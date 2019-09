TEMPO: Tirsdag skal Carl Fredrik Hagen opp på temposykkelen igjen. Om han ikke taper mye tid der tror TV 2s ekspert Johan Kaggestad at en topp 10-plassering er innen rekkevidde. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT / KEYSTONE

Hyller Hagens Vuelta-innsats: – Kan bli beste norske prestasjon noensinne

Carl Fredrik Hagen (27) ligger på 6. plass sammenlagt i Vuelta a España. Han er i ferd med å bryte en norsk barriere, mener sykkelekspertene.

– Gi meg litt tid, så skal vi se om jeg klarer å være en av de få nordmennene som har kjempet i toppen i en Grand Tour, sa Carl Fredrik Hagen til VG i juli.

Én måned tok det: På den første hviledagen i Vuelta a España, i sin aller første Grand Tour, ligger den norske 27-åringen på 6. plass i sammendraget.

– Det er den beste prestasjonen av en norsk syklist i år, sier TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad til VG.

Sammenlagtlisten etter 9 etapper: 1. Nairo Quintana +0'00

2. Primoz Roglic +0'06

3. Miguel Ángel López +0'17

4. Alejandro Valverde +0'20

5. Tadej Pogacar +1'42

6. Carl Fredrik Hagen +1'46

7. Nicolas Edet +2'21

8. Rafal Majka +3'22

9. Wilco Kelderman +3'53

10. Dylan Teuns +4'46

Kan kjempe om topp 10

12 etapper gjenstår av treukersrittet i Spania, deriblant en tempo som Hagen ikke har som noen styrke, men TV 2-eksperten tror likevel det kan holde helt inn.

– Jeg tror han har en sjanse til å havne blant de ti beste. Han er usedvanlig godt trent. Han vil tjene på det jo lengre man kommer ut i rittet. Han er også veldig smart taktisk, restituerer strålende, og han tåler å tape litt tid på tempoen, sier Kaggestad.

Disse etappene gjenstår: Etappe 10 (3. sep.): Individuell tempo

Etappe 11 (4. sep.): Kupert

Etappe 12 (5. sep.): Kupert

Etappe 13 (6. sep.): Kupert/fjell

Etappe 14 (7. sep.): Flat

Etappe 15 (8. sep.): Fjell

Etappe 16 (9. sep.): Fjell

Etappe 17 (11. sep.): Flat

Etappe 18 (12. sep.): Fjell

Etappe 19 (13. sep.): Flat

Etappe 20 (14. sep.): Fjell

Etappe 21 (15. sep.): Flat

Eurosports sykkelekspert Lars Petter Nordhaug mener det i så fall vil være den største prestasjonen av en nordmann på sykkelsetet.

– Det er vanskelig å sammenligne med etappeseirer, men dette ville vært noe helt nytt med norske øyne. Det kan bli den beste norske prestasjonen noensinne. Topp 10 i Tour de France hadde kanskje vært hakket større, men dette er likevel en enormt stor prestasjon, sier han.

Jostein Wilmann kom på 14. plass i Tour de France i 1980, mens Dag Erik Pedersen klamret seg til en 10. plass i Giro d’Italia i 1984. Ingen nordmann har noensinne endt topp 10 i Vuelta a España.

Hagen var helt sluttkjørt etter søndagens knallharde etappe:

– Gi ham grønt lys til Touren

Og uansett om han sprekker mot slutten av årets Vuelta, mener Kaggestad at Lotto Soudal bare kan gi nordmannen billett til Frankrike neste år med en gang.

– Han burde kjørt Tour de France allerede i år. Lotto har ingen sammenlagtrytter, så jeg mener at det bare er å hive ham inn i touren neste år etter det han har gjort i Spania nå. Det er ingen på laget som er vesentlig bedre, det er bare å gi ham grønt lys, sier han.

Både Kaggestad og Nordhaug trekker også frem den imponerende treningsmentaliteten til 27-åringen.

– Jeg tviler på at det er noen i feltet som har flere treningstimer enn ham de siste par årene, så forutsetningene er gode for å prestere i en Grand Tour, sier Nordhaug.

– Han har brutt en barriere for norsk sykkel. Vi har manglet en klatrer i alle år, og nå har vi det. Dette er et stort gjennombrudd, og jeg vet han har det som skal til. Jeg har sett ham trene, og han trener mye mer enn de andre, sier Kaggestad.

Preget av lagkameratens dødsfall

Oppkjøringen til Vueltaen ble derimot langt fra optimal.

I Polen rundt i august ble Hagen vitne til dødsulykken til lagkameraten Bjorg Lambrecht. Det har åpenbart preget både Lotto Soudal-laget inn mot Vuelta a Espana, og også hele sykkelmiljøet.

Lars Petter Nordhaug tror det påvirker nordmannen når han nå gir alt på asfalten i Spania.

– Det er nok en ekstra grunn til å grave enda litt dypere etter kreftene, for å prestere for ham (Lambrecht). Det kommer på toppen av all den motivasjonen han har fra før av, sier Nordhaug.

Publisert: 02.09.19 kl. 17:41







