, foruten om da han ble disket og sendt ut av rittet i 2017.

Sagan kan med full utteling ta 70 poeng på søndagens avsluttende etappe til Paris, men vil da mer eller mindre være avhengig av at Bennett har problemer både på den innlagte spurten og ved målgang.

