BORTE VEKK: Tour de France-trofeet til Geraint Thomas ble nylig stjålet i Birmingham. Foto: Christophe Ena / TT NYHETSBYRÅN

Kobler inn politiet etter pokal-tyveri

SYKKEL 2018-10-10T11:00:02Z

Etterlyst! Tour de France-vinner Geraint Thomas (32) fortviler etter at han nylig ble offer for et frekt tyveri.

NTB

Eirik Nesset Hjelvik

Publisert: 10.10.18 13:00

Under et arrangement i Birmingham nylig, der Tour de France-trofeet ble lånt ut slik at fansen skulle få se det på nært hold, gikk det galt.

– Under opprydningen etter arrangementet ble dessverre trofeet et øyeblikk stående ubevoktet og stjålet, skriver Team Sky på sine egne hjemmesider .

Sykkellaget skriver at det er innledet politietterforskning i sakens anledning.

– Vi er selvsagt helt knuste over at dette kunne skje. Vi tar det fulle ansvaret og har personlig beklaget til Geraint. Vi håper alle at trofeet dukker opp igjen, sier Pinarello-direktør Richard Hemington.

Etterlyser anstendighet

Tour de France-vinner Thomas er også lei seg.

– Det er svært uheldig at dette har skjedd. Det sier seg selv at trofeet har begrenset verdi for den som må ha tatt det, men det betyr mye for meg og laget, sier han.

– Forhåpentligvis har den som tok det, anstendighet til å levere det tilbake. Et trofé er viktig, men det som betyr mest er selvsagt de fantastiske minnene vi har fra denne sommeren. Det kan ingen ta fra oss, tilføyer sykkelstjernen.

For selv om det var Alexander Kristoff som vant den siste etappen i Tour de France i år, var det den 32 år gamle briten som vant sammendraget totalt sett.

Se sykkelentusiasten ta fullstendig av da Kristoff sikrer seieren:

Geraint Thomas ble den tredje rytteren fra Team Sky som vant Tour de France over en periode på syv år.

– Jeg vant Tour de France! Forrige gang jeg gråt, var da jeg giftet meg ... Jeg vet ikke hva som skjer med meg, stotret han frem .