Ville avlyse norgesmesterskap på grunn av pengemangel etter VM-festen

Sykkelforbundet kan slite med et betalingskrav på ti millioner kroner til Det internasjonale sykkelforbundet etter VM i Bergen. I høst foreslo de å avlyse NM i banesykling, fordi de mente at de ikke tålte en utgift på rundt 70.000 kroner.

Fjoråret endte med et dundrende underskudd for sykkelforbundet, der Sykkel-VM og et krav fra det Internasjonale sykkelforbundet står sentralt. Det gjorde ikke bare at egenkapitalen ble spist opp i VM-året, men at den havnet på minus 14,2 millioner kroner. Konsernregnskapet fikk reaksjoner på forbundstinget i mars da driftsresultat viste minus 35, 4 millioner kroner.

På grunn av den økonomiske situasjonen foreslo sykkelforbundet i september å avlyse NM i banesykling. Men det nye styret, som ble valgt i mars, stemte ned dette forslaget under forutsetning av at NM-arrangementet ikke skulle koste mer enn 70.000 kroner.

– Det gir et godt bilde på situasjonen vår. Vi diskuterer nå enhver økonomisk disposisjon. 70.000 kroner er veldig mye penger for oss nå og er så mye at administrasjonen, som sitter på den daglige driften, foreslo at det var penger vi i utgangspunktet ikke hadde råd til, sier sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes til VG.

NM i banesykling er ikke et omfattende mesterskap, men da NM ble arrangert nylig i danske Odense ble det begrunnet med blant annet at det er satt i gang en satsing på sporten i Norge med bygging av velodromer flere steder i landet.

Anlegget i Asker med velodrom og et såkalt kompetansesenter for sykling er foreløpig budsjettert til 132 millioner kroner. Prosjektet er drevet gjennom et særskilt selskap og forbundsledelsen sier de ikke hadde gjennomført dette prosjektet om de selv tok på seg en økonomisk risiko og peker på at offentlige tilskudd gjennom idretten, fremtidige inntekter og kommunale tilskudd skal sikre et mål om fullfinansiering. Selskapet jobber nå med mellomfinansiering på cirka 2,5 millioner for å gjennomføre siste fase i prosjekteringsarbeidet.

Norges Cykleforbund legger i motsetning til for eksempel Norges Skiforbund ikke ut oppdaterte tall fra regnskapsrapporten i styrereferatet. Men Dag Schartum-Hansen, midlertidig generalsekretær, opplyser at de ligger 3–4 millioner kroner under budsjett. Han er klar på at det ikke skal bli problemer med å betale lønn til ansatte dette året. Til nå har det blitt kuttet tre faste stillinger i forbundet.

– Fordi vi så at en likviditetssituasjon ville inntreffe har vi måttet være ekstremt forsiktig med å inngå nye avtaler som kunne medføre at vi forfordelte våre kreditorer, sier Schartum-Hansen.

Sørnes ble valgt til president etter at Harald Tiedemann Hansen ikke stilte til gjenvalg i kjølvannet av gigantunderskuddet til Sykkel-VM. VM-selskapet Bergen 2017 AS ble tidligere i år slått konkurs. De siste rapportene fra bostyrer viste i sommer ifølge Bergens Tidende at kravene fra kreditorene da beløp seg til 108 millioner kroner.

Schartum-Hansen avviser at det er en fare for konkurs for forbundet.

Men selv med flere grep for å skjære ned utgiftene, som skal sikre sunn drift fremover, blir de ikke kvitt den økonomiske tyngende situasjonen med det første. Sykkelforbundet måtte betale UCI en avgift på 68 millioner kroner for å få VM til Norge i fjor høst og har fortsatt gjeld til UCI.

Under VM i Innsbruck i høst hadde de møter med UCI angående det utestående kravet, som de nå opplyser til å være på rundt 10 millioner kroner. Men ledelsen sier det først blir klarhet i hvordan de må håndtere gjelden når det konkursrammede VM-selskapet Bergen 2017 AS er ryddet opp i.

– Det er først når boet er oppgjort at vi finner ut hvilket endelig beløp det er snakk om, sier Schartum-Hansen.

Det er uavklart hvilken betydning oppgjøret der vil få. Om hvilken betydning 10 millioner kroner i utestående krav vil ha fremover svarer sykkelpresidenten:

– Det betyr at med mindre vi øker inntektene så blir det en million kroner som vil gå fra et eventuelle overskudd eller annen driftskostnad. I verste fall vil det bety at vi må redusere aktivitet ytterligere, sier Sørnes.

Ledelsen i sykkelforbundet gjør det for øvrig klart at de ikke har til hensikt å foreslå til domsutvalget i Norges idrettsforbund å undersøke om den tidligere ledelsen kan stilles til ansvar for at sykkelforbundet gikk på økonomisk kjempesmell .

– Min oppgave i dette er tolket ekstremt konkret og det har jeg opplevd at styret har gjort også. Derfor har vi satt strek ved hælen og sett fremover, sier Schartum-Hansen.