FOLKEFEST: Men etter den søte kløe, kom den vonde svie. Her er Edvald Boasson Hagen i gang på tempoen under mesterskapet høsten 2017. Foto: Frode Hansen

Sjokkbeskjed i helgen: Ny VM-feil kan koste sykkelforbundet 53 millioner

VØYENENGA (VG) Et av landets største advokatfirmaer mener arrangøren bak sykkel-VM i Bergen har gjort enda en tabbe. Det kan i ytterste konsekvens koste norsk sykkelsport svimlende 53 millioner kroner.

Publisert: 11.03.19 17:27 Oppdatert: 11.03.19 17:43







Nyheten ble først kjent da Norges Cykleforbund (NCF) holdt et årlig fellesmøte på Gardermoen lørdag.

Foran noen titalls personer fortalte styremedlem og advokat Knut Glad hvordan verdensmesterskapet for halvannet år siden fortsatt rir sykkelforbundet som en mare.

For nå kan vondt være i ferd med å bli verre. Hør bare her: Konkursboet til Bergen 2017 AS har leid inn advokater fra anerkjente Wikborg Rein . Og de mener Norges Cykleforbund i ytterste konsekvens risikerer en ekstraregning på 53 millioner kroner etter VM-fadesen for halvannet år siden.

Da er spørsmålet: Kan et særforbund i norsk idrett gå konkurs?

– Vi har spurt og svaret er «nei». Men da blir det samling i bunn. Summene er i så fall så store at andre må inn på banen. Da er vi ferdig, sier sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes.

Sammen med generalsekretær Eystein Thue Stokstad tok han imot VG på kontorene til sykkelforbundet, like nord for Sandvika mandag formiddag. Begge kom inn i forbundet etter at den økonomiske VM-fadesen var et faktum.

les også Sykkel-VM-generalen har økonomirolle i det internasjonale forbundet: – Utrolig

Bakgrunnen er som følger:

Norges Cykleforbund (NCF) måtte betale Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) en avgift på rundt 70 millioner kroner for å få VM til Bergen.

NCF opprettet deretter datterselskapet «Bergen 2017 AS», der forbundet selv sto som eier av samtlige aksjer. Harald Tiedemann Hansen var president i sykkelforbundet og daglig leder i det nystartede arrangørselskapet. Deretter ble avtalen om å betale millionavgiften til UCI overført fra sykkelforbundet til Bergen 2017 AS.

Men det er her problemet oppsto, skal vi tro advokatene til i Wikborg Rein.

Overføringen av arrangementsavtalen, fra sykkelforbundet til Bergen 2017 AS, ble aldri behandlet på generalforsamlingen til Bergen 2017 AS. Og dermed er avtalen angivelig ugyldig.

– Da hevder Wikborg Rein at pengene som er betalt fra Bergen 2017 AS til UCI skal tilbakebetales. Det er ganske mye penger, sa styremedlem Knut Glad på møtet i helgen.

Han er selv partner i advokatfirmaet Føyen Torkildsen.

– UCI har bestridt kravet og mener det ikke er rettslig grunnlag for dette. Det er NCF enig i. UCI har imidlertid varslet sykkelforbundet om at dersom kravet fra boet skulle være riktig, så vil UCI forholde seg til sykkelforbundet for dette beløpet. Kravet er på 53 millioner kroner, sier Glad.

Han mener det er formaliteter som nå trekkes frem:

– Jeg har redegjort for at denne avtalen ble behandlet på styremøte i Norges Cykleforbund, samt at Norges Cykleforbund utgjør generalforsamlingen i Bergen 2017 AS. Paragraf 3–8 (som advokatene i Wikborg Rein viser til, journ.anm.) er en saksbehandlingsregel som skal beskytte mindretallsaksjonærer, men i denne saken så er faktisk aksjonæren alene sykkelforbundet. Så dette fremstår ganske formalistisk. Jeg har lagt frem dokumenter som viser at avtalen er grundig behandlet. Advokaten til UCI og vi mener at dette kravet ikke vil føre frem, sa Glad foran noen titalls fremmøtte på lørdag.

les også NTNU-granskere slakter sykkel-VM i Bergen

I Bergen vil det i mange måneder fremover jobbes med å få oversikt over konkursboet Bergen 2017 AS. Fra flere hold kommer meldinger om en svært uoversiktlig situasjon.

– Det har vært mange muntlige avtaler, og svake avtaler knyttet til VM, hører vi. Dette føyer seg inn i denne rekken?

– Ja, det gjør jo det. Det er ikke noe poeng for oss å forsøke å benekte det, sier generalsekretær Eystein Stokstad til VG.

SLIPPER ANMELDELSE – FORELØPIG: Harald Tiedemann Hansen satt på tre sider av bordet under VM i Bergen. I dag har han fortsatt en rolle i Norges Cykleforbund og UCI. Foto: Hallgeir Vågenes

Han understreker at deres egen husadvokat og styremedlem, Knut Glad mener boet ikke vil nå frem, siden paragrafen i aksjeloven som det vises til angivelig er til for å beskytte småaksjonærer.

– Det var jo aldri småaksjonærer i dette tilfellet, bare én stor (sykkelforbundet). Så Knut ser ikke helt hvilken påvirkning dette hadde hatt, sier Stokstad.

– Wikborg Rein er ingen lettvekter rent juridisk, og de har jo vært klar over denne eierstrukturen?

– Helt klart. Vi tar dette på alvor, men må også se på realiteten i dette. Om vi ender opp med en regning på over 50 millioner kroner, så er ikke det penger forbundet er i nærheten av å ha per i dag. Da må det startes en større prosess med kulturdepartementet og NIF, sier generalsekretæren.

Han understreker at saken nå står mellom konkursboet i Bergen og UCI. Sykkelforbundet har ikke en dialog med UCI om saken. De to er i stedet enige om å avvente videre forhandlinger om restbeløpet på 9,6 millioner kroner som forbundet skylder UCI i Sveits.

MÅTTE SVARE: Daværende sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen etter et av mange oppvaskmøter i Norges Cykleforbund. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Tidligere sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen har fått flengende kritikk for sin opptreden: Han var både president i sykkelforbundet, styremedlem i UCI og daglig leder i Bergen 2017 AS på én gang.

I dag er han fortsatt tilknyttet sykkelforbundet og sitter i finans- og kontrollkomiteen i UCI.

VG har kontaktet Tiedemann Hansen på e-post i forbindelse med denne saken. Han har ikke svart på henvendelsen. I helgen bestemte styret i sykkelforbundet seg for ikke å anmelde Hansen for brudd på idrettens regler, slik region sør i forbundet har anmodet om. I stedet vil man avvente bostyrets behandling i Bergen før man fatter en avgjørelse.

– Vi skal ikke si at det som skjedde er greit, for det er det ikke. Det er forferdelig. Men vi må tenke på ressursbruken vår. Om vi skulle bruke alle ressurser på fortiden ... Det viktigste vi kan gjøre nå, er å løse de utfordringene Sykkel-Norge står i nå. Som at det arrangeres for få ritt, vi må få opp sykkelinteressen opp og frem igjen. Det har mye å si for inntektene våre, hvordan vi kan drifte både landslag og bredde, sier Eystein Stokstad.

les også Amatørskap på alle plan

Bostyrer i Bergen 2017 AS, Arne Laastad, ønsker ikke å besvare VGs spørsmål i forbindelse med denne saken.

«Det pågår i regi av boet et omfattende arbeide med disse spørsmål, og vi kan ikke ta saksbehandlingen via VG» skriver han i en e-post.