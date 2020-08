JUBEL: Sven Erik Bystrøm kunne juble da seiersbeskjeden ble formidlet. Foto: Geir Olsen

La inn protest etter utrolig målfotodrama: – Følelsen var at jeg var bak

RØYSE (VG) Som i kvinneklassen ble det er særdeles tett oppgjør i herreklassen i sykkel-NM. Jonas Iversby Hvideberg (21) så ut til å ta seieren, men på de siste meterne kom Sven Erik Bystrøm (28) raskt. Etter målfoto ble Bystrøm kåret til norgesmester, som førte til protest fra Uno X.

– Det er deilig. Det er definitivt bedre enn å bli nummer to. Det er uvant, men vanvittig godt å endelig få marginene på min side, sier Bystrøm til VG.

Seieren er hans første siden han vant VM-gull i U23-klassen i Ponferrada høsten 2014.

– Da du krysset målstreken, hva trodde du?

– Følelsen var at jeg var bak, så jeg var litt irritert. Jeg prøvde kanskje å gå forbi ham litt sent, så målstreken kom veldig kjapt på slutten. Jeg måtte skynde meg alt jeg kunne, og det holdt jo akkurat, men følelsen var at jeg var bak. Jeg var litt overrasket egentlig, sier Bystrøm.

Målfotoet ble beskrevet som ekstremt jevnt, hvor man nærmest måtte tolke hvem som var først over streken.

Etter premieseremonien var Iversby Hvideberg inne i dommerbussen for å se på målfotoet.

– Jeg ble ikke noe klokere. Det var helt umulig å se, men så har de studert det og tatt en avgjørelse, sier han til VG.

– Støtter du avgjørelsen som er tatt?

– Det må jo komme en avgjørelse. Det var vanskelig å se, men de må bare stå for det de har gjort.

Hvidebergs lag, Uno X, studerte målbildene og endte opp med å legge inn en protest, melder Landevei.no.

– Vi legger inn protest. Det ser ut som Jonas Hvideberg er først. De legger til grunn at Bystrøm kommer med større hastighet bakfra, at det er likt og derfor dømmes han foran. Men vi er enige om at Jonas er først, sier Leonard Snoeks i Uno X til TV 2.

Ti minutter senere ble protesten vurdert, og avvist.

JEVNT MÅLFOTO: Dette er bildet som avgjorde NM-gullet. Kan du se hvem som er foran?

Bystrøm ble tidligere i uken vraket til Tour de France, men UAE Team Emirates-rytteren viste at det muligens var en prematur avgjørelse fra lagledelsen.

– Er dette en slags revansje?

– Ja, det kan du godt si. Mest for meg selv, jeg er ikke så opptatt av å fyre så mye tilbake til laget. Jeg kan forstå at de vraket meg etter et dårlig Dauphiné, for de må ha de beste med til Tour de France. Jeg tror ikke det er noe galt med beina mine, sier Bystrøm.

– Jeg skulle ønsket de var litt mer tålmodige. Men det er en gruppe som skal ta avgjørelsen og for dem som så det på TV så det nok litt dårlig ut. Sånn er det, sier han.

NORGESMESTER: Sven Erik Bystrøm tok NM-gull på seniorenes fellesstart. Foto: Geir Olsen

Sven Erik Bystrøm (UAE Team Emirates), Jonas Iversby Hvideberg (Uno-X Pro Cycling Team) og Carl Fredrik Hagen (Lotto – Soudal) støtet seg fri fra de andre forhåndsfavorittene på den siste av de 15 rundene, og holdt sammen inn til oppløpet. seg opp, og de tre kjørte raskt fra de to andre.

Bak i feltet var det full stopp, og dermed ble det raskt klart at det var de tre som skulle gjøre opp om medaljene.

I spurten var Bystrøm og Iversby Hvideberg klart sterkest og målfotoet viste at Bystrøm var de nødvendige millimeterne foran.

Hagen tok bronsen.

Damenes ritt ble en thriller mot slutten. Fem ryttere kom sammen inn på oppløpet.

Vibeke Lystad (TVK) så ut til å tro at hun hadde avgjort til sin fordel og løftet armen i været og jublet for seier kort før målstreken.

– Det er jo klassikeren. Du skal ikke juble før du er over, men jeg så henne ikke heller, sier Lystad.

På de siste meterne kom Mie Bjørndal Ottestad (Asker CK), og vant med så lite som 9/1000 sekund.

JEVNT: Målfotoet viste at det ikke skilte mye mellom Lystad (med armen i været) og Bjørndal Ottestad.

– Det føles litt uvirkelig. Helt uforventet. Det var helt rått at vi klarte å danne et så bra brudd og holde helt inn. Jeg lå egentlig sist og ble litt hindret av Vita (Heine) og tok yttersvingen. At jeg i hele tatt klarte å ta det over målstreken er helt sykt, sier Bjørndal Ottestad til VG.

Emilie Moberg (Drops) tok bronsen.

